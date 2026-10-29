Гран-при Мехико: обновления трассы и участки для обгонов

Перед стартом уик-энда в Мехико FIA сообщила об изменениях на трассе, а также подтвердила расположение зон обгона OT и участков, где на прямых разрешено использовать активную аэродинамику в режиме SM (Straight Mode).

Конфигурация трассы по сравнению с прошлым годом осталась прежней. Однако на большей части круга — от 7 поворота до финиша — появилось новое асфальтовое покрытие. На первом секторе асфальт не меняли.

Фото: F1news.ru

На трассе в Мехико предусмотрена одна «зона обгона». Если на апексе 15-го поворота гонщик окажется менее чем в секунде от машины соперника, на апексе 17-го поворота он сможет включить режим обгона и получить дополнительную электрическую энергию.

Зоны SM разделены на два типа. В условиях нормального сцепления с трассой разрешено открывать заднее и переднее антикрылья, а при сниженном сцеплении, в том числе на мокрой трассе, — только переднее антикрыло.

При нормальном сцеплении активную аэродинамику можно использовать на участках, начинающихся через 70 метров после 17 поворота, через 150 метров после 3 поворота и через 70 метров после 11 поворота.

Если сцепление с трассой снижено, соответствующие участки начинаются через 150 метров после 17-го поворота, через 230 метров после 3-го поворота и через 150 метров после 11 поворота.