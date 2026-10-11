Гран-при Сингапура: Ферстаппен, Леклер и Антонелли

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В 2026-м Гран При Сингапура впервые прошёл с субботним спринтом. Команды успели адаптироваться к новому формату, однако за 60 минут единственной тренировки невозможно полноценно подготовить машины к этапу на сложной городской трассе. Поэтому часть работы пришлось перенести на последующие сессии, чтобы подойти к главным событиям уик-энда в оптимальной форме.

Ключевым фактором стала погода. Спринт прошёл под дождём и стал одним из самых ярких событий уик-энда. Ранее в спринтерских гонках не фиксировалось сразу девять сходов. При этом из-за дождя команды не смогли оценить износ шин на дистанции.

На расстановку сил в серии из трёх подряд гонок, завершавшейся в Сингапуре, повлияли два крупных обновления. Новинки Red Bull оказались эффективными, и машина заметно прибавила. Mercedes, напротив, сделал шаг назад. В Сингапуре команда использовала разные версии техники: Антонелли выступал на обновлённой машине, а Расселл — на прежней. Лидерству Mercedes в чемпионате это не угрожало, но позволяло определиться с дальнейшим направлением развития.

В пятницу тренировку выиграл Расселл, а квалификацию к спринту — Ферстаппен. Стартовав с поула, Макс победил в субботней гонке. В тот же вечер он в плотной борьбе с гонщиками Ferrari завоевал поул на воскресный Гран При.

Ферстаппен и Леклер заняли места в первом ряду. Хэмилтон и Антонелли стартовали из второго, а Норрис и Пиастри, столкнувшиеся накануне в концовке спринта, — из третьего.

Расселл после замены силовой установки начинал гонку последним. Хаджар не показал времени в квалификации, но стюарды разрешили ему выйти на старт. Из-за нарушения условий закрытого парка Алонсо, Хаджар и Стролл начали гонку с пит-лейн.

На этап Pirelli привезла «мягкую» тройку составов: С3, С4 и C5, использовавшиеся как Hard, Medium и Soft. Хэмилтон, Гасли, Линдблад, Хюлкенберг, Бортолето, Колапинто, Элбон, Боттас, Расселл и Хаджар выбрали Medium на первый отрезок. Остальные гонщики стартовали на Soft.

Перед стартом механики Mercedes заменили датчик температуры тормозов на машине Антонелли. Работы завершились в последний момент.

Фото: F1news.ru

Ферстаппен сохранил лидерство после старта, а первая шестёрка осталась на прежних местах. Гасли потерял две позиции, Линдблад — четыре, тогда как Сайнс отыграл три.

Первая десятка на 2-м круге: Ферстаппен - Леклер - Хэмилтон - Антонелли - Норрис - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли - Сайнс.

На 3-м круге Берман прошёл Окона и занял 11-е место.

На 5-м круге Расселл обогнал Бермана и Бортолето, поднявшись на 15-е место.

Леклер оказывал давление на Ферстаппена в борьбе за лидерство, но силовые установки Red Bull Ford имели преимущество, и Макс постепенно увеличивал отрыв.

На 7-м круге Расселл опередил Колапинто и вышел на 14-е место.

На 8-м круге Бортолето остановился на трассе из-за проблем с коробкой передач и выбыл из борьбы. Дирекция гонки ввела режим VSC. Маршалы начали откатывать машину, но она загорелась, поэтому её пришлось обработать огнетушителем.

На 9-м круге борьба продолжилась. Хаджар опередил Переса в сражении за 17-е место.

Первая десятка на 15-м круге: Ферстаппен - Леклер - Хэмилтон - Антонелли - Норрис - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли - Берман.

На 16-м круге Хаджар прошёл Линдблада и занял 15-е место.

На 19-м круге Хэмилтон отправился на пит-стоп. Вернувшись на трассу седьмым, он обогнал Лоусона.

Перес провёл пит-стоп на 22-м круге.

На 23-м круге Расселл опередил Окона в борьбе за 11-е место. Элбон в этот момент сменил резину.

Антонелли остановился в боксах на 24-м круге, Леклер — на 25-м, Линдблад и Стролл — на 27-м.

Леклер выехал на Medium непосредственно перед Хэмилтоном, который использовал Soft. Шарль не стал пропускать напарника и увеличил темп.

Окон сменил резину на 29-м круге, Гасли и Боттас — на 30-м, Хюлкенберг — на 31-м.

На 31-м круге Колапинто остановился в восьмом повороте из-за неисправности коробки передач и завершил гонку.

Лоусон и Сайнс провели пит-стоп на 32-м круге. На 33-м круге в боксы отправились Ферстаппен и Норрис, а на 34-м — Пиастри, Берман и Хаджар.

Первая десятка на 35-м круге: Ферстаппен - Леклер - Хэмилтон - Антонелли - Норрис - Пиастри - Расселл - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли.

На 36-м круге Алонсо сменил шины.

Антонелли и Стролл несколько раз пересекали пределы трассы. Оба получили предупреждение чёрно-белым флагом.

На 39-м круге Стролл остановил машину на трассы из-за поломки сцепления. Автомобиль дымился, после чего был объявлен режим VSC. Леклер, Антонелли, Перес и Расселл воспользовались нейтрализацией для смены шин.

Первая десятка на 40-м круге: Ферстаппен - Хэмилтон - Леклер - Норрис - Антонелли - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли - Расселл.

На 42-м круге Антонелли пожаловался на работу тормозов. Пиастри свернул в боксы из-за прокола переднего правого колеса и также сменил шины.

На 46-м круге Хэмилтон пропустил Леклера: шины на машине Льюиса были сильно изношены.

Расселл обошёл Гасли на 48-м круге и поднялся на девятое место.

На 51-м круге Норрис догнал Хэмилтона и начал прессинговать его в борьбе за позицию. Антонелли также приблизился к соперникам, и три гонщика двигались плотной группой.

Ландо несколько раз атаковал. Хэмилтон и Норрис выехали за пределы трассы, после чего Антонелли опередил Норриса, а Льюис сохранил позицию впереди. Через несколько поворотов Хэмилтон вернул место, пропустив Кими, но Ландо продолжил борьбу с ним ещё пару кругов.

Первая десятка на 56-м круге: Ферстаппен - Леклер - Антонелли - Норрис - Хэмилтон - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Расселл - Гасли.

На 59-м круге Хаджар обогнал Гасли и вышел на десятое место.

На последнем круге Пиастри опередил Хэмилтона в борьбе за пятую позицию. Элбон остановил машину в боксах.

Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран При Сингапура. Для него это стала вторая победа в сезоне и 73-я в карьере.

Шарль Леклер финишировал вторым, а Кими Антонелли занял третье место. Он увеличил отрыв от напарника в борьбе за титул до 102 очков за шесть гонок до конца сезона.

Следующий этап состоится через две недели в Остине, штат Техас.

Результаты гонки

Пилот Команда Время Скорость Пит 1. М.Ферстаппен Red Bull - 1 2. Ш.Леклер Ferrari +7.335 2 3. К.Антонелли Mercedes +24.573 2 4. Л.Норрис McLaren +40.506 1 5. О.Пиастри McLaren +49.644 2 6. Л.Хэмилтон Ferrari +53.188 1 7. Л.Лоусон Racing Bulls +81.666 1 8. Н.Хюлкенберг Audi +83.386 1 9. Д.Расселл Mercedes +84.677 1 10. А.Хаджар Red Bull +90.862 1 11. П.Гасли Alpine +1 круг 1 12. О.Берман Haas +1 круг 1 13. Э.Окон Haas +1 круг 1 14. К.Сайнс Williams +1 круг 1 15. А.Линдблад Racing Bulls +1 круг 1 16. Ф.Алонсо Aston Martin +1 круг 1 17. С.Перес Cadillac +2 круга 2 А.Элбон Williams +3 круга 3

Лучший круг: Шарль Леклер (Ferrari) - 1:35.202 (42 круг).

Причины сходов

Пилот Команда Кругов Причина Г.Бортолето Audi 7 коробка передач Ф.Колапинто Alpine 30 коробка передач Л.Стролл Aston Martin 37 сцепление

Положение в чемпионате : Личный зачёт

Пилот Страна Команда Очки = 1. К.Антонелли Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 340 = 2. Д.Расселл Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 238 = 3. Л.Хэмилтон Scuderia Ferrari HP 229 4. М.Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 221 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari HP 215 6. Л.Норрис McLaren Mastercard F1 Team 201 = 7. О.Пиастри McLaren Mastercard F1 Team 138 = 8. А.Хаджар Oracle Red Bull Racing 97 = 9. Л.Лоусон Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 75 = 10. П.Гасли BWT Alpine F1 Team 41 = 11. А.Линдблад Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 38 = 12. Ф.Колапинто BWT Alpine F1 Team 27 = 13. О.Берман TGR Haas F1 Team 23 14. Н.Хюлкенберг Audi Revolut F1 Team 13 15. Г.Бортолето Audi Revolut F1 Team 10 = 16. Э.Окон TGR Haas F1 Team 7 = 17. Ф.Алонсо Aston Martin Aramco F1 Team 7 = 18. К.Сайнс Atlassian Williams Racing 7 = 19. А.Элбон Atlassian Williams Racing 5 = 20. Ю.Цунода Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1

Положение в чемпионате : Кубок конструкторов