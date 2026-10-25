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Гран-при США: Антонелли завоевал поул-позицию

Квалификация в Остине завершилась победой Кими Антонелли: пилот Mercedes завоевал седьмой поул в карьере, опередив Макса Ферстаппена и Исака Хаджара.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.10.2026, 01:32·5 мин
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Фото: F1news.ru

В Остине установилась солнечная и сухая погода. Воздух прогрелся до +30С, а температура трассы достигла +39С.

Впервые с 2022 года этап в Остине прошёл в стандартном формате — без субботнего спринта. Команды привезли множество новинок и активно проверяли их в работе. Обновления Ferrari, похоже, оказались эффективнее: впервые в сезоне гонщики Скудерии возглавляли протокол на всех тренировках. В пятницу лучшим был Шарль Леклер, а утром в субботу — Льюис Хэмилтон. Однако квалификация внесла свои коррективы.

Одной из главных проблем стали многочисленные штрафы за выезды за пределы трассы. В таких условиях решающими факторами квалификации стали хладнокровие, скорость и точность.

Линдблад, Колапинто и Бортолето заранее знали, что потеряют позиции на старте из-за замены элементов силовой установки.

На этап в Остине Pirelli привезли «среднюю» тройку составов — С2, С3 и C4.

К началу квалификации трибуны полностью заполнились. В Остине уже который год наблюдается полный аншлаг.

Квалификация в Остине
Фото: F1news.ru

В первой сессии Антонелли, Расселл и Пиастри начали квалификацию на Medium, тогда как остальные гонщики сразу отправились на трассу на Soft.

В своей первой попытке Леклер установил лучшее время — 1:35.200. Быстрый круг Гасли аннулировали за выезд за пределы трассы, однако со второй попытки он смог пройти дальше.

Гонщики Ferrari, Red Bull и Mercedes решили пропустить вторую попытку, чтобы сохранить шины. Остальные продолжили борьбу.

На последних секундах Норрис возглавил протокол, показав время 1:35.029. Окон, Стролл, Сайнс, Элбон, Перес и Боттас завершили выступление в квалификации.

Во второй сессии все пилоты использовали Soft. Ферстаппен обозначил новый ориентир — 1:34.471. Норрис попытался опередить соперника, но уступил семь сотых. Бортолето испортил свою попытку выездом за пределы трассы и вернулся в боксы.

Ферстаппен, Хаджар и Норрис отказались от второй попытки, в то время как остальные продолжили борьбу. Расселл, Антонелли и Леклер поочерёдно поднимались на первую строчку. В итоге лидером остался Шарль с результатом 1:34.198.

Квалификация в Остине
Фото: F1news.ru

Гасли, Хюлкенберг, Бортолето, Колапинто, Алонсо и Берман не смогли пробиться в финальную сессию.

В финале Линдблад проехал первую попытку на прикатанном комплекте Soft, а остальные гонщики использовали свежие шины. Антонелли показал лучший результат — 1:34.035.

Лоусон не стал выезжать в финале, пожертвовав собственной квалификацией ради напарника. Линдблад всё равно должен потерять позиции из-за штрафа.

Во второй попытке результат Антонелли остался непревзойдённым. Леклер улучшил своё время, но сохранил четвёртое место.

Кими Антонелли выиграл квалификацию в Остине и завоевал седьмой поул в карьере.

В гонке Антонелли и Ферстаппен начнут заезд из первого ряда стартового поля. Хаджар и Леклер расположатся во втором ряду, а Хэмилтон и Расселл — в третьем.

Гонка будет интересной!

Результаты квалификации

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. К.АнтонеллиMercedes61:35.390621:34.278611:34.0356
2. М.ФерстаппенRed Bull31:35.215341:34.471321:34.2146
3. А.ХаджарRed Bull41:35.286381:34.887331:34.2506
4. Ш.ЛеклерFerrari21:35.200311:34.198641:34.2676
5. Л.ХэмилтонFerrari51:35.355371:34.833551:34.3116
6. Д.РасселлMercedes101:35.730631:34.305661:34.4766
7. О.ПиастриMcLaren121:35.842861:34.818671:34.8036
8. Л.НоррисMcLaren11:35.029651:34.539381:35.0496
9. А.ЛиндбладRacing Bulls111:35.755691:34.950691:36.0493
10. Л.ЛоусонRacing Bulls81:35.6623101:35.0586100
11. П.ГаслиAlpine141:35.9696111:35.0806
12. Н.ХюлкенбергAudi91:35.7046121:35.1586
13. Г.БортолетоAudi71:35.6326131:35.6916
14. Ф.КолапинтоAlpine131:35.8986141:35.7226
15. Ф.АлонсоAston Martin161:36.2409151:35.8186
16. О.БерманHaas151:36.1759161:36.0316
17. Э.ОконHaas171:36.5319
18. Л.СтроллAston Martin181:36.6779
19. К.СайнсWilliams191:36.7709
20. А.ЭлбонWilliams201:36.9679
21. С.ПересCadillac211:37.4339
22. В.БоттасCadillac221:37.5239

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