Гран-при Азербайджана: Расселл завоевал поул-позицию

Солнечно и сухо. Температура воздуха — +25…24С, трассы — +40…36С.

Уик-энд в Баку начался на день раньше обычного расписания: первые тренировки прошли в четверг, а квалификация состоялась днём в пятницу.

На ход квалификации традиционно повлияли состояние шин, аварии, погодные условия и слипстрим. Дождя не было, однако гонщикам мешал сильный порывистый ветер. На проспекте Нефтяников он менял направление: на одной прямой был встречным, а на другой — попутным.

Тренировочные заезды сопровождались многочисленными инцидентами. В четверг лучшее время показал Джордж Расселл, а на последних минутах третьей тренировки лидером стал Макс Ферстаппен.

При этом на тренировках гонщики не стремились атаковать на пределе, чтобы избежать аварий. Тем не менее во второй сессии Линдблад разбил машину, а в третьей Стролл повредил подвеску. Кроме того, было зафиксировано множество небольших контактов с барьерами.

Для Баку в Pirelli выбрали традиционную мягкую тройку составов: С3, C4 и C5, которые использовались в качестве Hard, Medium и Soft.

Старт квалификации отложили на четыре минуты. Причиной стала необходимость привести трассу в порядок после насыщенной событиями гонки Формулы 2.

Фото: F1news.ru

В первой сессии все гонщики сразу отправились на трассу на Soft. Через несколько минут появились жёлтые флаги: Стролл заехал в карман в седьмом повороте, но смог продолжить движение.

Антонелли сообщил команде о контакте с барьером, после чего остановился в зоне безопасности со сломанной подвеской. Для лидера чемпионата, который накануне пропустил первую тренировку из-за проблем с гидравликой, квалификация завершилась.

Большую часть сессии протокол возглавлял Ферстаппен. Затем Расселл прибавил и показал результат 1:43.615, опередив соперника сразу на четыре десятых.

Бортолето, Хюлкенберг, Алонсо, Перес, Стролл и Боттас выбыли из борьбы.

Фото: F1news.ru

Во второй сессии гонщики вновь использовали Soft. Для вывода шин в рабочий режим требовалось проехать два круга. Вскоре снова появились жёлтые флаги: на этот раз в кармане безопасности оказался Линдблад, однако он развернулся и продолжил движение.

По итогам первой попытки лидером стал Расселл с результатом 1:43.686. Во второй попытке многие гонщики смогли улучшить свои показатели, несмотря на периодические жёлтые флаги, но время Джорджа осталось лучшим.

Берман, Лоусон, Элбон, Окон, Линдблад и Антонелли не пробились в финал.

Фото: F1news.ru

В Williams привезли в Баку серьёзно обновлённую машину. Команда впервые в этом году вывела оба автомобиля в финальную часть квалификации.

В финале Сайнс начал первую попытку на прикатанных шинах, тогда как остальные гонщики использовали новые комплекты. Как и прежде, для прогрева шин требовалось проехать два круга.

Расселл возглавил протокол с результатом 1:43.037, после чего появились жёлтые флаги. Колапинто заехал в карман безопасности, и гонщикам пришлось снизить скорость. До окончания сессии оставалось две минуты.

Во время второй попытки Расселл проехал ещё быстрее — 1:42.526. На этот раз жёлтые флаги появились из-за Норриса. В итоге Джордж опередил Леклера, показавшего второй результат, на восемь десятых.

Фото: F1news.ru

Джордж Расселл выиграл квалификацию в Баку, завоевав 12-й поул в карьере и пятый в этом сезоне.

В субботней гонке Расселл и Леклер разделят первый ряд стартового поля. Пиастри и вернувшийся после травмы Хаджар начнут гонку со второго ряда, а Норрис и Хэмилтон — с третьего.

Результаты квалификации