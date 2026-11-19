После подиума в Сан-Паулу Айзек Хаджар рассчитывает развить успех на предстоящем уик-энде в Лас-Вегасе.

Айзек Хаджар: «Трассу в Лас-Вегасе я не могу назвать любимой, но обычно я здесь неплохо справляюсь. Благодаря длинным прямым в гонке мы увидим много обгонов. Я готов к борьбе и с оптимизмом жду начала уик-энда.

У меня нет конкретной цели на этот уик-энд, хочу просто получить удовольствие. До конца сезона мы проведём три гонки подряд. Хотелось бы выиграть одну из них.

По конфигурации трасса в Вегасе похожа на Баку, но здесь очень холодно. Посмотрим, мне кажется, что у нас хорошие шансы».