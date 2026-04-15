Гран-при Майами будут транслировать в кинотеатрах

Apple TV покажет пять этапов Формулы 1 в кинотеатрах IMAX США: Майами, Монако, Великобритания, Италия и Остин. Стоимость билета — 30 долларов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.04.2026, 09:42·1 мин
Apple TV получила эксклюзивные права на трансляцию гонок Формулы 1 на территории США и объявила о партнерстве с IMAX, результатом которого станет показ пяти этапов чемпионата на больших экранах кинотеатров.

Жители США смогут посмотреть трансляции гонок из Майами, Монако, Великобритании, Италии и Остина в кинотеатрах IMAX. В программу сеанса войдут 15 минут подготовки перед стартом, показ всей гонки от первой минуты до завершения, а также церемония награждения победителей на подиуме. Стоимость билета составит $30.

Вице-президент Apple Оливер Шуссер отметил, что Формула 1 набирает обороты в спортивной и культурной жизни Соединенных Штатов. Он добавил, что показ гонок в прямом эфире на Apple TV через сеть кинотеатров IMAX по всей стране позволяет передать зрителям атмосферу и динамику соревнований на новых, еще более масштабных экранах, создавая эффект полного погружения.

