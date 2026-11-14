Хаджар: «Хорошего гонщика было сразу видно и в прошлом»

Айзек Хаджар не разделяет мнение о том, что современные молодые гонщики быстрее и проще адаптируются к Формуле 1, чем представители прошлых поколений. По его словам, у нынешних пилотов есть доступ к передовым технологиям, включая симуляторы, а сами машины заметно изменились.

Французский пилот Red Bull Racing считает, что действительно талантливые гонщики добивались высоких результатов независимо от времени, в котором выступали.

«Полагаю, если ты хорош – значит, ты хорош, – цитирует Хаджара RacingNews365. – Возьмите такие примеры, как Фернандо Алонсо или Льюис Хэмилтон – они чемпионы прошлых лет, и они быстро адаптировались. Все видели, как Льюис выступал в своём дебютном сезоне. По-моему, если у тебя есть способности, то такой фактор, как машина, мало на что влияет. Сейчас многим молодым гонщикам удаётся быстро адаптироваться к Формуле 1 – вероятно, в наше время таких больше, чем было 20 или 30 лет назад. Но я думаю, что это говорит прежде всего о качестве и уровне молодёжных категорий, которые стал несколько выше, поэтому общий уровень подготовки гонщиков тоже, возможно, повысился. Но я полагаю, что и в прошлом хорошего гонщика было видно сразу».

Слова Хаджара подтверждает пример Льюиса Хэмилтона, на который он сослался. Британец дебютировал в чемпионате в 2007 году в возрасте 22 лет. В том сезоне он одержал 4 победы и 12 раз поднялся на подиум, начиная с первой гонки — Гран При Австралии. В итоге Хэмилтон стал вице-чемпионом мира, уступив титул Кими Райкконену всего на одно очко.

Чемпионом мира Хэмилтон стал уже в следующем, 2008 году. Как и Кими Антонелли, он завоевал титул во втором сезоне в Формуле 1. Ещё раньше такого результата добился Жак Вильнёв: в 1997-м он стал чемпионом мира по итогам второго сезона в составе Williams.