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Гран-при Италии: Гасли завоевал поул-позицию

Квалификация в Монце завершилась первым в карьере поулом Пьера Гасли: пилот Alpine опередил Джорджа Расселла и Оскара Пиастри в плотной борьбе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2026, 18:32·6 мин
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Фото: F1news.ru

Сессия прошла в солнечную и сухую погоду. Воздух прогрелся до +33…34С, а температура трассы составила +56…53С.

Квалификация в Монце традиционно требует от гонщиков максимальной концентрации. Стартовая позиция здесь особенно важна, однако высокая скорость и небольшое количество поворотов вынуждают пилотов рисковать, что нередко приводит к ошибкам и вылетам. На тренировках круги регулярно аннулировали из-за выездов за пределы трассы, но тогда это не имело принципиального значения.

Дополнительную сложность создавали трафик и борьба за слипстрим — как случайный, так и заранее согласованный с напарником. Гонщикам нужно было одновременно быстро, точно и своевременно пройти круг, рассчитывая также на определённую долю удачи.

Ранее гонку в Монце часто выигрывали обладатели поула. Однако в 2020-м эта тенденция прервалась: пять лет поул не приносил побед, пока в прошлом году Макс Ферстаппен не прервал необычную серию.

Фото: F1news.ru

В пятницу и утром в субботу лучшее время показывал Джордж Расселл. Его напарник и лидер чемпионата Кими Антонелли из-за замены силовой установки потерял 30 мест на старте. Алекс Элбон лишился двадцати позиций, а Лиам Лоусон также получил штраф за замену мотора. В гонке все трое должны стартовать с последних мест, поэтому квалификация не имела для них принципиального значения. Кроме того, они могли помочь напарникам слипстримом.

Как и на предыдущем этапе в Зандфорте, в Red Bull произошла замена пилота. Айзек Хаджар восстанавливался после травмы руки, поэтому напарником Ферстаппена стал Лиам Лоусон из Racing Bulls. Самого Лоусона заменил резервный пилот Юки Цунода.

Шинники привезли в Монцу самые мягкие составы: С3 в роли Hard, C4 — Medium, а C5 — Soft.

Фото: F1news.ru

В первой сессии Лоусон и Расселл начали первую попытку на шинах Medium, тогда как остальные сразу выехали на Soft. Из-за жары на Soft было невозможно пройти два быстрых круга подряд.

Норрис попытался использовать слипстрим за Бортолето, но испортил круг, выехав за пределы трассы. Лучший результат в первой попытке показал Пьер Гасли — 1:22.612. Уникальные характеристики итальянской трассы подходили машинам Alpine.

Ферстаппен, Хэмилтон, Леклер и Алонсо решили не проводить вторую попытку, остальные гонщики продолжили борьбу.

Во второй попытке многие улучшили свои результаты, однако время Гасли осталось лучшим. Цунода, Элбон, Боттас, Перес, Алонсо и Стролл завершили квалификацию.

Во второй сессии все пилоты использовали Soft. В Ferrari выбрали прикатанный комплект, из-за чего оказались позади соперников. В первой попытке быстрее всех проехал Пиастри — 1:22.017.

Во второй попытке Антонелли возглавил протокол с результатом 1:21.882. В Ferrari обновили машину и подготовили для Монцы доработанную силовую установку, но при этом едва пробились в финал. Леклер и Хэмилтон показали девятое и десятое время, причём 10-го Хэмилтона и 11-го Бортолето разделила одна тысячная.

Бортолето, Берман, Хюлкенберг, Лоусон, Сайнс и Окон не прошли в финал.

В финальной сессии все гонщики выехали на свежих комплектах Soft. Исключением стал Антонелли, который в первой попытке использовал прикатанный комплект.

На главной прямой Расселл пристроился позади Антонелли. Кими разогнал напарника и сместился в сторону, после чего Джордж возглавил протокол с результатом 1:21.929. Первая четвёрка — Расселл - Пиастри - Гасли - Леклер — уместилась в семь сотых.

Во второй попытке все вновь установили новые комплекты Soft, кроме Антонелли.

Пиастри ошибся при торможении в первом повороте и выехал за пределы трассы.

Почти все гонщики прибавили в последней попытке, но быстрее остальных снова оказался Гасли — 1:21.786.

Фото: F1news.ru

Победа в квалификации в Монце принесла Пьеру Гасли первый поул в карьере. Для команды из Энстоуна это также стал первый поул с 2009 года, когда она выступала под названием Renault, а Алонсо выиграл квалификацию в Венгрии.

В воскресенье Гасли и Леклер разделят первый ряд стартового поля, а Пиастри и Леклер начнут гонку со второго. Хэмилтон и Ферстаппен будут стартовать из третьего ряда.

Результаты квалификации

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. П.ГаслиAlpine11:22.612641:22.077611:21.7866
2. Д.РасселлMercedes71:22.779551:22.161621:21.8466
3. О.ПиастриMcLaren111:22.924721:22.017631:21.9665
4. Ш.ЛеклерFerrari91:22.902691:22.509641:22.0046
5. Л.ХэмилтонFerrari81:22.8473101:22.516651:22.0116
6. М.ФерстаппенRed Bull21:22.631361:22.188861:22.0706
7. К.АнтонеллиMercedes61:22.758511:21.882671:22.0937
8. Ф.КолапинтоAlpine41:22.662681:22.400681:22.2206
9. Л.НоррисMcLaren31:22.659731:22.067691:22.2566
10. А.ЛиндбладRacing Bulls51:22.727671:22.3456101:22.2866
11. Г.БортолетоAudi121:22.9466111:22.5176
12. О.БерманHaas101:22.9069121:22.7566
13. Н.ХюлкенбергAudi141:23.4406131:22.7796
14. Л.ЛоусонRed Bull131:22.9899141:22.8218
15. К.СайнсWilliams161:23.6169151:23.4536
16. Э.ОконHaas151:23.4669161:23.4546
17. Ю.ЦунодаRacing Bulls171:23.7556
18. А.ЭлбонWilliams181:24.3566
19. В.БоттасCadillac191:24.3649
20. С.ПересCadillac201:24.5959
21. Ф.АлонсоAston Martin211:25.1506
22. Л.СтроллAston Martin221:25.2229

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