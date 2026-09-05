Гран-при Италии: Гасли завоевал поул-позицию

Сессия прошла в солнечную и сухую погоду. Воздух прогрелся до +33…34С, а температура трассы составила +56…53С.

Квалификация в Монце традиционно требует от гонщиков максимальной концентрации. Стартовая позиция здесь особенно важна, однако высокая скорость и небольшое количество поворотов вынуждают пилотов рисковать, что нередко приводит к ошибкам и вылетам. На тренировках круги регулярно аннулировали из-за выездов за пределы трассы, но тогда это не имело принципиального значения.

Дополнительную сложность создавали трафик и борьба за слипстрим — как случайный, так и заранее согласованный с напарником. Гонщикам нужно было одновременно быстро, точно и своевременно пройти круг, рассчитывая также на определённую долю удачи.

Ранее гонку в Монце часто выигрывали обладатели поула. Однако в 2020-м эта тенденция прервалась: пять лет поул не приносил побед, пока в прошлом году Макс Ферстаппен не прервал необычную серию.

Фото: F1news.ru

В пятницу и утром в субботу лучшее время показывал Джордж Расселл. Его напарник и лидер чемпионата Кими Антонелли из-за замены силовой установки потерял 30 мест на старте. Алекс Элбон лишился двадцати позиций, а Лиам Лоусон также получил штраф за замену мотора. В гонке все трое должны стартовать с последних мест, поэтому квалификация не имела для них принципиального значения. Кроме того, они могли помочь напарникам слипстримом.

Как и на предыдущем этапе в Зандфорте, в Red Bull произошла замена пилота. Айзек Хаджар восстанавливался после травмы руки, поэтому напарником Ферстаппена стал Лиам Лоусон из Racing Bulls. Самого Лоусона заменил резервный пилот Юки Цунода.

Шинники привезли в Монцу самые мягкие составы: С3 в роли Hard, C4 — Medium, а C5 — Soft.

Фото: F1news.ru

В первой сессии Лоусон и Расселл начали первую попытку на шинах Medium, тогда как остальные сразу выехали на Soft. Из-за жары на Soft было невозможно пройти два быстрых круга подряд.

Норрис попытался использовать слипстрим за Бортолето, но испортил круг, выехав за пределы трассы. Лучший результат в первой попытке показал Пьер Гасли — 1:22.612. Уникальные характеристики итальянской трассы подходили машинам Alpine.

Ферстаппен, Хэмилтон, Леклер и Алонсо решили не проводить вторую попытку, остальные гонщики продолжили борьбу.

Во второй попытке многие улучшили свои результаты, однако время Гасли осталось лучшим. Цунода, Элбон, Боттас, Перес, Алонсо и Стролл завершили квалификацию.

Во второй сессии все пилоты использовали Soft. В Ferrari выбрали прикатанный комплект, из-за чего оказались позади соперников. В первой попытке быстрее всех проехал Пиастри — 1:22.017.

Во второй попытке Антонелли возглавил протокол с результатом 1:21.882. В Ferrari обновили машину и подготовили для Монцы доработанную силовую установку, но при этом едва пробились в финал. Леклер и Хэмилтон показали девятое и десятое время, причём 10-го Хэмилтона и 11-го Бортолето разделила одна тысячная.

Бортолето, Берман, Хюлкенберг, Лоусон, Сайнс и Окон не прошли в финал.

В финальной сессии все гонщики выехали на свежих комплектах Soft. Исключением стал Антонелли, который в первой попытке использовал прикатанный комплект.

На главной прямой Расселл пристроился позади Антонелли. Кими разогнал напарника и сместился в сторону, после чего Джордж возглавил протокол с результатом 1:21.929. Первая четвёрка — Расселл - Пиастри - Гасли - Леклер — уместилась в семь сотых.

Во второй попытке все вновь установили новые комплекты Soft, кроме Антонелли.

Пиастри ошибся при торможении в первом повороте и выехал за пределы трассы.

Почти все гонщики прибавили в последней попытке, но быстрее остальных снова оказался Гасли — 1:21.786.

Фото: F1news.ru

Победа в квалификации в Монце принесла Пьеру Гасли первый поул в карьере. Для команды из Энстоуна это также стал первый поул с 2009 года, когда она выступала под названием Renault, а Алонсо выиграл квалификацию в Венгрии.

В воскресенье Гасли и Леклер разделят первый ряд стартового поля, а Пиастри и Леклер начнут гонку со второго. Хэмилтон и Ферстаппен будут стартовать из третьего ряда.

Результаты квалификации