Расписание пресс-конференций на Гран При Китая

ФИА объявила участников пресс-конференций Гран При Китая: в четверг выступят гонщики Alpine, Aston Martin, Haas, Audi, Red Bull и Williams.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.03.2026, 08:12·1 мин
Фото: F1news.ru

Федерация FIA опубликовала список участников пресс-конференций, которые состоятся в рамках Гран При Китая.

В четверг на автодроме журналисты смогут пообщаться с шестью пилотами, которые разделены на две группы по три человека. В первую группу вошли Пьер Гасли, представляющий команду Alpine, Фернандо Алонсо из Aston Martin и Эстебан Окон, выступающий за Haas. Вторая тройка представлена Габриэлем Бортолето (Audi), Максом Ферстаппеном (Red Bull) и Алексом Элбоном, защищающим цвета Williams.

В пятницу в центре внимания окажутся руководители команд. На вопросы представителей СМИ ответят Стив Нильсен (Alpine), Джонатан Уитли (Audi) и Лоран Мекис (Red Bull).

В субботу и воскресенье к прессе выйдут три лучших гонщика каждого гоночного дня.

