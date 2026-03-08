Гран-при Австралии: «Расселл — Антонелли — Леклер»

В Мельбурне стартовал новый сезон Формулы 1. Погода в день гонки выдалась облачной и сухой: температура воздуха достигала 25°C, а асфальт прогрелся до 35–37°C.
Перед первой гонкой сезона команды сталкивались с множеством неопределённостей. Изменения в регламенте вновь заставили инженеров пересматривать подходы, а результаты зимних тестов лишь добавили вопросов. В этот раз уже к началу чемпионата стали очевидны две команды, оказавшиеся в роли аутсайдеров: Aston Martin с Эдрианом Ньюи и двигателями Honda, а также дебютировавший коллектив Cadillac.
Пятничные свободные заезды стали продолжением зимних испытаний. Команды стремились адаптироваться к новой для всех конфигурации Альберт-парка, который ещё до начала уик-энда называли сложным для машин нового поколения. Несмотря на это, сессии прошли относительно спокойно. В FIA изначально решили убрать одну из зон Straight Mode (SM), что вызвало недовольство среди участников — отмену вернули после протестов, так как без этой зоны темп машин оказался бы даже ниже, чем у болидов Ф3.
В ходе тренировок стало заметно: пилоты быстро привыкают к новым болидам, которые выглядят впечатляюще и звучат по-настоящему гоночными. Сниженная прижимная сила усложнила управление, что добавило зрелищности и вернуло некоторую атмосферу классической Формулы 1. Однако многие наблюдатели предупреждали: гонка может получиться непредсказуемой от старта до клетчатого флага.
За трибунами Альберт-парка наблюдалось аншлаг — за гоночный уик-энд собралось порядка полумиллиона зрителей. К трансляциям подключились миллионы болельщиков по всему миру.
Фото: F1news.ru
В пятницу наилучшее время на трассе показал Оскар Пиастри из McLaren. В то же время в стане лидеров разрыв между соперниками был минимален. Субботнее утро ознаменовалось серьёзной аварией Кими Антонелли. Тото Вольфф сравнил повреждённый болид с набором Lego, а его напарник по Mercedes Джордж Расселл уверенно вышел в лидеры, показав лучшее время.
В квалификации преимущество Mercedes подтвердилось: Расселл взял поул — восьмой в карьере, а Антонелли, несмотря на ночной ремонт машины, стартовал вторым. Остальные претенденты уступили по темпу значительный отрыв.
Не обошлось без сенсаций: Макс Ферстаппен разбил машину уже в первой части квалификации, после чего вновь выразил недовольство новым техническим регламентом. В стартовой решётке он оказался на 20-й позиции, а впереди разместились Карлос Сайнс и Лэнс Стролл, которые не смогли выйти на трассу в квалификации из-за технических неисправностей, но были допущены к гонке.
Первые ряды стартового поля заняли Расселл и Антонелли, второй ряд — Хаджар и Леклер, а третий — Пиастри и Норрис.
Поставщики шин традиционно привезли «мягкую» линейку: C3, C4 и C5. В гонке Алонсо и Сайнс выбрали Soft, Хюлкенберг, Колапинто, Боттас и Ферстаппен стартовали на Hard, остальные — на Medium.
Оскар Пиастри не смог принять участие в домашней гонке: на прогревочном круге его McLaren потерял управление в четвёртом повороте и врезался в отбойник — подвеска была повреждена, стартовать не удалось.
Также не вышел на старт Нико Хюлкенберг из-за технических проблем. Пятая и 11-я позиции стартовой решётки остались пустыми.
Фото: F1news.ru
Старт гонки принёс множество перестановок: Леклер захватил лидерство у Расселла, Линдблад отыграл сразу пять позиций, а Хэмилтон — четыре. Антонелли потерял сразу пять мест, Лоусон — десять.
Уже на втором круге Расселл вернул себе позицию у Леклера, однако монегаск вскоре ответил обратным обгоном.
Топ-10 на 3-м круге: Леклер, Расселл, Хэмилтон, Хаджар, Линдблад, Норрис, Антонелли, Окон, Гасли, Алонсо.
Антонелли постепенно восстанавливал позиции, поднявшись на четвёртое место к шестому кругу. Ферстаппен в это время боролся с Бортолето за 11-ю позицию, а Алонсо терял темп.
Фото: F1news.ru
Восьмой круг ознаменовался борьбой за лидерство между Расселлом и Леклером: британец обогнал монегаска в третьем повороте, однако Леклер вскоре вернул себе первую позицию. Расселл попытался контратаковать, но допустил блокировку шин и остался позади, к ним вплотную приблизился Хэмилтон.
Колапинто получил штраф Stop&Go за нарушение стартовой процедуры и отправился отбывать наказание на 10-м круге.
Топ-10 на 10-м круге: Леклер, Расселл, Хэмилтон, Антонелли, Хаджар, Линдблад, Норрис, Окон, Гасли, Ферстаппен.
На 11-м круге Ферстаппен переместился на девятое место, опередив Гасли.
В этот момент машина Хаджара потеряла мощность и остановилась, вызвав режим виртуального автомобиля безопасности. Большинство пилотов отправились на пит-стопы, однако Леклер, Хэмилтон, Линдблад, Ферстаппен, Берман, Бортолето и Норрис остались на трассе.
Гонка возобновилась на 14-м круге, а спустя круг Алонсо был вынужден прекратить борьбу из-за технических проблем.
Топ-10 на 16-м круге: Леклер, Хэмилтон, Расселл, Антонелли, Линдблад, Ферстаппен, Берман, Бортолето, Норрис, Окон.
В борьбе за позиции Лоусон и Перес коснулись колёсами — стюарды решили не вмешиваться, расценив инцидент как гоночный эпизод.
На 18-м круге Боттас остановился у въезда на пит-лейн, вновь был объявлен режим VSC для эвакуации болида. Часть пилотов сменила шины, после чего пит-лейн временно закрыли.
С возобновлением гонки в лидерах оставались только два Ferrari, не совершившие пит-стоп. Первая половина дистанции сопровождалась множеством обгонов и контактной борьбы.
К 26-му кругу Леклер отправился на пит-стоп, а Алонсо вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов. Стролл и Хэмилтон также провели пит-стопы, а Расселл вновь вышел в лидеры после обгона напарника.
В середине гонки Бортолето, Элбон, Лоусон, Сайнс и Норрис снова сменили резину из-за появления обломков на трассе.
На последних кругах Ферстаппен и Перес также провели обязательные пит-стопы, а борьба в середине пелотона оставалась напряжённой до самого финиша.
Топ-10 на 45-м круге: Расселл, Антонелли, Леклер, Хэмилтон, Норрис, Ферстаппен, Берман, Линдблад, Бортолето, Гасли.
На заключительных кругах Сайнс провёл дополнительный пит-стоп и заменил переднее антикрыло, а Колапинто сменил комплект шин.
Гонка завершилась убедительной победой Джорджа Расселла — это его шестой триумф в Формуле 1. Второе место занял Кими Антонелли, повторив свой лучший результат. Команда Mercedes записала на свой счет 61-й дубль в истории. Третьим, с 51-м подиумом в карьере, стал Шарль Леклер.
Лишь четыре пилота смогли завершить гонку в одном круге с лидерами, все остальные проиграли круг и более. Дебютант Арвид Линдблад сразу заработал очки, а Габриэль Бортолето принёс команде Audi первые баллы в дебютной гонке.
Итоговые результаты Гран-при Австралии
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. Д. Расселл
|Mercedes
|1
|2. К. Антонелли
|Mercedes
|+2.974
|1
|3. Ш. Леклер
|Ferrari
|+15.519
|1
|4. Л. Хэмилтон
|Ferrari
|+16.144
|1
|5. Л. Норрис
|McLaren
|+51.741
|2
|6. М. Ферстаппен
|Red Bull
|+54.617
|2
|7. О. Берман
|Haas
|+1 круг
|1
|8. А. Линдблад
|Racing Bulls
|+1 круг
|1
|9. Г. Бортолето
|Audi
|+1 круг
|2
|10. П. Гасли
|Alpine
|+1 круг
|1
|11. Э. Окон
|Haas
|+1 круг
|1
|12. А. Элбон
|Williams
|+1 круг
|2
|13. Л. Лоусон
|Racing Bulls
|+1 круг
|2
|14. Ф. Колапинто
|Alpine
|+2 круга
|2
|15. К. Сайнс
|Williams
|+2 круга
|3
|16. С. Перес
|Cadillac
|+3 круга
|2
|17. Л. Стролл
|Aston Martin
|+15 кругов
|4
|Н. Хюлкенберг
|Audi
Лучший круг в гонке: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:22.091 (45-й круг).
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Кругов
|Причина
|О. Пиастри
|McLaren
|-
|авария / не стартовал
|Н. Хюлкенберг
|Audi
|-
|не стартовал
|А. Хаджар
|Red Bull
|11
|мотор
|В. Боттас
|Cadillac
|19
|мех. проблемы
|Ф. Алонсо
|Aston Martin
|35
|мех. проблемы
Положение в чемпионате: личный зачёт
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|1. Д. Расселл
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|25
|2. К. Антонелли
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|18
|3. Ш. Леклер
|Scuderia Ferrari HP
|15
|4. Л. Хэмилтон
|Scuderia Ferrari HP
|12
|5. Л. Норрис
|McLaren Mastercard F1 Team
|10
|6. М. Ферстаппен
|Oracle Red Bull Racing
|8
|7. О. Берман
|TGR Haas F1 Team
|6
|8. А. Линдблад
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|4
|9. Г. Бортолето
|Audi Revolut F1 Team
|2
|10. П. Гасли
|BWT Alpine F1 Team
|1
Положение в чемпионате: Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|Mercedes
|43
|Scuderia Ferrari HP
|Ferrari
|27
|McLaren Mastercard F1 Team
|Mercedes
|10
|Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Ford
|8
|TGR Haas F1 Team
|Ferrari
|6
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|Red Bull Ford
|4
|Audi Revolut F1 Team
|Audi
|2
|BWT Alpine F1 Team
|Mercedes
|1