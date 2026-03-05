Хаджар: Финишировать в первой гонке — отличное начало

Айзек Хаджар официально станет напарником Макса Ферстаппена в команде Red Bull Racing в 2026 году. В преддверии нового сезона, который стартует в Мельбурне, гонщик воздержался от конкретных прогнозов по итоговым результатам, но отметил свои амбиции и стремление бороться за подиум.

Айзек Хаджар подчеркнул, что рад возможности показать более высокие результаты в этом году и готов открывать новую страницу в своей гоночной карьере. Он отметил, что главная задача на ближайшее время — прибавлять по ходу чемпионата и совершенствовать свою работу на трассе.

В условиях изменений в техническом регламенте Хаджар считает особенно важным успешно завершать первые этапы сезона, чтобы определить оптимальное направление для настройки болида. Гонщик подчеркнул, что основная цель команды — стабильно доезжать до финиша, а ключевым моментом станет успешное выступление во второй половине чемпионата.

Хаджар также отметил, что рассчитывает бороться за очки, однако указал, что это не предел его амбиций. Он не исключил возможные проблемы с надёжностью у всех участников чемпионата, и подчеркнул, что сам факт финиша в первой гонке станет хорошим началом для команды. При этом Айзек добавил, что в его распоряжении конкурентоспособная машина, и он будет стремиться к подиуму, хотя пока сложно оценить, на каком уровне находится команда относительно соперников.

Говоря о целях на сезон, Хаджар признался, что не ставит перед собой конкретных задач. По его словам, многое будет зависеть от технического потенциала болида и качества взаимодействия с командой.