Гран-при США: Антонелли завоевал поул-позицию

В Остине установилась солнечная и сухая погода. Воздух прогрелся до +30С, а температура трассы достигла +39С.
Впервые с 2022 года этап в Остине прошёл в стандартном формате — без субботнего спринта. Команды привезли множество новинок и активно проверяли их в работе. Обновления Ferrari, похоже, оказались эффективнее: впервые в сезоне гонщики Скудерии возглавляли протокол на всех тренировках. В пятницу лучшим был Шарль Леклер, а утром в субботу — Льюис Хэмилтон. Однако квалификация внесла свои коррективы.
Одной из главных проблем стали многочисленные штрафы за выезды за пределы трассы. В таких условиях решающими факторами квалификации стали хладнокровие, скорость и точность.
Линдблад, Колапинто и Бортолето заранее знали, что потеряют позиции на старте из-за замены элементов силовой установки.
На этап в Остине Pirelli привезли «среднюю» тройку составов — С2, С3 и C4.
К началу квалификации трибуны полностью заполнились. В Остине уже который год наблюдается полный аншлаг.
В первой сессии Антонелли, Расселл и Пиастри начали квалификацию на Medium, тогда как остальные гонщики сразу отправились на трассу на Soft.
В своей первой попытке Леклер установил лучшее время — 1:35.200. Быстрый круг Гасли аннулировали за выезд за пределы трассы, однако со второй попытки он смог пройти дальше.
Гонщики Ferrari, Red Bull и Mercedes решили пропустить вторую попытку, чтобы сохранить шины. Остальные продолжили борьбу.
На последних секундах Норрис возглавил протокол, показав время 1:35.029. Окон, Стролл, Сайнс, Элбон, Перес и Боттас завершили выступление в квалификации.
Во второй сессии все пилоты использовали Soft. Ферстаппен обозначил новый ориентир — 1:34.471. Норрис попытался опередить соперника, но уступил семь сотых. Бортолето испортил свою попытку выездом за пределы трассы и вернулся в боксы.
Ферстаппен, Хаджар и Норрис отказались от второй попытки, в то время как остальные продолжили борьбу. Расселл, Антонелли и Леклер поочерёдно поднимались на первую строчку. В итоге лидером остался Шарль с результатом 1:34.198.
Гасли, Хюлкенберг, Бортолето, Колапинто, Алонсо и Берман не смогли пробиться в финальную сессию.
В финале Линдблад проехал первую попытку на прикатанном комплекте Soft, а остальные гонщики использовали свежие шины. Антонелли показал лучший результат — 1:34.035.
Лоусон не стал выезжать в финале, пожертвовав собственной квалификацией ради напарника. Линдблад всё равно должен потерять позиции из-за штрафа.
Во второй попытке результат Антонелли остался непревзойдённым. Леклер улучшил своё время, но сохранил четвёртое место.
Кими Антонелли выиграл квалификацию в Остине и завоевал седьмой поул в карьере.
В гонке Антонелли и Ферстаппен начнут заезд из первого ряда стартового поля. Хаджар и Леклер расположатся во втором ряду, а Хэмилтон и Расселл — в третьем.
Гонка будет интересной!
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. К.Антонелли
|Mercedes
|6
|1:35.390
|6
|2
|1:34.278
|6
|1
|1:34.035
|6
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|3
|1:35.215
|3
|4
|1:34.471
|3
|2
|1:34.214
|6
|3. А.Хаджар
|Red Bull
|4
|1:35.286
|3
|8
|1:34.887
|3
|3
|1:34.250
|6
|4. Ш.Леклер
|Ferrari
|2
|1:35.200
|3
|1
|1:34.198
|6
|4
|1:34.267
|6
|5. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|5
|1:35.355
|3
|7
|1:34.833
|5
|5
|1:34.311
|6
|6. Д.Расселл
|Mercedes
|10
|1:35.730
|6
|3
|1:34.305
|6
|6
|1:34.476
|6
|7. О.Пиастри
|McLaren
|12
|1:35.842
|8
|6
|1:34.818
|6
|7
|1:34.803
|6
|8. Л.Норрис
|McLaren
|1
|1:35.029
|6
|5
|1:34.539
|3
|8
|1:35.049
|6
|9. А.Линдблад
|Racing Bulls
|11
|1:35.755
|6
|9
|1:34.950
|6
|9
|1:36.049
|3
|10. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|8
|1:35.662
|3
|10
|1:35.058
|6
|10
|–
|0
|11. П.Гасли
|Alpine
|14
|1:35.969
|6
|11
|1:35.080
|6
|12. Н.Хюлкенберг
|Audi
|9
|1:35.704
|6
|12
|1:35.158
|6
|13. Г.Бортолето
|Audi
|7
|1:35.632
|6
|13
|1:35.691
|6
|14. Ф.Колапинто
|Alpine
|13
|1:35.898
|6
|14
|1:35.722
|6
|15. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|16
|1:36.240
|9
|15
|1:35.818
|6
|16. О.Берман
|Haas
|15
|1:36.175
|9
|16
|1:36.031
|6
|17. Э.Окон
|Haas
|17
|1:36.531
|9
|18. Л.Стролл
|Aston Martin
|18
|1:36.677
|9
|19. К.Сайнс
|Williams
|19
|1:36.770
|9
|20. А.Элбон
|Williams
|20
|1:36.967
|9
|21. С.Перес
|Cadillac
|21
|1:37.433
|9
|22. В.Боттас
|Cadillac
|22
|1:37.523
|9