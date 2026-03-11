Гран При Китая: Обновления автодрома и возможности для обгонов

В преддверии гоночного уик-энда в Шанхае представители FIA объявили о ряде изменений, которые были внесены на трассе. Особое внимание уделили зонам активации режима обгона OT, а также зонам Straight Mode, где пилоты смогут воспользоваться активной аэродинамикой.

В частности, в этом году была снижена высота задней части поребрика на апексе третьего поворота, что должно повлиять на траектории движения гонщиков. Кроме того, организаторы ликвидировали барьер из шин, располагавшийся с левой стороны седьмого поворота.

Точка замера расстояния между машинами перед зоной режима обгона теперь находится в 16-м повороте. Если пилот окажется в пределах одной секунды позади соперника в этой точке, он сможет активировать режим обгона. Это даст ему возможность получить дополнительные 0,5 МДж электрической энергии спустя 100 метров после замера.

В случае нормального уровня сцепления трассы воспользоваться активной аэродинамикой разрешено на четырех участках. Первый из них начинается через 100 метров после 16-го поворота, второй — спустя 60 метров после четвертого, третий — через 100 метров после десятого, и четвертый — спустя 60 метров после 13-го поворота.



Фото: F1news.ru