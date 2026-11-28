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Квалификация в Катаре практически определяет расстановку сил и позволяет точно оценить скорость машин. Трасса хорошо подходит для мотогонок: на ней мало серьёзных торможений и медленных поворотов. Лишь в шестом повороте скорость гонщиков опускается немного ниже 100 км/ч.

Обгоны на трассе Лосаил практически невозможны, поэтому стартовая позиция имеет большое значение. Стратегия у всех будет одинаковой: Pirelli ограничили максимальную дистанцию на одном комплекте, и в гонке разрешено проехать на нём не более 27 кругов. Таким образом, все пилоты проведут гонку с двумя пит-стопами.

Из-за высокого износа шин Pirelli привезли на этап самые жёсткие составы: С1 обозначен как Hard, С2 — как Medium, а С3 — как Soft. В пустыне прогреть настолько жёсткие шины к началу быстрого круга в квалификации было непросто, однако на тренировках команды смогли подобрать необходимые настройки.

Фото: F1news.ru

В первой сессии все гонщики отправились на трассу на Soft. В первой попытке лучшее время показал Расселл, преодолев круг за 1:22.557.

В Mercedes и Red Bull решили не проводить вторую попытку. Результат Расселла остался лучшим, а Williams, Aston Martin и Cadillac полностью прекратили борьбу.

Во второй сессии Расселл улучшил результат сразу на полсекунды — 1:22.079. Вторым стал Хаджар, уступивший две десятых.

Бортолето помешал Камаре в 16-м повороте. Стюарды рассмотрят этот эпизод после завершения сессии.

Расселл, Хаджар, Ферстаппен, Норрис и Пиастри отказались от второй попытки. Антонелли, занимавший третье место, выехал на трассу, но улучшить время не смог.

Результат Расселла по-прежнему оставался лучшим. Ещё три команды — Haas, Alpine и Audi — завершили выступление в квалификации.

В финале гонщики Racing Bulls пропустили первую попытку, тогда как остальные пилоты увеличили темп. Расселл возглавил протокол с результатом 1:21.695. Гонщики McLaren опередили Red Bull, а пилоты Ferrari проиграли лидеру больше полутора секунд, использовав прикатанные шины.

Во второй попытке все выехали на новых комплектах Soft. В Mercedes улучшить результат не смогли. В McLaren прибавили, но сохранили свои позиции. Хаджар опередил Ферстаппена, а Линдблад — Хэмилтона.

Фото: F1news.ru

Джордж Расселл выиграл квалификацию в Катаре, завоевав 13-й поул в карьере и шестой в сезоне. В гонке пилоты Mercedes начнут заезд с первого ряда, McLaren займёт второй ряд, а Red Bull Racing — третий.

Результаты квалификации