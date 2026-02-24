Гюнтер Штайнер — о балансе сил в сезоне-2026

Бывший руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер поделился своим мнением о возможных расстановках сил в грядущем сезоне Формулы-1. В интервью изданию sport.de Штайнер рассказал, какие коллективы, по его мнению, могут оказаться в числе лидеров в новом чемпионате.

Он отметил, что, по его прогнозам, победу в чемпионате одержит Mercedes. «Они очень сильны», — подчеркнул он. Вместе с Mercedes в числе главных претендентов Штайнер выделил еще три команды: McLaren, Red Bull и Ferrari. Именно эти четыре коллектива, по мнению эксперта, будут бороться за лидерство в турнире.

Говоря о Ferrari, Штайнер отметил, что ситуация с этой командой всегда остается непредсказуемой. Он подчеркнул, что Ferrari традиционно находится в верхней части турнирной таблицы, однако не всегда ясно, смогут ли они закрепиться среди лидеров. Тем не менее, Штайнер уверен, что Шарль Леклер, стремящийся к чемпионскому титулу, будет прилагать все усилия, чтобы вернуть успех Ferrari в этом сезоне, если команда предоставит конкурентоспособную машину.

В числе аутсайдеров сезона Штайнер назвал Aston Martin, отметив, что их машина пока не отличается высокой скоростью и надежностью. Кроме того, определенное разочарование у него вызвала команда Cadillac, которая, несмотря на статус новичка, показала результаты хуже ожидаемых на тестах.

Что касается первой гонки сезона в Австралии, Штайнер выразил уверенность в возможном успехе Mercedes и Джорджа Расселла. Он отметил, что напарник Расселла, Кими Антонелли, также перспективен, но еще слишком молод для серьезной борьбы за титул. По его словам, у Джорджа Расселла есть все шансы стать чемпионом мира при наличии быстрой машины, и сейчас Mercedes предоставляет ему такую возможность. «На мой взгляд, Джордж — главный претендент на титул в этом году», — заключил Штайнер.