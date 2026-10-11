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Гран-при Сингапура: Ферстаппен, Леклер и Антонелли

Гран-при Сингапура: Макс Ферстаппен одержал первую победу на трассе, Шарль Леклер стал вторым, а Кими Антонелли замкнул подиум в Формуле-1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.10.2026, 17:14·8 мин
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Фото: F1news.ru

Темно. Сухо. Температура воздуха — +30С, трассы — +44…43С.

В 2026-м Гран При Сингапура впервые прошёл с субботним спринтом. Команды успели адаптироваться к новому формату, однако за 60 минут единственной тренировки невозможно полноценно подготовить машины к этапу на сложной городской трассе. Поэтому часть работы пришлось перенести на последующие сессии, чтобы подойти к главным событиям уик-энда в оптимальной форме.

Ключевым фактором стала погода. Спринт прошёл под дождём и стал одним из самых ярких событий уик-энда. Ранее в спринтерских гонках не фиксировалось сразу девять сходов. При этом из-за дождя команды не смогли оценить износ шин на дистанции.

На расстановку сил в серии из трёх подряд гонок, завершавшейся в Сингапуре, повлияли два крупных обновления. Новинки Red Bull оказались эффективными, и машина заметно прибавила. Mercedes, напротив, сделал шаг назад. В Сингапуре команда использовала разные версии техники: Антонелли выступал на обновлённой машине, а Расселл — на прежней. Лидерству Mercedes в чемпионате это не угрожало, но позволяло определиться с дальнейшим направлением развития.

В пятницу тренировку выиграл Расселл, а квалификацию к спринту — Ферстаппен. Стартовав с поула, Макс победил в субботней гонке. В тот же вечер он в плотной борьбе с гонщиками Ferrari завоевал поул на воскресный Гран При.

Ферстаппен и Леклер заняли места в первом ряду. Хэмилтон и Антонелли стартовали из второго, а Норрис и Пиастри, столкнувшиеся накануне в концовке спринта, — из третьего.

Расселл после замены силовой установки начинал гонку последним. Хаджар не показал времени в квалификации, но стюарды разрешили ему выйти на старт. Из-за нарушения условий закрытого парка Алонсо, Хаджар и Стролл начали гонку с пит-лейн.

На этап Pirelli привезла «мягкую» тройку составов: С3, С4 и C5, использовавшиеся как Hard, Medium и Soft. Хэмилтон, Гасли, Линдблад, Хюлкенберг, Бортолето, Колапинто, Элбон, Боттас, Расселл и Хаджар выбрали Medium на первый отрезок. Остальные гонщики стартовали на Soft.

Перед стартом механики Mercedes заменили датчик температуры тормозов на машине Антонелли. Работы завершились в последний момент.

Фото: F1news.ru

Ферстаппен сохранил лидерство после старта, а первая шестёрка осталась на прежних местах. Гасли потерял две позиции, Линдблад — четыре, тогда как Сайнс отыграл три.

Первая десятка на 2-м круге: Ферстаппен - Леклер - Хэмилтон - Антонелли - Норрис - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли - Сайнс.

На 3-м круге Берман прошёл Окона и занял 11-е место.

На 5-м круге Расселл обогнал Бермана и Бортолето, поднявшись на 15-е место.

Леклер оказывал давление на Ферстаппена в борьбе за лидерство, но силовые установки Red Bull Ford имели преимущество, и Макс постепенно увеличивал отрыв.

На 7-м круге Расселл опередил Колапинто и вышел на 14-е место.

На 8-м круге Бортолето остановился на трассе из-за проблем с коробкой передач и выбыл из борьбы. Дирекция гонки ввела режим VSC. Маршалы начали откатывать машину, но она загорелась, поэтому её пришлось обработать огнетушителем.

На 9-м круге борьба продолжилась. Хаджар опередил Переса в сражении за 17-е место.

Первая десятка на 15-м круге: Ферстаппен - Леклер - Хэмилтон - Антонелли - Норрис - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли - Берман.

На 16-м круге Хаджар прошёл Линдблада и занял 15-е место.

На 19-м круге Хэмилтон отправился на пит-стоп. Вернувшись на трассу седьмым, он обогнал Лоусона.

Перес провёл пит-стоп на 22-м круге.

На 23-м круге Расселл опередил Окона в борьбе за 11-е место. Элбон в этот момент сменил резину.

Антонелли остановился в боксах на 24-м круге, Леклер — на 25-м, Линдблад и Стролл — на 27-м.

Леклер выехал на Medium непосредственно перед Хэмилтоном, который использовал Soft. Шарль не стал пропускать напарника и увеличил темп.

Окон сменил резину на 29-м круге, Гасли и Боттас — на 30-м, Хюлкенберг — на 31-м.

На 31-м круге Колапинто остановился в восьмом повороте из-за неисправности коробки передач и завершил гонку.

Лоусон и Сайнс провели пит-стоп на 32-м круге. На 33-м круге в боксы отправились Ферстаппен и Норрис, а на 34-м — Пиастри, Берман и Хаджар.

Первая десятка на 35-м круге: Ферстаппен - Леклер - Хэмилтон - Антонелли - Норрис - Пиастри - Расселл - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли.

На 36-м круге Алонсо сменил шины.

Антонелли и Стролл несколько раз пересекали пределы трассы. Оба получили предупреждение чёрно-белым флагом.

На 39-м круге Стролл остановил машину на трассы из-за поломки сцепления. Автомобиль дымился, после чего был объявлен режим VSC. Леклер, Антонелли, Перес и Расселл воспользовались нейтрализацией для смены шин.

Первая десятка на 40-м круге: Ферстаппен - Хэмилтон - Леклер - Норрис - Антонелли - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Гасли - Расселл.

На 42-м круге Антонелли пожаловался на работу тормозов. Пиастри свернул в боксы из-за прокола переднего правого колеса и также сменил шины.

На 46-м круге Хэмилтон пропустил Леклера: шины на машине Льюиса были сильно изношены.

Расселл обошёл Гасли на 48-м круге и поднялся на девятое место.

На 51-м круге Норрис догнал Хэмилтона и начал прессинговать его в борьбе за позицию. Антонелли также приблизился к соперникам, и три гонщика двигались плотной группой.

Ландо несколько раз атаковал. Хэмилтон и Норрис выехали за пределы трассы, после чего Антонелли опередил Норриса, а Льюис сохранил позицию впереди. Через несколько поворотов Хэмилтон вернул место, пропустив Кими, но Ландо продолжил борьбу с ним ещё пару кругов.

Первая десятка на 56-м круге: Ферстаппен - Леклер - Антонелли - Норрис - Хэмилтон - Пиастри - Лоусон - Хюлкенберг - Расселл - Гасли.

На 59-м круге Хаджар обогнал Гасли и вышел на десятое место.

На последнем круге Пиастри опередил Хэмилтона в борьбе за пятую позицию. Элбон остановил машину в боксах.

Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран При Сингапура. Для него это стала вторая победа в сезоне и 73-я в карьере.

Шарль Леклер финишировал вторым, а Кими Антонелли занял третье место. Он увеличил отрыв от напарника в борьбе за титул до 102 очков за шесть гонок до конца сезона.

Следующий этап состоится через две недели в Остине, штат Техас.

Результаты гонки

ПилотКомандаВремяСкоростьПит
1. М.ФерстаппенRed Bull-1
2. Ш.ЛеклерFerrari+7.3352
3. К.АнтонеллиMercedes+24.5732
4. Л.НоррисMcLaren+40.5061
5. О.ПиастриMcLaren+49.6442
6. Л.ХэмилтонFerrari+53.1881
7. Л.ЛоусонRacing Bulls+81.6661
8. Н.ХюлкенбергAudi+83.3861
9. Д.РасселлMercedes+84.6771
10. А.ХаджарRed Bull+90.8621
11. П.ГаслиAlpine+1 круг1
12. О.БерманHaas+1 круг1
13. Э.ОконHaas+1 круг1
14. К.СайнсWilliams+1 круг1
15. А.ЛиндбладRacing Bulls+1 круг1
16. Ф.АлонсоAston Martin+1 круг1
17. С.ПересCadillac+2 круга2
А.ЭлбонWilliams+3 круга3

Лучший круг: Шарль Леклер (Ferrari) - 1:35.202 (42 круг).

Причины сходов

ПилотКомандаКруговПричина
Г.БортолетоAudi7коробка передач
Ф.КолапинтоAlpine30коробка передач
Л.СтроллAston Martin37сцепление

Положение в чемпионате : Личный зачёт

ПилотСтранаКомандаОчки
=1. К.АнтонеллиMercedes-AMG PETRONAS F1 Team340
=2. Д.РасселлMercedes-AMG PETRONAS F1 Team238
=3. Л.ХэмилтонScuderia Ferrari HP229
4. М.ФерстаппенOracle Red Bull Racing221
5. Ш.ЛеклерScuderia Ferrari HP215
6. Л.НоррисMcLaren Mastercard F1 Team201
=7. О.ПиастриMcLaren Mastercard F1 Team138
=8. А.ХаджарOracle Red Bull Racing97
=9. Л.ЛоусонVisa Cash App Racing Bulls F1 Team75
=10. П.ГаслиBWT Alpine F1 Team41
=11. А.ЛиндбладVisa Cash App Racing Bulls F1 Team38
=12. Ф.КолапинтоBWT Alpine F1 Team27
=13. О.БерманTGR Haas F1 Team23
14. Н.ХюлкенбергAudi Revolut F1 Team13
15. Г.БортолетоAudi Revolut F1 Team10
=16. Э.ОконTGR Haas F1 Team7
=17. Ф.АлонсоAston Martin Aramco F1 Team7
=18. К.СайнсAtlassian Williams Racing7
=19. А.ЭлбонAtlassian Williams Racing5
=20. Ю.ЦунодаVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1

Положение в чемпионате : Кубок конструкторов

КомандаМоторОчки
=1. Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamMercedes578
=2. Scuderia Ferrari HPFerrari444
=3. McLaren Mastercard F1 TeamMercedes339
=4. Oracle Red Bull RacingRed Bull Ford332
=5. Visa Cash App Racing Bulls F1 TeamRed Bull Ford100
=6. BWT Alpine F1 TeamMercedes68
=7. TGR Haas F1 TeamFerrari30
=8. Audi Revolut F1 TeamAudi23
=9. Atlassian Williams RacingMercedes12
=10. Aston Martin Aramco F1 TeamHonda7

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