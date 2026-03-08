Гран-при Австралии: «Расселл — Антонелли — Леклер»

В Мельбурне стартовал новый сезон Формулы 1. Погода в день гонки выдалась облачной и сухой: температура воздуха достигала 25°C, а асфальт прогрелся до 35–37°C.

Перед первой гонкой сезона команды сталкивались с множеством неопределённостей. Изменения в регламенте вновь заставили инженеров пересматривать подходы, а результаты зимних тестов лишь добавили вопросов. В этот раз уже к началу чемпионата стали очевидны две команды, оказавшиеся в роли аутсайдеров: Aston Martin с Эдрианом Ньюи и двигателями Honda, а также дебютировавший коллектив Cadillac.

Пятничные свободные заезды стали продолжением зимних испытаний. Команды стремились адаптироваться к новой для всех конфигурации Альберт-парка, который ещё до начала уик-энда называли сложным для машин нового поколения. Несмотря на это, сессии прошли относительно спокойно. В FIA изначально решили убрать одну из зон Straight Mode (SM), что вызвало недовольство среди участников — отмену вернули после протестов, так как без этой зоны темп машин оказался бы даже ниже, чем у болидов Ф3.

В ходе тренировок стало заметно: пилоты быстро привыкают к новым болидам, которые выглядят впечатляюще и звучат по-настоящему гоночными. Сниженная прижимная сила усложнила управление, что добавило зрелищности и вернуло некоторую атмосферу классической Формулы 1. Однако многие наблюдатели предупреждали: гонка может получиться непредсказуемой от старта до клетчатого флага.

За трибунами Альберт-парка наблюдалось аншлаг — за гоночный уик-энд собралось порядка полумиллиона зрителей. К трансляциям подключились миллионы болельщиков по всему миру.



Фото: F1news.ru

В пятницу наилучшее время на трассе показал Оскар Пиастри из McLaren. В то же время в стане лидеров разрыв между соперниками был минимален. Субботнее утро ознаменовалось серьёзной аварией Кими Антонелли. Тото Вольфф сравнил повреждённый болид с набором Lego, а его напарник по Mercedes Джордж Расселл уверенно вышел в лидеры, показав лучшее время.

В квалификации преимущество Mercedes подтвердилось: Расселл взял поул — восьмой в карьере, а Антонелли, несмотря на ночной ремонт машины, стартовал вторым. Остальные претенденты уступили по темпу значительный отрыв.

Не обошлось без сенсаций: Макс Ферстаппен разбил машину уже в первой части квалификации, после чего вновь выразил недовольство новым техническим регламентом. В стартовой решётке он оказался на 20-й позиции, а впереди разместились Карлос Сайнс и Лэнс Стролл, которые не смогли выйти на трассу в квалификации из-за технических неисправностей, но были допущены к гонке.

Первые ряды стартового поля заняли Расселл и Антонелли, второй ряд — Хаджар и Леклер, а третий — Пиастри и Норрис.

Поставщики шин традиционно привезли «мягкую» линейку: C3, C4 и C5. В гонке Алонсо и Сайнс выбрали Soft, Хюлкенберг, Колапинто, Боттас и Ферстаппен стартовали на Hard, остальные — на Medium.

Оскар Пиастри не смог принять участие в домашней гонке: на прогревочном круге его McLaren потерял управление в четвёртом повороте и врезался в отбойник — подвеска была повреждена, стартовать не удалось.

Также не вышел на старт Нико Хюлкенберг из-за технических проблем. Пятая и 11-я позиции стартовой решётки остались пустыми.



Фото: F1news.ru

Старт гонки принёс множество перестановок: Леклер захватил лидерство у Расселла, Линдблад отыграл сразу пять позиций, а Хэмилтон — четыре. Антонелли потерял сразу пять мест, Лоусон — десять.

Уже на втором круге Расселл вернул себе позицию у Леклера, однако монегаск вскоре ответил обратным обгоном.

Топ-10 на 3-м круге: Леклер, Расселл, Хэмилтон, Хаджар, Линдблад, Норрис, Антонелли, Окон, Гасли, Алонсо.

Антонелли постепенно восстанавливал позиции, поднявшись на четвёртое место к шестому кругу. Ферстаппен в это время боролся с Бортолето за 11-ю позицию, а Алонсо терял темп.



Фото: F1news.ru

Восьмой круг ознаменовался борьбой за лидерство между Расселлом и Леклером: британец обогнал монегаска в третьем повороте, однако Леклер вскоре вернул себе первую позицию. Расселл попытался контратаковать, но допустил блокировку шин и остался позади, к ним вплотную приблизился Хэмилтон.

Колапинто получил штраф Stop&Go за нарушение стартовой процедуры и отправился отбывать наказание на 10-м круге.

Топ-10 на 10-м круге: Леклер, Расселл, Хэмилтон, Антонелли, Хаджар, Линдблад, Норрис, Окон, Гасли, Ферстаппен.

На 11-м круге Ферстаппен переместился на девятое место, опередив Гасли.

В этот момент машина Хаджара потеряла мощность и остановилась, вызвав режим виртуального автомобиля безопасности. Большинство пилотов отправились на пит-стопы, однако Леклер, Хэмилтон, Линдблад, Ферстаппен, Берман, Бортолето и Норрис остались на трассе.

Гонка возобновилась на 14-м круге, а спустя круг Алонсо был вынужден прекратить борьбу из-за технических проблем.

Топ-10 на 16-м круге: Леклер, Хэмилтон, Расселл, Антонелли, Линдблад, Ферстаппен, Берман, Бортолето, Норрис, Окон.

В борьбе за позиции Лоусон и Перес коснулись колёсами — стюарды решили не вмешиваться, расценив инцидент как гоночный эпизод.

На 18-м круге Боттас остановился у въезда на пит-лейн, вновь был объявлен режим VSC для эвакуации болида. Часть пилотов сменила шины, после чего пит-лейн временно закрыли.

С возобновлением гонки в лидерах оставались только два Ferrari, не совершившие пит-стоп. Первая половина дистанции сопровождалась множеством обгонов и контактной борьбы.

К 26-му кругу Леклер отправился на пит-стоп, а Алонсо вернулся на трассу с отставанием в 11 кругов. Стролл и Хэмилтон также провели пит-стопы, а Расселл вновь вышел в лидеры после обгона напарника.

В середине гонки Бортолето, Элбон, Лоусон, Сайнс и Норрис снова сменили резину из-за появления обломков на трассе.

На последних кругах Ферстаппен и Перес также провели обязательные пит-стопы, а борьба в середине пелотона оставалась напряжённой до самого финиша.

Топ-10 на 45-м круге: Расселл, Антонелли, Леклер, Хэмилтон, Норрис, Ферстаппен, Берман, Линдблад, Бортолето, Гасли.

На заключительных кругах Сайнс провёл дополнительный пит-стоп и заменил переднее антикрыло, а Колапинто сменил комплект шин.

Гонка завершилась убедительной победой Джорджа Расселла — это его шестой триумф в Формуле 1. Второе место занял Кими Антонелли, повторив свой лучший результат. Команда Mercedes записала на свой счет 61-й дубль в истории. Третьим, с 51-м подиумом в карьере, стал Шарль Леклер.

Лишь четыре пилота смогли завершить гонку в одном круге с лидерами, все остальные проиграли круг и более. Дебютант Арвид Линдблад сразу заработал очки, а Габриэль Бортолето принёс команде Audi первые баллы в дебютной гонке.

Итоговые результаты Гран-при Австралии

Пилот Команда Время Пит 1. Д. Расселл Mercedes 1 2. К. Антонелли Mercedes +2.974 1 3. Ш. Леклер Ferrari +15.519 1 4. Л. Хэмилтон Ferrari +16.144 1 5. Л. Норрис McLaren +51.741 2 6. М. Ферстаппен Red Bull +54.617 2 7. О. Берман Haas +1 круг 1 8. А. Линдблад Racing Bulls +1 круг 1 9. Г. Бортолето Audi +1 круг 2 10. П. Гасли Alpine +1 круг 1 11. Э. Окон Haas +1 круг 1 12. А. Элбон Williams +1 круг 2 13. Л. Лоусон Racing Bulls +1 круг 2 14. Ф. Колапинто Alpine +2 круга 2 15. К. Сайнс Williams +2 круга 3 16. С. Перес Cadillac +3 круга 2 17. Л. Стролл Aston Martin +15 кругов 4 Н. Хюлкенберг Audi

Лучший круг в гонке: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:22.091 (45-й круг).

Причины сходов

Пилот Команда Кругов Причина О. Пиастри McLaren - авария / не стартовал Н. Хюлкенберг Audi - не стартовал А. Хаджар Red Bull 11 мотор В. Боттас Cadillac 19 мех. проблемы Ф. Алонсо Aston Martin 35 мех. проблемы

Положение в чемпионате: личный зачёт

Пилот Страна Команда Очки 1. Д. Расселл Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 25 2. К. Антонелли Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 18 3. Ш. Леклер Scuderia Ferrari HP 15 4. Л. Хэмилтон Scuderia Ferrari HP 12 5. Л. Норрис McLaren Mastercard F1 Team 10 6. М. Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 8 7. О. Берман TGR Haas F1 Team 6 8. А. Линдблад Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 4 9. Г. Бортолето Audi Revolut F1 Team 2 10. П. Гасли BWT Alpine F1 Team 1

Положение в чемпионате: Кубок конструкторов