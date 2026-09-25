Гран-при Азербайджана: Расселл завоевал поул-позицию

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Уик-энд в Баку начался на день раньше обычного расписания: первые тренировки прошли в четверг, а квалификация состоялась днём в пятницу.
На ход квалификации традиционно повлияли состояние шин, аварии, погодные условия и слипстрим. Дождя не было, однако гонщикам мешал сильный порывистый ветер. На проспекте Нефтяников он менял направление: на одной прямой был встречным, а на другой — попутным.
Тренировочные заезды сопровождались многочисленными инцидентами. В четверг лучшее время показал Джордж Расселл, а на последних минутах третьей тренировки лидером стал Макс Ферстаппен.
При этом на тренировках гонщики не стремились атаковать на пределе, чтобы избежать аварий. Тем не менее во второй сессии Линдблад разбил машину, а в третьей Стролл повредил подвеску. Кроме того, было зафиксировано множество небольших контактов с барьерами.
Для Баку в Pirelli выбрали традиционную мягкую тройку составов: С3, C4 и C5, которые использовались в качестве Hard, Medium и Soft.
Старт квалификации отложили на четыре минуты. Причиной стала необходимость привести трассу в порядок после насыщенной событиями гонки Формулы 2.
В первой сессии все гонщики сразу отправились на трассу на Soft. Через несколько минут появились жёлтые флаги: Стролл заехал в карман в седьмом повороте, но смог продолжить движение.
Антонелли сообщил команде о контакте с барьером, после чего остановился в зоне безопасности со сломанной подвеской. Для лидера чемпионата, который накануне пропустил первую тренировку из-за проблем с гидравликой, квалификация завершилась.
Большую часть сессии протокол возглавлял Ферстаппен. Затем Расселл прибавил и показал результат 1:43.615, опередив соперника сразу на четыре десятых.
Бортолето, Хюлкенберг, Алонсо, Перес, Стролл и Боттас выбыли из борьбы.
Во второй сессии гонщики вновь использовали Soft. Для вывода шин в рабочий режим требовалось проехать два круга. Вскоре снова появились жёлтые флаги: на этот раз в кармане безопасности оказался Линдблад, однако он развернулся и продолжил движение.
По итогам первой попытки лидером стал Расселл с результатом 1:43.686. Во второй попытке многие гонщики смогли улучшить свои показатели, несмотря на периодические жёлтые флаги, но время Джорджа осталось лучшим.
Берман, Лоусон, Элбон, Окон, Линдблад и Антонелли не пробились в финал.
В Williams привезли в Баку серьёзно обновлённую машину. Команда впервые в этом году вывела оба автомобиля в финальную часть квалификации.
В финале Сайнс начал первую попытку на прикатанных шинах, тогда как остальные гонщики использовали новые комплекты. Как и прежде, для прогрева шин требовалось проехать два круга.
Расселл возглавил протокол с результатом 1:43.037, после чего появились жёлтые флаги. Колапинто заехал в карман безопасности, и гонщикам пришлось снизить скорость. До окончания сессии оставалось две минуты.
Во время второй попытки Расселл проехал ещё быстрее — 1:42.526. На этот раз жёлтые флаги появились из-за Норриса. В итоге Джордж опередил Леклера, показавшего второй результат, на восемь десятых.
Джордж Расселл выиграл квалификацию в Баку, завоевав 12-й поул в карьере и пятый в этом сезоне.
В субботней гонке Расселл и Леклер разделят первый ряд стартового поля. Пиастри и вернувшийся после травмы Хаджар начнут гонку со второго ряда, а Норрис и Хэмилтон — с третьего.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Д.Расселл
|Mercedes
|1
|1:43.615
|9
|1
|1:43.462
|9
|1
|1:42.526
|8
|2. Ш.Леклер
|Ferrari
|5
|1:44.360
|9
|3
|1:43.780
|8
|2
|1:43.363
|6
|3. О.Пиастри
|McLaren
|8
|1:45.014
|8
|4
|1:43.814
|7
|3
|1:43.364
|7
|4. А.Хаджар
|Red Bull
|3
|1:44.161
|8
|5
|1:43.880
|7
|4
|1:43.500
|6
|5. Л.Норрис
|McLaren
|7
|1:44.571
|8
|6
|1:44.020
|7
|5
|1:43.672
|6
|6. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|4
|1:44.260
|9
|7
|1:44.037
|7
|6
|1:43.858
|6
|7. П.Гасли
|Alpine
|6
|1:44.489
|10
|8
|1:44.106
|5
|7
|1:44.047
|5
|8. М.Ферстаппен
|Red Bull
|2
|1:44.041
|8
|2
|1:43.706
|8
|8
|1:44.081
|8
|9. К.Сайнс
|Williams
|11
|1:45.104
|9
|9
|1:44.629
|8
|9
|1:44.566
|8
|10. Ф.Колапинто
|Alpine
|12
|1:45.106
|9
|10
|1:44.683
|6
|10
|1:44.963
|6
|11. О.Берман
|Haas
|13
|1:45.228
|10
|11
|1:44.775
|7
|12. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|16
|1:45.535
|10
|12
|1:44.860
|8
|13. А.Элбон
|Williams
|9
|1:45.031
|9
|13
|1:45.001
|8
|14. Э.Окон
|Haas
|10
|1:45.039
|10
|14
|1:45.016
|8
|15. А.Линдблад
|Racing Bulls
|14
|1:45.381
|9
|15
|1:45.106
|7
|16. К.Антонелли
|Mercedes
|15
|1:45.504
|5
|16
|–
|0
|17. Г.Бортолето
|Audi
|17
|1:45.799
|10
|18. Н.Хюлкенберг
|Audi
|18
|1:45.920
|10
|19. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|19
|1:46.593
|9
|20. С.Перес
|Cadillac
|20
|1:46.658
|9
|21. В.Боттас
|Cadillac
|21
|1:47.147
|10
|22. Л.Стролл
|Aston Martin
|22
|1:47.337
|9