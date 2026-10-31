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Рио Хиракава заменит Окона в составе Haas F1 на Гран-при Мехико

Рио Хиракава заменит Эстебана Окона в Haas F1 на Гран-при Мехико: 32-летний японец проведёт дебютный уик-энд в Формуле 1 после успехов в WEC.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2026, 18:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В субботу перед третьей тренировкой в Haas F1 сообщили, что японский резервист команды Рио Хиракава заменит Эстебана Окона в оставшихся сессиях уик-энда.

Таким образом, Гран При Мехико станет полноценным дебютом 32-летнего гонщика в Формуле 1. Рио успешно выступает за заводскую команду Toyota в WEC и дважды выигрывал вместе с ней чемпионат мира. В 2022-м он также победил в гонке «24 часа Ле-Мана».

Американская команда подчеркнула, что пока не будет давать дополнительных комментариев по этому поводу.

Источник

Эстебан Окон (256)Haas F1 Team (442)

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