Гран-при Австралии: «Расселл — Антонелли — Леклер»

Джордж Расселл одержал победу в Гран При Австралии Формулы 1 2024, обеспечив Mercedes двойной успех. Подробные итоги гонки и положение в чемпионате.
08.03.2026, 08:42


В Мельбурне стартовал новый сезон Формулы 1. Погода в день гонки выдалась облачной и сухой: температура воздуха достигала 25°C, а асфальт прогрелся до 35–37°C.

Перед первой гонкой сезона команды сталкивались с множеством неопределённостей. Изменения в регламенте вновь заставили инженеров пересматривать подходы, а результаты зимних тестов лишь добавили вопросов. В этот раз уже к началу чемпионата стали очевидны две команды, оказавшиеся в роли аутсайдеров: Aston Martin с Эдрианом Ньюи и двигателями Honda, а также дебютировавший коллектив Cadillac.

Пятничные свободные заезды стали продолжением зимних испытаний. Команды стремились адаптироваться к новой для всех конфигурации Альберт-парка, который ещё до начала уик-энда называли сложным для машин нового поколения. Несмотря на это, сессии прошли относительно спокойно. В FIA изначально решили убрать одну из зон Straight Mode (SM), что вызвало недовольство среди участников — отмену вернули после протестов, так как без этой зоны темп машин оказался бы даже ниже, чем у болидов Ф3.

В ходе тренировок стало заметно: пилоты быстро привыкают к новым болидам, которые выглядят впечатляюще и звучат по-настоящему гоночными. Сниженная прижимная сила усложнила управление, что добавило зрелищности и вернуло некоторую атмосферу классической Формулы 1. Однако многие наблюдатели предупреждали: гонка может получиться непредсказуемой от старта до клетчатого флага.

За трибунами Альберт-парка наблюдалось аншлаг — за гоночный уик-энд собралось порядка полумиллиона зрителей. К трансляциям подключились миллионы болельщиков по всему миру.




В пятницу наилучшее время на трассе показал Оскар Пиастри из McLaren. В то же время в стане лидеров разрыв между соперниками был минимален. Субботнее утро ознаменовалось серьёзной аварией Кими Антонелли. Тото Вольфф сравнил повреждённый болид с набором Lego, а его напарник по Mercedes Джордж Расселл уверенно вышел в лидеры, показав лучшее время.

В квалификации преимущество Mercedes подтвердилось: Расселл взял поул — восьмой в карьере, а Антонелли, несмотря на ночной ремонт машины, стартовал вторым. Остальные претенденты уступили по темпу значительный отрыв.

Не обошлось без сенсаций: Макс Ферстаппен разбил машину уже в первой части квалификации, после чего вновь выразил недовольство новым техническим регламентом. В стартовой решётке он оказался на 20-й позиции, а впереди разместились Карлос Сайнс и Лэнс Стролл, которые не смогли выйти на трассу в квалификации из-за технических неисправностей, но были допущены к гонке.

Первые ряды стартового поля заняли Расселл и Антонелли, второй ряд — Хаджар и Леклер, а третий — Пиастри и Норрис.

Поставщики шин традиционно привезли «мягкую» линейку: C3, C4 и C5. В гонке Алонсо и Сайнс выбрали Soft, Хюлкенберг, Колапинто, Боттас и Ферстаппен стартовали на Hard, остальные — на Medium.

Оскар Пиастри не смог принять участие в домашней гонке: на прогревочном круге его McLaren потерял управление в четвёртом повороте и врезался в отбойник — подвеска была повреждена, стартовать не удалось.

Также не вышел на старт Нико Хюлкенберг из-за технических проблем. Пятая и 11-я позиции стартовой решётки остались пустыми.




Старт гонки принёс множество перестановок: Леклер захватил лидерство у Расселла, Линдблад отыграл сразу пять позиций, а Хэмилтон — четыре. Антонелли потерял сразу пять мест, Лоусон — десять.

Уже на втором круге Расселл вернул себе позицию у Леклера, однако монегаск вскоре ответил обратным обгоном.

Топ-10 на 3-м круге: Леклер, Расселл, Хэмилтон, Хаджар, Линдблад, Норрис, Антонелли, Окон, Гасли, Алонсо.

Антонелли постепенно восстанавливал позиции, поднявшись на четвёртое место к шестому кругу. Ферстаппен в это время боролся с Бортолето за 11-ю позицию, а Алонсо терял темп.




Восьмой круг ознаменовался борьбой за лидерство между Расселлом и Леклером: британец обогнал монегаска в третьем повороте, однако Леклер вскоре вернул себе первую позицию. Расселл попытался контратаковать, но допустил блокировку шин и остался позади, к ним вплотную приблизился Хэмилтон.

Колапинто получил штраф Stop&Go за нарушение стартовой процедуры и отправился отбывать наказание на 10-м круге.

Топ-10 на 10-м круге: Леклер, Расселл, Хэмилтон, Антонелли, Хаджар, Линдблад, Норрис, Окон, Гасли, Ферстаппен.

На 11-м круге Ферстаппен переместился на девятое место, опередив Гасли.

В этот момент машина Хаджара потеряла мощность и остановилась, вызвав режим виртуального автомобиля безопасности. Большинство пилотов отправились на пит-стопы, однако Леклер, Хэмилтон, Линдблад, Ферстаппен, Берман, Бортолето и Норрис остались на трассе.

Гонка возобновилась на 14-м круге, а спустя круг Алонсо был вынужден прекратить борьбу из-за технических проблем.

Топ-10 на 16-м круге: Леклер, Хэмилтон, Расселл, Антонелли, Линдблад, Ферстаппен, Берман, Бортолето, Норрис, Окон.

В борьбе за позиции Лоусон и Перес коснулись колёсами — стюарды решили не вмешиваться, расценив инцидент как гоночный эпизод.

На 18-м круге Боттас остановился у въезда на пит-лейн, вновь был объявлен режим VSC для эвакуации болида. Часть пилотов сменила шины, после чего пит-лейн временно закрыли.

С возобновлением гонки в лидерах оставались только два Ferrari, не совершившие пит-стоп. Первая половина дистанции сопровождалась множеством обгонов и контактной борьбы.

К 26-му кругу Леклер отправился на пит-стоп, а Алонсо вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов. Стролл и Хэмилтон также провели пит-стопы, а Расселл вновь вышел в лидеры после обгона напарника.

В середине гонки Бортолето, Элбон, Лоусон, Сайнс и Норрис снова сменили резину из-за появления обломков на трассе.

На последних кругах Ферстаппен и Перес также провели обязательные пит-стопы, а борьба в середине пелотона оставалась напряжённой до самого финиша.

Топ-10 на 45-м круге: Расселл, Антонелли, Леклер, Хэмилтон, Норрис, Ферстаппен, Берман, Линдблад, Бортолето, Гасли.

На заключительных кругах Сайнс провёл дополнительный пит-стоп и заменил переднее антикрыло, а Колапинто сменил комплект шин.

Гонка завершилась убедительной победой Джорджа Расселла — это его шестой триумф в Формуле 1. Второе место занял Кими Антонелли, повторив свой лучший результат. Команда Mercedes записала на свой счет 61-й дубль в истории. Третьим, с 51-м подиумом в карьере, стал Шарль Леклер.

Лишь четыре пилота смогли завершить гонку в одном круге с лидерами, все остальные проиграли круг и более. Дебютант Арвид Линдблад сразу заработал очки, а Габриэль Бортолето принёс команде Audi первые баллы в дебютной гонке.

Итоговые результаты Гран-при Австралии

ПилотКомандаВремяПит
1. Д. РасселлMercedes1
2. К. АнтонеллиMercedes+2.9741
3. Ш. ЛеклерFerrari+15.5191
4. Л. ХэмилтонFerrari+16.1441
5. Л. НоррисMcLaren+51.7412
6. М. ФерстаппенRed Bull+54.6172
7. О. БерманHaas+1 круг1
8. А. ЛиндбладRacing Bulls+1 круг1
9. Г. БортолетоAudi+1 круг2
10. П. ГаслиAlpine+1 круг1
11. Э. ОконHaas+1 круг1
12. А. ЭлбонWilliams+1 круг2
13. Л. ЛоусонRacing Bulls+1 круг2
14. Ф. КолапинтоAlpine+2 круга2
15. К. СайнсWilliams+2 круга3
16. С. ПересCadillac+3 круга2
17. Л. СтроллAston Martin+15 кругов4
Н. ХюлкенбергAudi

Лучший круг в гонке: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:22.091 (45-й круг).

Причины сходов

ПилотКомандаКруговПричина
О. ПиастриMcLaren-авария / не стартовал
Н. ХюлкенбергAudi-не стартовал
А. ХаджарRed Bull11мотор
В. БоттасCadillac19мех. проблемы
Ф. АлонсоAston Martin35мех. проблемы

Положение в чемпионате: личный зачёт

ПилотСтранаКомандаОчки
1. Д. РасселлMercedes-AMG PETRONAS F1 Team25
2. К. АнтонеллиMercedes-AMG PETRONAS F1 Team18
3. Ш. ЛеклерScuderia Ferrari HP15
4. Л. ХэмилтонScuderia Ferrari HP12
5. Л. НоррисMcLaren Mastercard F1 Team10
6. М. ФерстаппенOracle Red Bull Racing8
7. О. БерманTGR Haas F1 Team6
8. А. ЛиндбладVisa Cash App Racing Bulls F1 Team4
9. Г. БортолетоAudi Revolut F1 Team2
10. П. ГаслиBWT Alpine F1 Team1

Положение в чемпионате: Кубок конструкторов

КомандаМоторОчки
Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamMercedes43
Scuderia Ferrari HPFerrari27
McLaren Mastercard F1 TeamMercedes10
Oracle Red Bull RacingRed Bull Ford8
TGR Haas F1 TeamFerrari6
Visa Cash App Racing Bulls F1 TeamRed Bull Ford4
Audi Revolut F1 TeamAudi2
BWT Alpine F1 TeamMercedes1

