Гран При Китая: Интересные факты из статистики Ferrari

В преддверии этапа Формулы 1 в Китае пресс-служба Ferrari представила интересную подборку статистических данных, связанных с автодромом в Шанхае. Помимо спортивных фактов, команда напомнила и об историческом событии, произошедшем в Китае в начале XX века.

Список открывает недавнее достижение. Всего год назад команда Ferrari отпраздновала свою единственную победу в спринте: Льюис Хэмилтон выиграл короткую субботнюю гонку на трассе в Шанхае в 2025 году.

На сегодняшний день в Формуле 1 состоялось 24 спринта. В этом формате чаще других побеждал Макс Ферстаппен — на его счету 13 побед. Ландо Норрис и Оскар Пиастри выигрывали по три раза, столько же у Валттери Боттаса. По одной победе в спринтах одержали Льюис Хэмилтон, Серхио Перес и Джордж Расселл.

Особое внимание привлекает 1-й поворот трассы Shanghai International Circuit. Здесь направление движения автомобиля меняется на 270 градусов. Этот затяжной правый вираж считается одним из самых необычных во всем календаре чемпионата. Пилотам требуется высокая точность при управлении педалью газа и рулем, особенно на первых кругах, когда борьба идет в плотной группе.

Еще один уникальный факт связан с транспортной инфраструктурой Шанхая. Поезд на магнитной подушке Maglev, соединяющий город с аэропортом Пудун, способен разгоняться до 430 километров в час. Благодаря технологии магнитной левитации он практически не касается рельсов, что позволяет снизить трение и уровень шума. Этот пример передовых технологий подчеркивает статус Шанхая как одного из самых динамично развивающихся мегаполисов Азии.

В районе Цзядин, где расположен автодром, зарегистрировано 600 автомобильных компаний. За последние десятилетия этот район стал одним из главных центров автомобильной промышленности Китая, здесь сосредоточены исследовательские институты и производители автокомпонентов. Не случайно Цзядин получил неофициальное название «Автомобильный город».

Китайская автоспортивная история начинается с 1907 года. Тогда, 119 лет назад, состоялось ралли «Пекин-Париж» — первое автомобильное соревнование в стране. Участникам предстояло преодолеть маршрут длиной 15 тысяч километров через пустыни, степи и горы. Победу одержал экипаж князя Шипионе Боргезе на автомобиле Itala 35/45 HP, при этом за рулем большую часть пути находился профессиональный водитель и механик Этторе Гвидзарде. Их команда пришла в Париж значительно раньше соперников.

Современный этап развития автоспорта в Китае начался только в начале 90-х годов. Настоящий подъем пришелся на период после 1996 года, когда в Чжухае был открыт автодром международного уровня. Позднее, в 2003 году, начал работу и шанхайский автодром.