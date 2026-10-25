Гран-при США: Антонелли завоевал поул-позицию

В Остине установилась солнечная и сухая погода. Воздух прогрелся до +30С, а температура трассы достигла +39С.

Впервые с 2022 года этап в Остине прошёл в стандартном формате — без субботнего спринта. Команды привезли множество новинок и активно проверяли их в работе. Обновления Ferrari, похоже, оказались эффективнее: впервые в сезоне гонщики Скудерии возглавляли протокол на всех тренировках. В пятницу лучшим был Шарль Леклер, а утром в субботу — Льюис Хэмилтон. Однако квалификация внесла свои коррективы.

Одной из главных проблем стали многочисленные штрафы за выезды за пределы трассы. В таких условиях решающими факторами квалификации стали хладнокровие, скорость и точность.

Линдблад, Колапинто и Бортолето заранее знали, что потеряют позиции на старте из-за замены элементов силовой установки.

На этап в Остине Pirelli привезли «среднюю» тройку составов — С2, С3 и C4.

К началу квалификации трибуны полностью заполнились. В Остине уже который год наблюдается полный аншлаг.

Фото: F1news.ru

В первой сессии Антонелли, Расселл и Пиастри начали квалификацию на Medium, тогда как остальные гонщики сразу отправились на трассу на Soft.

В своей первой попытке Леклер установил лучшее время — 1:35.200. Быстрый круг Гасли аннулировали за выезд за пределы трассы, однако со второй попытки он смог пройти дальше.

Гонщики Ferrari, Red Bull и Mercedes решили пропустить вторую попытку, чтобы сохранить шины. Остальные продолжили борьбу.

На последних секундах Норрис возглавил протокол, показав время 1:35.029. Окон, Стролл, Сайнс, Элбон, Перес и Боттас завершили выступление в квалификации.

Во второй сессии все пилоты использовали Soft. Ферстаппен обозначил новый ориентир — 1:34.471. Норрис попытался опередить соперника, но уступил семь сотых. Бортолето испортил свою попытку выездом за пределы трассы и вернулся в боксы.

Ферстаппен, Хаджар и Норрис отказались от второй попытки, в то время как остальные продолжили борьбу. Расселл, Антонелли и Леклер поочерёдно поднимались на первую строчку. В итоге лидером остался Шарль с результатом 1:34.198.

Фото: F1news.ru

Гасли, Хюлкенберг, Бортолето, Колапинто, Алонсо и Берман не смогли пробиться в финальную сессию.

В финале Линдблад проехал первую попытку на прикатанном комплекте Soft, а остальные гонщики использовали свежие шины. Антонелли показал лучший результат — 1:34.035.

Лоусон не стал выезжать в финале, пожертвовав собственной квалификацией ради напарника. Линдблад всё равно должен потерять позиции из-за штрафа.

Во второй попытке результат Антонелли остался непревзойдённым. Леклер улучшил своё время, но сохранил четвёртое место.

Кими Антонелли выиграл квалификацию в Остине и завоевал седьмой поул в карьере.

В гонке Антонелли и Ферстаппен начнут заезд из первого ряда стартового поля. Хаджар и Леклер расположатся во втором ряду, а Хэмилтон и Расселл — в третьем.

Гонка будет интересной!

Результаты квалификации