Гран-при Сан-Паулу: изменения трассы и зоны для обгонов

Перед стартом уик-энда в Сан-Паулу FIA сообщила об изменениях на трассе, а также подтвердила расположение зон обгона OT и участков, где на прямых разрешено использовать активную аэродинамику в режиме SM (Straight Mode).

По сравнению с прошлым годом покрытие частично заменили на отрезках от выхода из 3-го поворота до выхода из 5-го, а также от выхода из 8-го поворота до выхода из 9-го. Грасскрет справа перед апексами 1, 4 и 12 поворотов заменили бетонной плитой.

В большинстве поворотов появились синие линии, обозначающие границы трассы. В 2, 8 и 10 поворотах установили жёлтые поребрики меньшей высоты.

С левой стороны участка между 5 и 6 поворотами смонтировали ограждения для защиты от обломков. Световые панели индикации отрегулировали так, чтобы они располагались на одинаковой высоте над землёй.

Фото: F1news.ru

На трассе в Интерлагосе предусмотрена одна «зона обгона». Если через 20 метров после 12-го поворота гонщик будет находиться менее чем в секунде от машины соперника, он сможет через 30 метров после 13-го поворота активировать режим обгона и получить дополнительную электрическую энергию.

Две зоны SM разделены на два участка в зависимости от уровня сцепления с трассой. При нормальном сцеплении разрешено открывать заднее и переднее антикрылья, а при сниженном сцеплении, в том числе на мокрой трассе, доступно открытие только переднего антикрыла.

При нормальном сцеплении использовать активную аэродинамику можно на отрезках, начинающихся через 40 метров после 14 поворота и через 10 метров после третьего.

При сниженном сцеплении участки активации начинаются за 40 метров до 15-го поворота и в 60 метрах после третьего.