Хаджар: На трассе в Китае легче сохранять энергию

Айзек Хаджар, выступающий за Red Bull Racing, продемонстрировал уверенную форму на этапе в Австралии, однако завершить гонку ему не удалось из-за технических неполадок с силовой установкой. В преддверии Гран При Китая, который проходит в Шанхае, гонщик поделился своими впечатлениями от прошедшего этапа и оценил перспективы команды на новом этапе сезона.

По словам Хаджара, он остался доволен своим выступлением в Австралии, подчеркнув отсутствие серьезных ошибок с его стороны и хорошую подготовку к соревнованиям. Гонщик отметил успешное прохождение квалификации и удачный старт, заявив, что выполнил свою работу на должном уровне. Хаджар выразил надежду снова повторить такой результат на китайской трассе и подчеркнул, что чувствует себя уверенно в коллективе, который предоставляет ему все возможности для достижения успеха.

Говоря о причинах досрочного схода в Мельбурне, Хаджар отметил, что до сих пор не понимает, что именно стало источником проблемы. По его словам, сразу после первого поворота возникла серьезная неисправность силовой установки, и он не смог определить, что происходит с машиной.

Оценивая предстоящий уик-энд в Шанхае, Айзек Хаджар обратил внимание на сложные условия, связанные с тем, что у команд будет только одна тренировка, и потребуется быстро разобраться со множеством технических аспектов. Однако он отметил, что на трассе в Китае накопление энергии должно проходить легче по сравнению с Мельбурном. По расчетам команды, этот автодром входит в четверку лучших по этому показателю, что может сыграть важную роль, особенно в квалификации.

Хаджар также поделился своим мнением относительно расстановки сил среди соперников. Он считает, что Ferrari опережает их, несмотря на неудачную квалификацию на прошлом этапе. По мнению гонщика, итальянская команда демонстрировала высокий темп на протяжении всего уик-энда, хотя и не смогла реализовать потенциал в финале квалификации. Хаджар признался, что не знает, на каких позициях окажется Red Bull Racing в Китае, и не ожидает оказаться третьим на старте, однако не исключает неожиданных результатов.