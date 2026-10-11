Гран-при Сингапура: Ферстаппен, Леклер и Антонелли

Темно. Сухо. Температура воздуха — +30С, трассы — +44…43С.
В 2026-м Гран При Сингапура впервые прошёл с субботним спринтом. Команды успели адаптироваться к новому формату, однако за 60 минут единственной тренировки невозможно полноценно подготовить машины к этапу на сложной городской трассе. Поэтому часть работы пришлось перенести на последующие сессии, чтобы подойти к главным событиям уик-энда в оптимальной форме.
Ключевым фактором стала погода. Спринт прошёл под дождём и стал одним из самых ярких событий уик-энда. Ранее в спринтерских гонках не фиксировалось сразу девять сходов. При этом из-за дождя команды не смогли оценить износ шин на дистанции.
На расстановку сил в серии из трёх подряд гонок, завершавшейся в Сингапуре, повлияли два крупных обновления. Новинки Red Bull оказались эффективными, и машина заметно прибавила. Mercedes, напротив, сделал шаг назад. В Сингапуре команда использовала разные версии техники: Антонелли выступал на обновлённой машине, а Расселл — на прежней. Лидерству Mercedes в чемпионате это не угрожало, но позволяло определиться с дальнейшим направлением развития.
В пятницу тренировку выиграл Расселл, а квалификацию к спринту — Ферстаппен. Стартовав с поула, Макс победил в субботней гонке. В тот же вечер он в плотной борьбе с гонщиками Ferrari завоевал поул на воскресный Гран При.
Ферстаппен и Леклер заняли места в первом ряду. Хэмилтон и Антонелли стартовали из второго, а Норрис и Пиастри, столкнувшиеся накануне в концовке спринта, — из третьего.
Расселл после замены силовой установки начинал гонку последним. Хаджар не показал времени в квалификации, но стюарды разрешили ему выйти на старт. Из-за нарушения условий закрытого парка Алонсо, Хаджар и Стролл начали гонку с пит-лейн.
На этап Pirelli привезла «мягкую» тройку составов: С3, С4 и C5, использовавшиеся как Hard, Medium и Soft. Хэмилтон, Гасли, Линдблад, Хюлкенберг, Бортолето, Колапинто, Элбон, Боттас, Расселл и Хаджар выбрали Medium на первый отрезок. Остальные гонщики стартовали на Soft.
Перед стартом механики Mercedes заменили датчик температуры тормозов на машине Антонелли. Работы завершились в последний момент.
Ферстаппен сохранил лидерство после старта, а первая шестёрка осталась на прежних местах. Гасли потерял две позиции, Линдблад — четыре, тогда как Сайнс отыграл три.
Первая десятка на 2-м круге: Ферстаппен - Леклер - Хэмилтон - Антонелли - Норрис - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли - Сайнс.
На 3-м круге Берман прошёл Окона и занял 11-е место.
На 5-м круге Расселл обогнал Бермана и Бортолето, поднявшись на 15-е место.
Леклер оказывал давление на Ферстаппена в борьбе за лидерство, но силовые установки Red Bull Ford имели преимущество, и Макс постепенно увеличивал отрыв.
На 7-м круге Расселл опередил Колапинто и вышел на 14-е место.
На 8-м круге Бортолето остановился на трассе из-за проблем с коробкой передач и выбыл из борьбы. Дирекция гонки ввела режим VSC. Маршалы начали откатывать машину, но она загорелась, поэтому её пришлось обработать огнетушителем.
На 9-м круге борьба продолжилась. Хаджар опередил Переса в сражении за 17-е место.
Первая десятка на 15-м круге: Ферстаппен - Леклер - Хэмилтон - Антонелли - Норрис - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли - Берман.
На 16-м круге Хаджар прошёл Линдблада и занял 15-е место.
На 19-м круге Хэмилтон отправился на пит-стоп. Вернувшись на трассу седьмым, он обогнал Лоусона.
Перес провёл пит-стоп на 22-м круге.
На 23-м круге Расселл опередил Окона в борьбе за 11-е место. Элбон в этот момент сменил резину.
Антонелли остановился в боксах на 24-м круге, Леклер — на 25-м, Линдблад и Стролл — на 27-м.
Леклер выехал на Medium непосредственно перед Хэмилтоном, который использовал Soft. Шарль не стал пропускать напарника и увеличил темп.
Окон сменил резину на 29-м круге, Гасли и Боттас — на 30-м, Хюлкенберг — на 31-м.
На 31-м круге Колапинто остановился в восьмом повороте из-за неисправности коробки передач и завершил гонку.
Лоусон и Сайнс провели пит-стоп на 32-м круге. На 33-м круге в боксы отправились Ферстаппен и Норрис, а на 34-м — Пиастри, Берман и Хаджар.
Первая десятка на 35-м круге: Ферстаппен - Леклер - Хэмилтон - Антонелли - Норрис - Пиастри - Расселл - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли.
На 36-м круге Алонсо сменил шины.
Антонелли и Стролл несколько раз пересекали пределы трассы. Оба получили предупреждение чёрно-белым флагом.
На 39-м круге Стролл остановил машину на трассы из-за поломки сцепления. Автомобиль дымился, после чего был объявлен режим VSC. Леклер, Антонелли, Перес и Расселл воспользовались нейтрализацией для смены шин.
Первая десятка на 40-м круге: Ферстаппен - Хэмилтон - Леклер - Норрис - Антонелли - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли - Расселл.
На 42-м круге Антонелли пожаловался на работу тормозов. Пиастри свернул в боксы из-за прокола переднего правого колеса и также сменил шины.
На 46-м круге Хэмилтон пропустил Леклера: шины на машине Льюиса были сильно изношены.
Расселл обошёл Гасли на 48-м круге и поднялся на девятое место.
На 51-м круге Норрис догнал Хэмилтона и начал прессинговать его в борьбе за позицию. Антонелли также приблизился к соперникам, и три гонщика двигались плотной группой.
Ландо несколько раз атаковал. Хэмилтон и Норрис выехали за пределы трассы, после чего Антонелли опередил Норриса, а Льюис сохранил позицию впереди. Через несколько поворотов Хэмилтон вернул место, пропустив Кими, но Ландо продолжил борьбу с ним ещё пару кругов.
Первая десятка на 56-м круге: Ферстаппен - Леклер - Антонелли - Норрис - Хэмилтон - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Расселл - Гасли.
На 59-м круге Хаджар обогнал Гасли и вышел на десятое место.
На последнем круге Пиастри опередил Хэмилтона в борьбе за пятую позицию. Элбон остановил машину в боксах.
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран При Сингапура. Для него это стала вторая победа в сезоне и 73-я в карьере.
Шарль Леклер финишировал вторым, а Кими Антонелли занял третье место. Он увеличил отрыв от напарника в борьбе за титул до 102 очков за шесть гонок до конца сезона.
Следующий этап состоится через две недели в Остине, штат Техас.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Скорость
|Пит
|1. М.Ферстаппен
|Red Bull
|-
|1
|2. Ш.Леклер
|Ferrari
|+7.335
|2
|3. К.Антонелли
|Mercedes
|+24.573
|2
|4. Л.Норрис
|McLaren
|+40.506
|1
|5. О.Пиастри
|McLaren
|+49.644
|2
|6. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|+53.188
|1
|7. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|+81.666
|1
|8. Н.Хюлкенберг
|Audi
|+83.386
|1
|9. Д.Расселл
|Mercedes
|+84.677
|1
|10. А.Хаджар
|Red Bull
|+90.862
|1
|11. П.Гасли
|Alpine
|+1 круг
|1
|12. О.Берман
|Haas
|+1 круг
|1
|13. Э.Окон
|Haas
|+1 круг
|1
|14. К.Сайнс
|Williams
|+1 круг
|1
|15. А.Линдблад
|Racing Bulls
|+1 круг
|1
|16. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|+1 круг
|1
|17. С.Перес
|Cadillac
|+2 круга
|2
|А.Элбон
|Williams
|+3 круга
|3
Лучший круг: Шарль Леклер (Ferrari) - 1:35.202 (42 круг).
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Кругов
|Причина
|Г.Бортолето
|Audi
|7
|коробка передач
|Ф.Колапинто
|Alpine
|30
|коробка передач
|Л.Стролл
|Aston Martin
|37
|сцепление
Положение в чемпионате : Личный зачёт
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|=
|1. К.Антонелли
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|340
|=
|2. Д.Расселл
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|238
|=
|3. Л.Хэмилтон
|Scuderia Ferrari HP
|229
|4. М.Ферстаппен
|Oracle Red Bull Racing
|221
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari HP
|215
|6. Л.Норрис
|McLaren Mastercard F1 Team
|201
|=
|7. О.Пиастри
|McLaren Mastercard F1 Team
|138
|=
|8. А.Хаджар
|Oracle Red Bull Racing
|97
|=
|9. Л.Лоусон
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|75
|=
|10. П.Гасли
|BWT Alpine F1 Team
|41
|=
|11. А.Линдблад
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|38
|=
|12. Ф.Колапинто
|BWT Alpine F1 Team
|27
|=
|13. О.Берман
|TGR Haas F1 Team
|23
|14. Н.Хюлкенберг
|Audi Revolut F1 Team
|13
|15. Г.Бортолето
|Audi Revolut F1 Team
|10
|=
|16. Э.Окон
|TGR Haas F1 Team
|7
|=
|17. Ф.Алонсо
|Aston Martin Aramco F1 Team
|7
|=
|18. К.Сайнс
|Atlassian Williams Racing
|7
|=
|19. А.Элбон
|Atlassian Williams Racing
|5
|=
|20. Ю.Цунода
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1
Положение в чемпионате : Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|=
|1. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|Mercedes
|578
|=
|2. Scuderia Ferrari HP
|Ferrari
|444
|=
|3. McLaren Mastercard F1 Team
|Mercedes
|339
|=
|4. Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Ford
|332
|=
|5. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|Red Bull Ford
|100
|=
|6. BWT Alpine F1 Team
|Mercedes
|68
|=
|7. TGR Haas F1 Team
|Ferrari
|30
|=
|8. Audi Revolut F1 Team
|Audi
|23
|=
|9. Atlassian Williams Racing
|Mercedes
|12
|=
|10. Aston Martin Aramco F1 Team
|Honda
|7