Гран-при Сингапура: Ферстаппен завоевал поул-позицию

Темно. Сухо. Воздух +30С, трасса +39С.

Субботняя программа в Сингапуре оказалась насыщенной. Из-за дождя спринт начали на полчаса позже, когда трасса стала подсыхать. До финиша добрались только тринадцать машин, а девять сходов сделали дождевой спринт в Сингапуре рекордным по этому показателю.

На единственной тренировке в пятницу лучшее время показал Джордж Расселл. Квалификацию к спринту выиграл Макс Ферстаппен, он же первым пересёк финишную черту. На старте Джордж Расселл обошёл гонщика Red Bull Racing, однако в конце первого круга разбил машину.

Согласно регламенту, между спринтом и основной квалификацией должно пройти не менее трёх часов. Поэтому квалификационный заезд также пришлось отложить на тридцать минут.

Дополнительная пауза позволила стюардам разобраться в обстоятельствах многочисленных инцидентов. В итоге никто не получил наказания. Команды тем временем занялись восстановлением повреждённых машин. В Mercedes долго работали с автомобилем Расселла, в McLaren заменили коробку передач на машине Пиастри, а Колапинто поменяли батарею.

На этап в Сингапуре Pirelli привезли «мягкую» тройку составов: С3, С4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft.

Фото: F1news.ru

В первой сессии все гонщики выехали на Soft. Практически сразу начали происходить инциденты. Из-за проблем с тормозами Окон врезался в барьер в 13-м повороте, а Стролл вылетел с трассы в седьмом.

Хаджар заехал в карман безопасности, после чего у него отключилась силовая установка. Айзек продолжил движение, но вернулся в боксы и больше на трассу не выезжал.

В первой попытке Норрис возглавил протокол с результатом 1:33.775. Затем Хэмилтон проехал быстрее — 1:32.680, а во второй попытке улучшил показатель до 1:32.429.

Фото: F1news.ru

Дальнейшую борьбу прекратили Алонсо, Элбон, Стролл, Перес, Боттас и Хаджар.

Во второй сессии все участники установили свежие комплекты Soft для первой попытки. Антонелли задал новый ориентир — 1:32.165, однако Хэмилтон оказался быстрее на четыре десятых, показав 1:31.766.

Во второй попытке Льюис прибавил и проехал за 1:31.529. Ближе всего к этому результату подобрался Ферстаппен, уступив десятую.

Колапинто задел стену на выходе из 17- поворота: сначала задним правым колесом, затем передним правым. Несмотря на это, он продолжил движение.

Хюлкенберг, Берман, Окон, Сайнс, Бортолето и Колапинто не смогли пройти в финал.

В финале Ферстаппен с первой попытки проехал круг быстрее всех — 1:31.373. Перед второй попыткой все гонщики выехали на свежих шинах, но опередить Макса никому не удалось.

Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию в Сингапуре. Для него это второй поул в сезоне и 50-й в карьере.

В воскресенье Ферстаппен и Леклер начнут гонку из первого ряда стартового поля. Хэмилтон и Антонелли расположатся во втором, а Норрис и Пиастри — в третьем.

Результаты квалификации