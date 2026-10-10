Гран-при Сингапура: Ферстаппен завоевал поул-позицию

Темно. Сухо. Воздух +30С, трасса +39С.
Субботняя программа в Сингапуре оказалась насыщенной. Из-за дождя спринт начали на полчаса позже, когда трасса стала подсыхать. До финиша добрались только тринадцать машин, а девять сходов сделали дождевой спринт в Сингапуре рекордным по этому показателю.
На единственной тренировке в пятницу лучшее время показал Джордж Расселл. Квалификацию к спринту выиграл Макс Ферстаппен, он же первым пересёк финишную черту. На старте Джордж Расселл обошёл гонщика Red Bull Racing, однако в конце первого круга разбил машину.
Согласно регламенту, между спринтом и основной квалификацией должно пройти не менее трёх часов. Поэтому квалификационный заезд также пришлось отложить на тридцать минут.
Дополнительная пауза позволила стюардам разобраться в обстоятельствах многочисленных инцидентов. В итоге никто не получил наказания. Команды тем временем занялись восстановлением повреждённых машин. В Mercedes долго работали с автомобилем Расселла, в McLaren заменили коробку передач на машине Пиастри, а Колапинто поменяли батарею.
На этап в Сингапуре Pirelli привезли «мягкую» тройку составов: С3, С4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft.
В первой сессии все гонщики выехали на Soft. Практически сразу начали происходить инциденты. Из-за проблем с тормозами Окон врезался в барьер в 13-м повороте, а Стролл вылетел с трассы в седьмом.
Хаджар заехал в карман безопасности, после чего у него отключилась силовая установка. Айзек продолжил движение, но вернулся в боксы и больше на трассу не выезжал.
В первой попытке Норрис возглавил протокол с результатом 1:33.775. Затем Хэмилтон проехал быстрее — 1:32.680, а во второй попытке улучшил показатель до 1:32.429.
Дальнейшую борьбу прекратили Алонсо, Элбон, Стролл, Перес, Боттас и Хаджар.
Во второй сессии все участники установили свежие комплекты Soft для первой попытки. Антонелли задал новый ориентир — 1:32.165, однако Хэмилтон оказался быстрее на четыре десятых, показав 1:31.766.
Во второй попытке Льюис прибавил и проехал за 1:31.529. Ближе всего к этому результату подобрался Ферстаппен, уступив десятую.
Колапинто задел стену на выходе из 17- поворота: сначала задним правым колесом, затем передним правым. Несмотря на это, он продолжил движение.
Хюлкенберг, Берман, Окон, Сайнс, Бортолето и Колапинто не смогли пройти в финал.
В финале Ферстаппен с первой попытки проехал круг быстрее всех — 1:31.373. Перед второй попыткой все гонщики выехали на свежих шинах, но опередить Макса никому не удалось.
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию в Сингапуре. Для него это второй поул в сезоне и 50-й в карьере.
В воскресенье Ферстаппен и Леклер начнут гонку из первого ряда стартового поля. Хэмилтон и Антонелли расположатся во втором, а Норрис и Пиастри — в третьем.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. М.Ферстаппен
|Red Bull
|8
|1:33.241
|3
|2
|1:31.639
|6
|1
|1:31.373
|6
|2. Ш.Леклер
|Ferrari
|2
|1:32.774
|10
|4
|1:31.953
|9
|2
|1:31.427
|6
|3. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1
|1:32.429
|10
|1
|1:31.529
|9
|3
|1:31.496
|6
|4. К.Антонелли
|Mercedes
|12
|1:33.601
|10
|5
|1:32.079
|6
|4
|1:31.562
|7
|5. Л.Норрис
|McLaren
|3
|1:32.775
|10
|3
|1:31.895
|8
|5
|1:31.712
|6
|6. Д.Расселл
|Mercedes
|13
|1:33.617
|9
|6
|1:32.212
|7
|6
|1:31.747
|7
|7. О.Пиастри
|McLaren
|5
|1:33.076
|9
|7
|1:32.245
|7
|7
|1:31.860
|6
|8. П.Гасли
|Alpine
|7
|1:33.182
|10
|10
|1:32.602
|6
|8
|1:32.225
|6
|9. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|4
|1:32.885
|9
|8
|1:32.319
|6
|9
|1:32.369
|6
|10. А.Линдблад
|Racing Bulls
|10
|1:33.288
|9
|9
|1:32.498
|6
|10
|1:32.781
|6
|11. Н.Хюлкенберг
|Audi
|6
|1:33.147
|10
|11
|1:32.784
|9
|12. О.Берман
|Haas
|11
|1:33.356
|6
|12
|1:32.908
|6
|13. Э.Окон
|Haas
|15
|1:33.803
|9
|13
|1:33.323
|6
|14. К.Сайнс
|Williams
|14
|1:33.774
|10
|14
|1:33.526
|5
|15. Г.Бортолето
|Audi
|16
|1:34.169
|10
|15
|1:33.658
|9
|16. Ф.Колапинто
|Alpine
|9
|1:33.261
|8
|16
|1:33.787
|6
|17. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|17
|1:34.223
|9
|18. А.Элбон
|Williams
|18
|1:34.289
|10
|19. Л.Стролл
|Aston Martin
|19
|1:34.946
|8
|20. С.Перес
|Cadillac
|20
|1:35.123
|8
|21. В.Боттас
|Cadillac
|21
|1:35.984
|10
|22. А.Хаджар
|Red Bull
|22
|–
|3