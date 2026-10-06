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Гран-при Руанды планируют провести в 2030 году.

Формула 1 согласовала проведение Гран-при Руанды в 2030 году: в стране построят стационарную трассу, а чемпионат вернётся в Африку впервые с 1993 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.10.2026, 18:13·2 мин
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Фото: F1news.ru

Через несколько лет этап Формулы 1 на африканском континенте вновь появится в календаре чемпионата. По информации нескольких источников в паддоке, с которыми поговорило издание Racingnews365, на 2030 год запланирован Гран При Руанды.

Как сообщается, Формула 1 и правительство страны уже договорились о проведении гонки на стационарной трассе, строительство которой ещё предстоит завершить. Официально о включении Гран При Руанды в календарь чемпионата мира могут объявить до конца года.

В последние годы привлечение Формулы 1 в страну было одним из приоритетных проектов президента Руанды Поля Кагаме, занимающего этот пост с марта 2000 года. По его инициативе в 2024 году в Кигали состоялись Генеральная ассамблея FIA и торжественная церемония вручения призов победителям и призёрам чемпионатов мира FIA Gala. Тогда же Кагаме публично сообщил о подаче заявки на проведение этапа Формулы 1.

Поначалу планы Руанды вызывали скепсис из-за отсутствия в стране гоночной трассы. Однако уже принято решение построить комплекс примерно в 40 километрах от Кигали, рядом со строящимся международным аэропортом Бугесера.

В случае реализации этих планов Формула 1 впервые с 1993 года вернётся в Африку. В тот год на трассе Кьялами прошёл Гран При ЮАР.

Источник

Стефано Доменикали (83)

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