Правительство Великобритании разрешит частным компаниям управлять платными дорогами и взыскивать штрафы.

Частным компаниям вскоре могут разрешить финансировать крупные дорожные проекты, а взамен взимать плату с автомобилистов. Такая мера предусмотрена планом правительства, который призван снизить финансовую нагрузку на налогоплательщиков и ускорить реализацию затянувшихся проектов дорожного строительства.

Новый законопроект Labour — Highways (Financing) Bill — предусматривает создание модели финансирования Regulated Asset Base (RAB) для крупных дорожных проектов. В соответствии с этой схемой частным компаниям и физическим лицам предоставят возможность инвестировать в проекты в качестве «licence holders».

Главным стимулом для инвесторов станет право правительства разрешать им взимать плату с водителей за пользование объектом инфраструктуры, на который выдана лицензия. Речь может идти о дороге, мосте или туннеле.

Как и следовало ожидать, перспектива появления новых платных дорог в Великобритании вызвала негативную реакцию. Президент AA Эдмунд Кинг заявил: “Drivers already pay for roads with £34billion in fuel duty and vehicle excise duty (VED), so extra charges would be a toll too far.” При этом стоит отметить, что ни один из упомянутых AA сборов не имеет целевого назначения: все средства поступают непосредственно в Consolidated Fund правительства.

Согласно первой редакции законопроекта, компании получат право нанимать частных агентов для вскрытия автомобилей, владельцев которых подозревают в проезде через платные участки с использованием “false documents”. То же будет распространяться на лиц, которых заподозрят в применении глушителей или другого оборудования, вызывающего “interference” с системами взимания платы. За подобные действия или “intentionally disrupting” работу агентов может грозить six-month тюремное заключение либо штраф до £500.