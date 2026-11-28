Темно. Сухо. Воздух +23…22С, трасса +27…25С.
Квалификация в Катаре практически определяет расстановку сил и позволяет точно оценить скорость машин. Трасса хорошо подходит для мотогонок: на ней мало серьёзных торможений и медленных поворотов. Лишь в шестом повороте скорость гонщиков опускается немного ниже 100 км/ч.
Обгоны на трассе Лосаил практически невозможны, поэтому стартовая позиция имеет большое значение. Стратегия у всех будет одинаковой: Pirelli ограничили максимальную дистанцию на одном комплекте, и в гонке разрешено проехать на нём не более 27 кругов. Таким образом, все пилоты проведут гонку с двумя пит-стопами.
Из-за высокого износа шин Pirelli привезли на этап самые жёсткие составы: С1 обозначен как Hard, С2 — как Medium, а С3 — как Soft. В пустыне прогреть настолько жёсткие шины к началу быстрого круга в квалификации было непросто, однако на тренировках команды смогли подобрать необходимые настройки.
В первой сессии все гонщики отправились на трассу на Soft. В первой попытке лучшее время показал Расселл, преодолев круг за 1:22.557.
В Mercedes и Red Bull решили не проводить вторую попытку. Результат Расселла остался лучшим, а Williams, Aston Martin и Cadillac полностью прекратили борьбу.
Во второй сессии Расселл улучшил результат сразу на полсекунды — 1:22.079. Вторым стал Хаджар, уступивший две десятых.
Бортолето помешал Камаре в 16-м повороте. Стюарды рассмотрят этот эпизод после завершения сессии.
Расселл, Хаджар, Ферстаппен, Норрис и Пиастри отказались от второй попытки. Антонелли, занимавший третье место, выехал на трассу, но улучшить время не смог.
Результат Расселла по-прежнему оставался лучшим. Ещё три команды — Haas, Alpine и Audi — завершили выступление в квалификации.
В финале гонщики Racing Bulls пропустили первую попытку, тогда как остальные пилоты увеличили темп. Расселл возглавил протокол с результатом 1:21.695. Гонщики McLaren опередили Red Bull, а пилоты Ferrari проиграли лидеру больше полутора секунд, использовав прикатанные шины.
Во второй попытке все выехали на новых комплектах Soft. В Mercedes улучшить результат не смогли. В McLaren прибавили, но сохранили свои позиции. Хаджар опередил Ферстаппена, а Линдблад — Хэмилтона.
Джордж Расселл выиграл квалификацию в Катаре, завоевав 13-й поул в карьере и шестой в сезоне. В гонке пилоты Mercedes начнут заезд с первого ряда, McLaren займёт второй ряд, а Red Bull Racing — третий.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Д.Расселл
|Mercedes
|1
|1:22.557
|3
|1
|1:22.079
|3
|1
|1:21.695
|6
|2. К.Антонелли
|Mercedes
|2
|1:22.708
|3
|3
|1:22.373
|6
|2
|1:21.823
|6
|3. Л.Норрис
|McLaren
|5
|1:22.993
|6
|5
|1:22.540
|3
|3
|1:22.175
|6
|4. О.Пиастри
|McLaren
|6
|1:23.165
|6
|6
|1:22.615
|3
|4
|1:22.245
|6
|5. А.Хаджар
|Red Bull
|4
|1:22.858
|3
|2
|1:22.344
|3
|5
|1:22.291
|6
|6. М.Ферстаппен
|Red Bull
|3
|1:22.833
|3
|4
|1:22.435
|3
|6
|1:22.332
|6
|7. Ш.Леклер
|Ferrari
|7
|1:23.369
|6
|7
|1:23.005
|6
|7
|1:22.955
|6
|8. А.Линдблад
|Racing Bulls
|8
|1:23.438
|6
|8
|1:23.071
|6
|8
|1:23.032
|3
|9. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|9
|1:23.550
|6
|9
|1:23.118
|6
|9
|1:23.108
|6
|10. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|15
|1:24.100
|6
|10
|1:23.127
|6
|10
|1:23.134
|3
|11. О.Берман
|Haas
|11
|1:23.819
|6
|11
|1:23.367
|6
|12. П.Гасли
|Alpine
|10
|1:23.675
|6
|12
|1:23.568
|6
|13. Г.Бортолето
|Audi
|13
|1:23.985
|6
|13
|1:23.654
|6
|14. Ф.Колапинто
|Alpine
|16
|1:24.274
|6
|14
|1:23.659
|6
|15. Р.Камара
|Haas
|14
|1:24.026
|9
|15
|1:23.863
|6
|16. Н.Хюлкенберг
|Audi
|12
|1:23.867
|6
|16
|1:23.899
|6
|17. К.Сайнс
|Williams
|17
|1:24.370
|9
|18. А.Элбон
|Williams
|18
|1:24.552
|9
|19. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|19
|1:24.710
|9
|20. Л.Стролл
|Aston Martin
|20
|1:25.250
|9
|21. В.Боттас
|Cadillac
|21
|1:25.363
|9
|22. С.Перес
|Cadillac
|22
|1:25.799
|9