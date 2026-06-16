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Haas F1 проведёт испытания в Хересе

Команда Haas F1 проведёт тесты машины VF-25 в Хересе 17 и 18 июня с участием Леонардо Форнароли и Рио Хиракавы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.06.2026, 16:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

17 и 18 июня команда Haas F1 организует тестовые заезды на автодроме в Хересе. Для испытаний будет использован болид прошлогодней спецификации.

В первый из двух дней за рулём VF-25 окажется Леонардо Форнароли — действующий чемпион Формулы 2 и резервный гонщик McLaren. Напомним, что в минувший уик-энд Форнароли впервые принял участие в первой пятничной тренировке.

Во второй день к испытаниям присоединится Рио Хиракава. Японский пилот является резервистом Haas F1, а также выступает за команду Toyota в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.

Источник

Haas F1 Team (353)

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