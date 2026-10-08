Great Wall начал испытания нового премиального внедорожника

Прототип кроссовера нового поколения Wey Lanshan заметили во время дорожных испытаний в Китае.

Как сообщает Авто Mail со ссылкой на Autohome.com.cn, новинка построена на базе автомобиля Great Wall H10, который бренд Haval представил ещё весной.

Внешний вид и основные технические характеристики Wey Lanshan уже известны. Накануне компания Wey зарегистрировала техническую документацию в минпроме Китайской Народной Республики.

Дизайн

Новый автомобиль сохранит формы и линии базовой модели, однако получит оригинальные круглые фары. Их установят в квадратные ниши, чтобы придать кроссоверу узнаваемый облик.

Фото: Carsweek.ru

В сочетании с прямоугольной решёткой радиатора такое дизайнерское решение создаёт визуальное сходство с ретро-автомобилями.

Салон

На опубликованных фотографиях хорошо видны особенности интерьера. В салоне новый внедорожник повторяет стилистику кроссовера Wey V9X.

Фото: Carsweek.ru

Перед водителем разместили крупный сенсорный дисплей. С его помощью можно управлять мультимедийной системой, климат-контролем, подогревом сидений и руля, а также другими функциями автомобиля. Центральная цифровая панель при этом оказалась неожиданно небольшой.

Фото: Carsweek.ru

Водителя и переднего пассажира разделяет высокий центральный тоннель с вместительной нишей для мелких вещей в нижней части. Сиденья отделаны кожей. Автомобиль будет выпускаться в пяти- или шестиместной компоновке.

Технические характеристики

Согласно документам, поданным регистратору, длина новинки составляет 5140 мм или 5300 мм — в зависимости от того, идёт ли речь о пяти- или шестиместной версии. Ширина у обеих модификаций равна 2050 мм, высота — 1960 мм. Колёсная база достигает 3010 мм.

Силовая установка включает двухлитровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил и два электромотора: передний развивает 150 сил, задний — 299.

Запас хода исключительно на электротяге зависит от типа установленной батареи и составляет 220 либо 270 км. Более подробных сведений об аккумуляторах пока нет.

В оснащение автомобиля также войдут лидар, пневматическая подвеска и механическая блокировка заднего дифференциала.

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Фото: auto mail