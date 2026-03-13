Госнадзор внимательно следит за ценами на топливо на фоне перебоев с поставками из-за войны с Ираном

Орган по вопросам конкуренции и рынков (CMA) при правительстве Великобритании активизировал контроль за продавцами топлива в стране, чтобы предотвратить необоснованное повышение цен. Причиной усиления наблюдения стали растущие цены на топливо, вызванные эскалацией конфликта между США и Ираном. Впервые с 2022 года стоимость нефти превысила отметку в 100 долларов за баррель.

В рамках нового плана действий ритейлеры будут обязаны предоставлять данные о стоимости и продажах топлива. Это позволит CMA оценивать уровень прибыли компаний с начала конфликта и на протяжении его развития.

Исполнительный директор CMA по вопросам рынков Джульет Энсер подчеркнула: «Хотя удорожание топлива может быть неизбежным из-за роста оптовых цен, важно, чтобы эти повышения отражали реальные издержки. Мы будем внимательно анализировать ситуацию с ценами и оперативно реагировать на любые тревожные сигналы».

В официальном заявлении CMA уточняется: «CMA также изучит, насколько быстро цены на топливо изменяются вслед за оптовыми колебаниями, и проверит наличие так называемого эффекта „ракеты и пера“». Такой подход должен снизить риски необоснованного завышения стоимости топлива на автозаправках, когда рост оптовых цен используют как повод для увеличения прибыли.

В связи с сегодняшней встречей канцлера и министра энергетики, посвящённой ситуации вокруг топливных ритейлеров, президент AA Эдмунд Кинг отметил: «Ускорение запуска правительственного сервиса по поиску топлива — это хорошая новость, которая поможет водителям находить самые выгодные предложения в своем регионе».

Он также добавил: «Однако продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть негативно скажутся на инфляции, особенно учитывая увеличение стоимости дизеля. Поскольку большинство товаров и услуг доставляются с помощью дизельного транспорта, повышение цен неминуемо ударит по потребителям».

«Мы настоятельно рекомендуем канцлеру отложить поэтапное возвращение скидки на топливный акциз в размере 5 пенсов, чтобы дать передышку семьям, испытывающим финансовые трудности», — подчеркнул Эдмунд Кинг.