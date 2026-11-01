Гран-при Мехико: Хэмилтон завоевал поул-позицию

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +26С, трассы — +47…41С.

На высокогорном автодроме имени братьев Родригес обгонять непросто, поэтому результат во многом зависит от квалификации и старта. В Мехико чаще всего побеждали пилоты, начинавшие гонку с поула, — 12 раз или 48%. Три такие победы пришлись на последние четыре года. Гонщики, стартовавшие третьими, выигрывали шесть раз или 25%, а со второго места было одержано всего четыре победы.

Утром в субботу в Haas F1 произошла неожиданная замена: Эстебана Окона без объяснения причин отстранили, а его машину передали протеже Toyota, резервному пилоту Рио Хиракаве. Ранее появились слухи, что пятничный брифинг в команде завершился скандалом и именно это стало причиной решения. Постеры с Оконом в боксах сняли, заменив их свежими портретами Хиракавы. Японец выехал на трассу на машине с номером #50.

Лучшее время на пятничных тренировках показал Шарль Леклер. В паддоке обсуждали преимущество силовой установки Ferrari, связывая его с компактной турбиной. Однако в субботней утренней сессии самым быстрым стал Ландо Норрис.

По мере работы на трассе её состояние улучшалось. При этом в разреженном воздухе аэродинамика была менее эффективной, а сцепления не хватало. Машины скользили и выезжали за пределы трассы, после чего показанный круг сразу аннулировали.

На этап Pirelli привезли «мягкую» тройку составов: С3, С4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft.

Фото: F1news.ru

В первой сессии все пилоты использовали Soft. Ланс Стролл заблокировал колёса и выехал на траву в четвёртом повороте.

Через восемь минут на трассе появились красные флаги. По команде инженера Фернандо Алонсо остановился в зоне безопасности. Пилот был недоволен: команда не разрешила ему добраться до боксов и настояла на остановке неподалёку от въезда на пит-лейн.

Фото: F1news.ru

Алонсо покинул кокпит, но не установил руль на место. За это он получил предупреждение от стюардов.

Эвакуация машины заняла несколько минут, после чего борьба возобновилась. Серхио Перес заблокировал шины и выехал за пределы трассы в первом повороте. Следом Пьер Гасли покинул трассу в девятом повороте — оба круга аннулировали.

Фото: F1news.ru

Лучший результат показал Льюис Хэмилтон, преодолев круг за 1:17.341. Элбон, Алонсо, Хиракава, Стролл, Перес и Боттас завершили квалификацию.

Во второй сессии все гонщики вновь выехали на Soft. Макс Ферстаппен сразу задал новый ориентир — 1:16.876. Хэмилтон выехал за пределы трассы в 13-м повороте и испортил первую попытку, но со второй проехал чистый круг.

Во второй попытке Ландо Норрис возглавил протокол с результатом 1:16.728. Хюлкенберг, Колапинто, Пиастри, Бортолето, Берман и Сайнс не пробились в финал.

В финале Линдблад, Лоусон и Гасли начали первую попытку на прикатанных шинах, тогда как остальные пилоты использовали новые комплекты. Лучшее время показал Леклер — 1:16.647. Хаджар выехал за пределы трассы и вернулся в боксы.

Во второй попытке Хэмилтон вышел на первое место с результатом 1:16.514, опередив Расселла на девять тысячных. При этом первая пятёрка уместилась в две десятых.

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Мехико, завоевав 15-й поул в сезоне и первый за рулём Ferrari.

В завтрашней гонке первые два ряда стартового поля займут пилоты Ferrari и Mercedes. Ферстаппен и Лоусон потеряют по одной позиции на старте из-за пятничного инцидента.

Результаты квалификации