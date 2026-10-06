Гран-при Руанды планируют провести в 2030 году.

Через несколько лет этап Формулы 1 на африканском континенте вновь появится в календаре чемпионата. По информации нескольких источников в паддоке, с которыми поговорило издание Racingnews365, на 2030 год запланирован Гран При Руанды.

Как сообщается, Формула 1 и правительство страны уже договорились о проведении гонки на стационарной трассе, строительство которой ещё предстоит завершить. Официально о включении Гран При Руанды в календарь чемпионата мира могут объявить до конца года.

В последние годы привлечение Формулы 1 в страну было одним из приоритетных проектов президента Руанды Поля Кагаме, занимающего этот пост с марта 2000 года. По его инициативе в 2024 году в Кигали состоялись Генеральная ассамблея FIA и торжественная церемония вручения призов победителям и призёрам чемпионатов мира FIA Gala. Тогда же Кагаме публично сообщил о подаче заявки на проведение этапа Формулы 1.

Поначалу планы Руанды вызывали скепсис из-за отсутствия в стране гоночной трассы. Однако уже принято решение построить комплекс примерно в 40 километрах от Кигали, рядом со строящимся международным аэропортом Бугесера.

В случае реализации этих планов Формула 1 впервые с 1993 года вернётся в Африку. В тот год на трассе Кьялами прошёл Гран При ЮАР.