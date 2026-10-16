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У Гран-при Испании появился титульный спонсор.

Гран При Испании в 2027 году получит титульного спонсора Lenovo: экономический эффект нового мадридского автодрома оценивается в 545 млн евро, по данным Marca.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2026, 12:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Организаторы Гран При Испании уже приступили к подготовке следующей гонки, которая состоится 12 сентября 2027 года. По данным газеты Marca, дебют Формулы 1 на новом мадридском автодроме принес совокупный экономический эффект в размере 545 млн. евро. Это весьма впечатляющий показатель.

Вполне возможно, что в следующем году сумма окажется ещё выше. Промоутеры гонки заключили соглашение с китайской корпорацией Lenovo Group Limited, которая в 2027-м станет титульным спонсором Гран При Испании.

Lenovo заметно представлена в мире технических видов спорта. Корпорация выступает спонсором заводской команды Ducati, участвующей в MotoGP и занимающей в настоящее время 2-е место в чемпионате мира. За эту команду выступает знаменитый испанский мотогонщик Марк Маркес — обладатель девяти титулов, семь из которых завоёваны в классе MotoGP. Вполне вероятно, что в этом году он вновь станет чемпионом мира.

В Формуле 1 в этом сезоне бренд Lenovo был титульным спонсором канадского и австрийского этапов. Кроме того, китайский компьютерный гигант активно сотрудничает с Формулой E — чемпионатом мира по гонкам на электромобилях.

Гран При Испании будет проходить в Мадриде до 2025 года.

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