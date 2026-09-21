Грубое нарушение, зафиксированное камерой ГИБДД: почему водителя не лишат прав

Водителю не грозит лишение прав за нарушение ПДД, которое стационарная камера зафиксировала в автоматическом режиме. В этом случае законодательство предусматривает только административный штраф, сообщила ТАСС адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Ольга Шушминцева.

Как пояснила Шушминцева, постановление о лишении права управления не может быть направлено ни через «Госуслуги», ни в бумажном виде от Центра административной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) с фотографией водителя в автомобиле. Если статья КоАП РФ предусматривает штраф или лишение прав, при автоматической фиксации назначается только штраф.

При такой процедуре к ответственности привлекают не человека, находившегося за рулем, а собственника транспортного средства. Им может выступать и юридическое лицо. Постановление без составления протокола и участия нарушителя выносит должностное лицо — инспектор ЦАФАП.

«При фиксации нарушения ПДД работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами законом установлен особый порядок привлечения к административной ответственности: привлекается не конкретный водитель, а собственник транспортного средства, которым может быть и юридическое лицо», — отметила Ольга Шушминцева.

Адвокат уточнила, что в рамках такого разбирательства презумпция невиновности фактически не применяется. Если собственник не согласен с постановлением, ему нужно доказать, что автомобилем управлял другой человек, или заранее уведомить о передаче ему управления транспортным средством.

Вместе с тем электронная фиксация нарушения не всегда исключает лишение водительского удостоверения, отметила адвокат. Однако назначить такое наказание нельзя именно в описанном особом порядке, который применяется по материалам автоматической стационарной камеры.

Ранее сервис 2ГИС сообщил о запуске «Карты штрафов». Она будет показывать водителям места прежних нарушений ПДД, в том числе зафиксированных камерами разных типов.

Напомним, автоматическую проверку полисов ОСАГО с помощью дорожных камер в России планируют начать с 1 октября. На первом этапе наличие страховки будут проверять у автомобилей, которые камеры одновременно зафиксировали за другое нарушение ПДД.

Автор: Иван Бахарев