Гран-при Мехико: пятничные свободные заезды

Первая часть свободных заездов

Фото: F1news.ru

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В первой тренировке Гран При Мехико команды произвели сразу десять замен. Сезон приближается к завершению, поэтому коллективы выполняют обязательную программу, согласно которой четыре тренировки за сезон должны пройти с участием молодых гонщиков. Исключением стала Ferrari: за рулём её машин работали два основных пилота.

В Aston Martin Джек Кроуфорд вышел вместо Лэнса Стролла, в Haas Рио Хиракава заменил Эстебана Окона, а в Mercedes Фредерик Вести занял место Джорджа Расселла. За Red Bull Racing выступал Аюму Иваса вместо Макса Ферстаппена.

В Cadillac Колтон Херта заменил Валттери Боттаса, в Williams Люк Браунинг — Алекса Элбона, в McLaren Леонардо Форнароли — Ландо Норриса, а в Alpine Габриэле Мини — Франко Колапинто. В Audi Фредди Слейтер сел за руль вместо Габриэля Бортолето, тогда как в Racing Bulls Никола Цолов заменил Лиама Лоусона.

Форнароли, Мини, Слейтер и Цолов впервые приняли участие в официальной сессии гоночного уик-энда за рулём болида Формулы 1.

Три основных пилота столкнулись с недомоганием. Кими Антонелли и Валттери Боттас пропустили общение с прессой в четверг. Серхио Перес не появился на фан-форуме в свой 300-й Гран При, поскольку подхватил какую-то инфекцию. В командах рассчитывали, что состояние гонщиков не помешает им участвовать в сессиях уик-энда.

Силовые установки 2026 года впервые работали в условиях высокогорья. Основные опасения команд были связаны с охлаждением в разрежённом воздухе, и именно этот вопрос стал одним из главных в первой тренировке.

В начале заезда асфальт оставался пыльным и скользким. Цолов блокировал шины, а Хаджар, Херта, Пиастри, Хэмилтон и Форнароли выезжали на траву. У многих гонщиков время круга аннулировали за нарушение границ трассы.

Слейтеру пришлось вернуться в боксы: механики забыли убрать вентилятор из правого воздухозаборника. Позже машина надолго осталась в гараже — специалисты сняли кожух двигателя и приступили к работе. После паузы гонщик всё же продолжил сессию.

За 14 минут до завершения тренировки Кроуфорд остановил машину на трассе по команде из боксов. Дирекция объявила режим виртуального автомобиля безопасности, после чего маршалы откатили болид. Джек наблюдал за происходящим со стороны.

Вести помешал Сайнсу в «эсках» второго сектора. Леклер попытался обогнать Мини в первом повороте, однако Габриэль не заметил Шарля и не уступил ему дорогу. У Цолова настолько затекла нога в кокпите, что в боксах ему пришлось отстегнуться, встать и попрыгать, чтобы снова почувствовать её.

Лучший результат показал Шарль Леклер. Его время круга составило 1:18.128.

Первая часть свободных заездов