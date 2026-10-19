Haas F1 представила ливрею VF-26 к Гран-при США

В этот уик-энд Гран При США откроет серию из трёх этапов, которые пройдут в Северной Америке с недельными интервалами. Для Haas F1 предстоящая гонка станет домашней. Американская команда подготовила к ней особую ливрею для машин Оливера Бермана и Эстебана Окона.

Оформление разработано при участии японской студии TOHO. Теперь его можно рассмотреть подробнее: изображение Годзиллы, известного героя комиксов, мультфильмов и кино, будет сопровождать Haas на протяжении всего гоночного уик-энда.

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы рады вернуться на Circuit of America (COTA ), где пройдёт первая из трёх американских гонок календаря, но именно её мы считаем самой важной.

Полагаю, в Сингапуре мы сделали шаг вперёд в плане настроек машины и организации работы команды, поэтому хотим продолжить эту тенденцию и использовать любую возможность, которая только представится.

Также мы в восторге от коллаборации с Годзиллой в дни Гран При США – это продолжение презентации, которая прошла в этом году в Японии. Изначально предполагалось, что это сотрудничество будет продолжаться в течение всего сезона. Конечно, по случаю предстоящей премьеры фильма «Годзилла: Минус Ноль» наша машина особым образом оформлена, и у нас будет специальное мероприятие для болельщиков».

Фото: F1news.ru

Оливер Берман: «Гран При США всегда становится ярким событием, для нашей команды это домашняя гонка, и я с нетерпением жду начала работы на автодроме в Остине. COTA – сложная трасса с хорошей комбинацией поворотов, где отличные возможности для обгонов.

График будет ещё более насыщенным, чем обычно, поскольку нам предстоит работать с деловыми партнёрами команды, и для этой гонки мы представим вторую версию раскраски машины. А также я подготовил по такому случаю соответствующий дизайн шлема.

В трёх предыдущих гонках мы дважды заработали очки, так что знаем, какие задачи перед нами стоят на этих трёх этапах».

Эстебан Окон: «В Остине отличная трасса, и это очень интересный город, куда мы все с удовольствием возвращаемся. В этом году в программе уик-энда нет спринта, поэтому у нас будет возможность постепенно наращивать темп по ходу всех трёх тренировок, чтобы как можно лучше подготовиться к субботней квалификации.

Подход ко всем гонкам у нас одинаковый, однако сложно игнорировать тот факт, что для команды это домашний этап, поэтому событий на этой неделе будет много. Нам предстоит новая встреча с американскими болельщиками, и в день гонки это придаст команде дополнительную мотивацию».