Гран-при Италии: Гасли завоевал поул-позицию

Сессия прошла в солнечную и сухую погоду. Воздух прогрелся до +33…34С, а температура трассы составила +56…53С.
Квалификация в Монце традиционно требует от гонщиков максимальной концентрации. Стартовая позиция здесь особенно важна, однако высокая скорость и небольшое количество поворотов вынуждают пилотов рисковать, что нередко приводит к ошибкам и вылетам. На тренировках круги регулярно аннулировали из-за выездов за пределы трассы, но тогда это не имело принципиального значения.
Дополнительную сложность создавали трафик и борьба за слипстрим — как случайный, так и заранее согласованный с напарником. Гонщикам нужно было одновременно быстро, точно и своевременно пройти круг, рассчитывая также на определённую долю удачи.
Ранее гонку в Монце часто выигрывали обладатели поула. Однако в 2020-м эта тенденция прервалась: пять лет поул не приносил побед, пока в прошлом году Макс Ферстаппен не прервал необычную серию.
В пятницу и утром в субботу лучшее время показывал Джордж Расселл. Его напарник и лидер чемпионата Кими Антонелли из-за замены силовой установки потерял 30 мест на старте. Алекс Элбон лишился двадцати позиций, а Лиам Лоусон также получил штраф за замену мотора. В гонке все трое должны стартовать с последних мест, поэтому квалификация не имела для них принципиального значения. Кроме того, они могли помочь напарникам слипстримом.
Как и на предыдущем этапе в Зандфорте, в Red Bull произошла замена пилота. Айзек Хаджар восстанавливался после травмы руки, поэтому напарником Ферстаппена стал Лиам Лоусон из Racing Bulls. Самого Лоусона заменил резервный пилот Юки Цунода.
Шинники привезли в Монцу самые мягкие составы: С3 в роли Hard, C4 — Medium, а C5 — Soft.
В первой сессии Лоусон и Расселл начали первую попытку на шинах Medium, тогда как остальные сразу выехали на Soft. Из-за жары на Soft было невозможно пройти два быстрых круга подряд.
Норрис попытался использовать слипстрим за Бортолето, но испортил круг, выехав за пределы трассы. Лучший результат в первой попытке показал Пьер Гасли — 1:22.612. Уникальные характеристики итальянской трассы подходили машинам Alpine.
Ферстаппен, Хэмилтон, Леклер и Алонсо решили не проводить вторую попытку, остальные гонщики продолжили борьбу.
Во второй попытке многие улучшили свои результаты, однако время Гасли осталось лучшим. Цунода, Элбон, Боттас, Перес, Алонсо и Стролл завершили квалификацию.
Во второй сессии все пилоты использовали Soft. В Ferrari выбрали прикатанный комплект, из-за чего оказались позади соперников. В первой попытке быстрее всех проехал Пиастри — 1:22.017.
Во второй попытке Антонелли возглавил протокол с результатом 1:21.882. В Ferrari обновили машину и подготовили для Монцы доработанную силовую установку, но при этом едва пробились в финал. Леклер и Хэмилтон показали девятое и десятое время, причём 10-го Хэмилтона и 11-го Бортолето разделила одна тысячная.
Бортолето, Берман, Хюлкенберг, Лоусон, Сайнс и Окон не прошли в финал.
В финальной сессии все гонщики выехали на свежих комплектах Soft. Исключением стал Антонелли, который в первой попытке использовал прикатанный комплект.
На главной прямой Расселл пристроился позади Антонелли. Кими разогнал напарника и сместился в сторону, после чего Джордж возглавил протокол с результатом 1:21.929. Первая четвёрка — Расселл - Пиастри - Гасли - Леклер — уместилась в семь сотых.
Во второй попытке все вновь установили новые комплекты Soft, кроме Антонелли.
Пиастри ошибся при торможении в первом повороте и выехал за пределы трассы.
Почти все гонщики прибавили в последней попытке, но быстрее остальных снова оказался Гасли — 1:21.786.
Победа в квалификации в Монце принесла Пьеру Гасли первый поул в карьере. Для команды из Энстоуна это также стал первый поул с 2009 года, когда она выступала под названием Renault, а Алонсо выиграл квалификацию в Венгрии.
В воскресенье Гасли и Леклер разделят первый ряд стартового поля, а Пиастри и Леклер начнут гонку со второго. Хэмилтон и Ферстаппен будут стартовать из третьего ряда.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. П.Гасли
|Alpine
|1
|1:22.612
|6
|4
|1:22.077
|6
|1
|1:21.786
|6
|2. Д.Расселл
|Mercedes
|7
|1:22.779
|5
|5
|1:22.161
|6
|2
|1:21.846
|6
|3. О.Пиастри
|McLaren
|11
|1:22.924
|7
|2
|1:22.017
|6
|3
|1:21.966
|5
|4. Ш.Леклер
|Ferrari
|9
|1:22.902
|6
|9
|1:22.509
|6
|4
|1:22.004
|6
|5. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|8
|1:22.847
|3
|10
|1:22.516
|6
|5
|1:22.011
|6
|6. М.Ферстаппен
|Red Bull
|2
|1:22.631
|3
|6
|1:22.188
|8
|6
|1:22.070
|6
|7. К.Антонелли
|Mercedes
|6
|1:22.758
|5
|1
|1:21.882
|6
|7
|1:22.093
|7
|8. Ф.Колапинто
|Alpine
|4
|1:22.662
|6
|8
|1:22.400
|6
|8
|1:22.220
|6
|9. Л.Норрис
|McLaren
|3
|1:22.659
|7
|3
|1:22.067
|6
|9
|1:22.256
|6
|10. А.Линдблад
|Racing Bulls
|5
|1:22.727
|6
|7
|1:22.345
|6
|10
|1:22.286
|6
|11. Г.Бортолето
|Audi
|12
|1:22.946
|6
|11
|1:22.517
|6
|12. О.Берман
|Haas
|10
|1:22.906
|9
|12
|1:22.756
|6
|13. Н.Хюлкенберг
|Audi
|14
|1:23.440
|6
|13
|1:22.779
|6
|14. Л.Лоусон
|Red Bull
|13
|1:22.989
|9
|14
|1:22.821
|8
|15. К.Сайнс
|Williams
|16
|1:23.616
|9
|15
|1:23.453
|6
|16. Э.Окон
|Haas
|15
|1:23.466
|9
|16
|1:23.454
|6
|17. Ю.Цунода
|Racing Bulls
|17
|1:23.755
|6
|18. А.Элбон
|Williams
|18
|1:24.356
|6
|19. В.Боттас
|Cadillac
|19
|1:24.364
|9
|20. С.Перес
|Cadillac
|20
|1:24.595
|9
|21. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|21
|1:25.150
|6
|22. Л.Стролл
|Aston Martin
|22
|1:25.222
|9