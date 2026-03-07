Гран При Австралии: Расселл завоевал поул

В Мельбурне состоялась первая квалификация сезона Формулы 1, которая традиционно привлекла огромное внимание болельщиков. Погода была благоприятной: облачно, сухо, температура воздуха держалась на отметке +21°C, а асфальт прогревался до 38°C, постепенно остывая к вечеру до 32°C.

Открытие сезона всегда вызывает особый интерес, а в этот раз к интриге добавилась радикальная смена технического регламента, вступившая в силу в 2026 году. Как и ожидалось, на предсезонных тестах команды не раскрывали истинный потенциал своих болидов, однако квалификация на трассе Альберт-Парк расставила все точки над «i» и продемонстрировала текущий баланс сил.

Не обошлось без технических сложностей. Особенно ощутимыми они оказались для Aston Martin: мощная вибрация мотора Honda негативно сказывалась на работе всей машины. В результате Фернандо Алонсо был вынужден пропустить первую тренировку, Серхио Перес из Cadillac не участвовал во второй, а Карлос Сайнс из Williams пропустил третью сессию.

В пятницу быстрейшее время показал Оскар Пиастри, а в субботу утром Джордж Расселл впервые продемонстрировал реальную скорость своего болида, оторвавшись от ближайшего конкурента на шесть десятых секунды.

Квалификация чуть не прошла мимо Кими Антонелли: в финале субботней тренировки гонщик Mercedes серьезно повредил свой автомобиль. Команда смогла восстановить болид буквально в последний момент, уже по ходу квалификационной сессии.

Зрительский интерес в Австралии традиционно высок: трибуны были заполнены еще в пятницу, а к началу квалификации автодром оказался переполнен. Организаторы рассчитывают, что за гоночный уик-энд Альберт-парк посетит около полумиллиона человек.

Шинники из Pirelli предложили на этот этап мягкую тройку: C3, C4 и C5, которые выступили в роли Hard, Medium и Soft соответственно.



Фото: F1news.ru

В первой квалификационной сессии Ferrari сделали ставку на Medium, остальные участники использовали Soft. Сразу три гонщика не вышли на трассу в начале: Антонелли, Стролл и Сайнс.

Джордж Расселл установил первое ориентировочное время — 1:19.840. В разгар борьбы произошел инцидент, который заставил судей вывести красные флаги.



Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен вылетел в первом же повороте: на торможении заблокировались задние тормоза, болид развернуло, и он врезался в барьер, преодолев гравийную ловушку. Гонщик сообщил команде, что не пострадал, хотя держался за руку после удара рулем.

Пауза продлилась десять минут. За это время в Mercedes успели подготовить машину для Антонелли, который смог выехать на трассу только после рестарта.

В дальнейшем Льюис Хэмилтон вывелся в лидеры с 1:19.811, затем Пиастри улучшил время до 1:19.664, а Расселл вскоре побил обе попытки — 1:19.507.

Шарль Леклер допустил ошибку, прервал свой быстрый круг и вернулся в боксы. По итогам первой сессии борьбу прекратили Алонсо, Перес, Боттас, Ферстаппен, Сайнс и Стролл.

Во втором сегменте все участники выбрали Soft. Джордж Расселл вновь захватил инициативу, показав 1:18.934, и конкуренты не смогли приблизиться к нему ближе, чем на шесть десятых.

Во второй попытке борьба развернулась за места в финале, но позиция Расселла осталась недосягаемой. Ближайшим преследователем стал Шарль Леклер на Ferrari, уступивший четыре десятых секунды.

Во второй сегмент не прошли Хюлькенберг, Берман, Окон, Гасли, Элбон и Колапинто.



Фото: F1news.ru

Финал квалификации пришлось отложить — на пит-лейне остановилась машина Габриэле Бортолето из Audi. Несмотря на выход в финал, он не смог продолжить участие из-за технических неполадок. Следом остановился Лиам Лоусон, чуть не столкнувшись с напарником Арвидом Линдбладом, но происшествие завершилось без последствий.

Все участники финала выехали на Soft, но только Оскар Пиастри сумел завершить быстрый круг до появления красных флагов. Причиной остановки стали элементы внешнего охлаждения, которые забыли снять с болида Антонелли в боксах Mercedes. Инцидент был взят стюардами на контроль.

Ландо Норрис наехал на деталь вентилятора, разлетевшуюся на множество осколков, после чего маршалам пришлось очищать трассу. В McLaren быстро устранили повреждения машины Норриса.

Через десять минут борьба возобновилась. Расселл вновь опередил соперников на полсекунды, показав 1:19.084, а Кими Антонелли на быстром круге допустил ошибку, вылетев в гравий.

В решающей попытке Антонелли вышел в лидеры с 1:18.811, но практически сразу Джордж Расселл превзошел его результат, установив время 1:18.518. Остальные пилоты уже боролись только за места за спиной дуэта Mercedes.



Фото: F1news.ru

Таким образом, Джордж Расселл завоевал поул-позицию, ставшую для него восьмой в карьере. Mercedes в 85-й раз в истории квалификаций полностью заняли первый ряд стартовой решетки.

Айзек Хаджар завершил сессию третьим, показав лучший результат в своей карьере и прервав серию Макса Ферстаппена из 24 этапов подряд, когда тот неизменно опережал напарников по команде в квалификациях.

Результаты квалификации: