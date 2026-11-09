Правительство в ближайшие дни смягчит целевые показатели продаж электромобилей в рамках ZEV Mandate.

Спорный мандат ZEV Mandate может быть смягчён уже в ближайшие дни. Согласно действующим планам, к 2030 году доля электромобилей среди новых автомобилей, продаваемых в Великобритании, должна составить 80 процентов. Однако BBC News сообщает, что требования могут ослабить уже на этой неделе, хотя Downing Street заявила, что решение пока не принято.
Эта информация появилась после того, как в августе была запущена консультация по ZEV Mandate. Её проведение стало ответом на растущее давление со стороны автомобильной отрасли, выступающей против действующих планов.
Объявляя о пересмотре требований, министр транспорта Heidi Alexander заявила: “It’s right we keep targets under review to ensure they’re practical and back British industry. The end goal hasn’t changed – but we need to take business with us on the journey and that’s exactly what we’re doing today by making sure industry has the chance to shape how we get there.”
В Department for Transport отмечают, что поэтапный отказ от автомобилей с исключительно бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году останется в силе. Также сохранится запрет на гибридные автомобили, который должен вступить в силу в 2035 году. Великобритания не последовала примеру EU, отказавшегося от полного запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
При этом Government заявляет, что “in the context of challenging and complex global economic conditions, including supply chain disruption and tariff and trade uncertainty, the UK is reviewing targets to ensure they remain pro-business and grounded in the real world”.