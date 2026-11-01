Гран-при Мехико: Хэмилтон завоевал поул-позицию

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +26С, трассы — +47…41С.
На высокогорном автодроме имени братьев Родригес обгонять непросто, поэтому результат во многом зависит от квалификации и старта. В Мехико чаще всего побеждали пилоты, начинавшие гонку с поула, — 12 раз или 48%. Три такие победы пришлись на последние четыре года. Гонщики, стартовавшие третьими, выигрывали шесть раз или 25%, а со второго места было одержано всего четыре победы.
Утром в субботу в Haas F1 произошла неожиданная замена: Эстебана Окона без объяснения причин отстранили, а его машину передали протеже Toyota, резервному пилоту Рио Хиракаве. Ранее появились слухи, что пятничный брифинг в команде завершился скандалом и именно это стало причиной решения. Постеры с Оконом в боксах сняли, заменив их свежими портретами Хиракавы. Японец выехал на трассу на машине с номером #50.
Лучшее время на пятничных тренировках показал Шарль Леклер. В паддоке обсуждали преимущество силовой установки Ferrari, связывая его с компактной турбиной. Однако в субботней утренней сессии самым быстрым стал Ландо Норрис.
По мере работы на трассе её состояние улучшалось. При этом в разреженном воздухе аэродинамика была менее эффективной, а сцепления не хватало. Машины скользили и выезжали за пределы трассы, после чего показанный круг сразу аннулировали.
На этап Pirelli привезли «мягкую» тройку составов: С3, С4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft.
В первой сессии все пилоты использовали Soft. Ланс Стролл заблокировал колёса и выехал на траву в четвёртом повороте.
Через восемь минут на трассе появились красные флаги. По команде инженера Фернандо Алонсо остановился в зоне безопасности. Пилот был недоволен: команда не разрешила ему добраться до боксов и настояла на остановке неподалёку от въезда на пит-лейн.
Алонсо покинул кокпит, но не установил руль на место. За это он получил предупреждение от стюардов.
Эвакуация машины заняла несколько минут, после чего борьба возобновилась. Серхио Перес заблокировал шины и выехал за пределы трассы в первом повороте. Следом Пьер Гасли покинул трассу в девятом повороте — оба круга аннулировали.
Лучший результат показал Льюис Хэмилтон, преодолев круг за 1:17.341. Элбон, Алонсо, Хиракава, Стролл, Перес и Боттас завершили квалификацию.
Во второй сессии все гонщики вновь выехали на Soft. Макс Ферстаппен сразу задал новый ориентир — 1:16.876. Хэмилтон выехал за пределы трассы в 13-м повороте и испортил первую попытку, но со второй проехал чистый круг.
Во второй попытке Ландо Норрис возглавил протокол с результатом 1:16.728. Хюлкенберг, Колапинто, Пиастри, Бортолето, Берман и Сайнс не пробились в финал.
В финале Линдблад, Лоусон и Гасли начали первую попытку на прикатанных шинах, тогда как остальные пилоты использовали новые комплекты. Лучшее время показал Леклер — 1:16.647. Хаджар выехал за пределы трассы и вернулся в боксы.
Во второй попытке Хэмилтон вышел на первое место с результатом 1:16.514, опередив Расселла на девять тысячных. При этом первая пятёрка уместилась в две десятых.
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Мехико, завоевав 15-й поул в сезоне и первый за рулём Ferrari.
В завтрашней гонке первые два ряда стартового поля займут пилоты Ferrari и Mercedes. Ферстаппен и Лоусон потеряют по одной позиции на старте из-за пятничного инцидента.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1
|1:17.341
|7
|4
|1:16.953
|7
|1
|1:16.514
|6
|2. Д.Расселл
|Mercedes
|5
|1:17.659
|8
|5
|1:17.027
|7
|2
|1:16.523
|7
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|3
|1:17.506
|10
|3
|1:16.944
|8
|3
|1:16.633
|6
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|10
|1:17.942
|5
|2
|1:16.876
|3
|4
|1:16.692
|6
|5. К.Антонелли
|Mercedes
|9
|1:17.918
|9
|7
|1:17.133
|7
|5
|1:16.707
|8
|6. Л.Норрис
|McLaren
|7
|1:17.733
|6
|1
|1:16.728
|9
|6
|1:16.824
|6
|7. А.Хаджар
|Red Bull
|2
|1:17.385
|9
|6
|1:17.047
|6
|7
|1:16.900
|5
|8. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|12
|1:18.097
|9
|9
|1:17.207
|6
|8
|1:17.029
|6
|9. А.Линдблад
|Racing Bulls
|14
|1:18.210
|9
|8
|1:17.135
|6
|9
|1:17.117
|6
|10. П.Гасли
|Alpine
|13
|1:18.194
|8
|10
|1:17.278
|6
|10
|1:17.153
|6
|11. Н.Хюлкенберг
|Audi
|8
|1:17.868
|10
|11
|1:17.306
|9
|12. Ф.Колапинто
|Alpine
|15
|1:18.517
|8
|12
|1:17.640
|6
|13. О.Пиастри
|McLaren
|4
|1:17.659
|8
|13
|1:17.646
|9
|14. Г.Бортолето
|Audi
|6
|1:17.727
|10
|14
|1:17.680
|9
|15. О.Берман
|Haas
|11
|1:18.083
|12
|15
|1:18.083
|6
|16. К.Сайнс
|Williams
|16
|1:18.521
|12
|16
|1:18.885
|6
|17. А.Элбон
|Williams
|17
|1:18.630
|12
|18. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|18
|1:18.908
|4
|19. Р.Хиракава
|Haas
|19
|1:18.958
|10
|20. Л.Стролл
|Aston Martin
|20
|1:19.072
|10
|21. С.Перес
|Cadillac
|21
|1:19.105
|9
|22. В.Боттас
|Cadillac
|22
|1:19.852
|9