Haas оказалась в сложном положении из-за отстранения Окона.

Паддок Формулы 1 и мировая гоночная пресса внимательно следят за ситуацией вокруг отстранения Эстебана Окона от дальнейшего участия в сессиях мексиканского уик-энда.

В Haas не объяснили причины, по которым опытного француза заменил Рио Хиракава. Резервный гонщик, судя по всему, не ожидал, что в Мехико проведёт не только одну пятничную тренировку, но и дебютирует в Формуле 1 в основном составе команды.

Айо Комацу, руководитель Haas F1, категорически отказывается от комментариев. Это может свидетельствовать о том, что произошедшее стало неожиданностью и для самой американской команды. Если верна версия о новых разногласиях между Оконом и командой, возникших вчера и приведших к неожиданным кадровым перестановкам, возникает вопрос о дальнейшем развитии событий.

На вопрос об этом Комацу ответил буквально следующее: «Если честно, сказать могу лишь одно: сейчас наша задача в том, чтобы постараться помочь Рио как можно лучше подготовиться к квалификации».

При этом Комацу знает, что уже в следующий уик-энд японский гонщик не сможет сесть за руль VF-26. 8 ноября в Монце состоится финал сезона WEC, где Хиракаве вместе с напарниками предстоит пилотировать гиперкар Toyota. Экипаж №8 лидирует в личном зачёте чемпионата мира по гонкам на выносливость, а Рио, Себастьен Буэми и Брендон Хартли находятся в шаге от титула.

Можно предположить, что Окона отстранили от гонок лишь временно и уже в следующий уик-энд стороны возобновят сотрудничество, поскольку их связывают взаимные контрактные обязательства. Однако вероятность такого сценария выглядит невысокой.

Теоретически вторую машину Haas может получить другой новичок — Рафаэль Камара. В 2027 году он станет напарником Оливера Бермана.

Однако, по информации Sky Sport, во время домашнего бразильского уик-энда Камара должен провести пятничную тренировку за рулём машины Ferrari. Поэтому, если в Haas рассчитывают на его услуги, команде ещё предстоит договориться с руководством Скудерии. Изменят ли в Маранелло свои планы, пока неизвестно.

Есть у Haas и ещё один вариант, не требующий особых сложностей. Вторым резервистом команды является Джек Дуэн, имеющий опыт семи Гран При. В этом году он активно работал на симуляторе и хорошо знаком с особенностями машин нового поколения.

Как бы ни развивались события, эта история только усилит интерес к оставшимся гонкам сезона. Это произойдёт даже в том случае, если уже завтра Кими Антонелли станет самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1.