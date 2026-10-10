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Гран-при Сингапура: Ферстаппен завоевал поул-позицию

Квалификация Гран-при Сингапура: Макс Ферстаппен завоевал 50-й поул в карьере, опередив Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на старте гонки Формулы-1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2026, 17:53·5 мин
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Фото: F1news.ru

Темно. Сухо. Воздух +30С, трасса +39С.

Субботняя программа в Сингапуре оказалась насыщенной. Из-за дождя спринт начали на полчаса позже, когда трасса стала подсыхать. До финиша добрались только тринадцать машин, а девять сходов сделали дождевой спринт в Сингапуре рекордным по этому показателю.

На единственной тренировке в пятницу лучшее время показал Джордж Расселл. Квалификацию к спринту выиграл Макс Ферстаппен, он же первым пересёк финишную черту. На старте Джордж Расселл обошёл гонщика Red Bull Racing, однако в конце первого круга разбил машину.

Согласно регламенту, между спринтом и основной квалификацией должно пройти не менее трёх часов. Поэтому квалификационный заезд также пришлось отложить на тридцать минут.

Дополнительная пауза позволила стюардам разобраться в обстоятельствах многочисленных инцидентов. В итоге никто не получил наказания. Команды тем временем занялись восстановлением повреждённых машин. В Mercedes долго работали с автомобилем Расселла, в McLaren заменили коробку передач на машине Пиастри, а Колапинто поменяли батарею.

На этап в Сингапуре Pirelli привезли «мягкую» тройку составов: С3, С4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft.

Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru

В первой сессии все гонщики выехали на Soft. Практически сразу начали происходить инциденты. Из-за проблем с тормозами Окон врезался в барьер в 13-м повороте, а Стролл вылетел с трассы в седьмом.

Хаджар заехал в карман безопасности, после чего у него отключилась силовая установка. Айзек продолжил движение, но вернулся в боксы и больше на трассу не выезжал.

В первой попытке Норрис возглавил протокол с результатом 1:33.775. Затем Хэмилтон проехал быстрее — 1:32.680, а во второй попытке улучшил показатель до 1:32.429.

Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru

Дальнейшую борьбу прекратили Алонсо, Элбон, Стролл, Перес, Боттас и Хаджар.

Во второй сессии все участники установили свежие комплекты Soft для первой попытки. Антонелли задал новый ориентир — 1:32.165, однако Хэмилтон оказался быстрее на четыре десятых, показав 1:31.766.

Во второй попытке Льюис прибавил и проехал за 1:31.529. Ближе всего к этому результату подобрался Ферстаппен, уступив десятую.

Колапинто задел стену на выходе из 17- поворота: сначала задним правым колесом, затем передним правым. Несмотря на это, он продолжил движение.

Хюлкенберг, Берман, Окон, Сайнс, Бортолето и Колапинто не смогли пройти в финал.

В финале Ферстаппен с первой попытки проехал круг быстрее всех — 1:31.373. Перед второй попыткой все гонщики выехали на свежих шинах, но опередить Макса никому не удалось.

Фото: F1news.ru
Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию в Сингапуре. Для него это второй поул в сезоне и 50-й в карьере.

В воскресенье Ферстаппен и Леклер начнут гонку из первого ряда стартового поля. Хэмилтон и Антонелли расположатся во втором, а Норрис и Пиастри — в третьем.

Результаты квалификации

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. М.ФерстаппенRed Bull81:33.241321:31.639611:31.3736
2. Ш.ЛеклерFerrari21:32.7741041:31.953921:31.4276
3. Л.ХэмилтонFerrari11:32.4291011:31.529931:31.4966
4. К.АнтонеллиMercedes121:33.6011051:32.079641:31.5627
5. Л.НоррисMcLaren31:32.7751031:31.895851:31.7126
6. Д.РасселлMercedes131:33.617961:32.212761:31.7477
7. О.ПиастриMcLaren51:33.076971:32.245771:31.8606
8. П.ГаслиAlpine71:33.18210101:32.602681:32.2256
9. Л.ЛоусонRacing Bulls41:32.885981:32.319691:32.3696
10. А.ЛиндбладRacing Bulls101:33.288991:32.4986101:32.7816
11. Н.ХюлкенбергAudi61:33.14710111:32.7849
12. О.БерманHaas111:33.3566121:32.9086
13. Э.ОконHaas151:33.8039131:33.3236
14. К.СайнсWilliams141:33.77410141:33.5265
15. Г.БортолетоAudi161:34.16910151:33.6589
16. Ф.КолапинтоAlpine91:33.2618161:33.7876
17. Ф.АлонсоAston Martin171:34.2239
18. А.ЭлбонWilliams181:34.28910
19. Л.СтроллAston Martin191:34.9468
20. С.ПересCadillac201:35.1238
21. В.БоттасCadillac211:35.98410
22. А.ХаджарRed Bull223

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