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Правительство Великобритании разрешит частным компаниям управлять платными дорогами и взыскивать штрафы.

В Великобритании частным инвесторам могут разрешить финансировать крупные дороги и взимать плату с водителей, а за помехи толлам — штраф или тюрьма.
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 19:32·2 мин
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Фото: autoexpress

Частным компаниям вскоре могут разрешить финансировать крупные дорожные проекты, а взамен взимать плату с автомобилистов. Такая мера предусмотрена планом правительства, который призван снизить финансовую нагрузку на налогоплательщиков и ускорить реализацию затянувшихся проектов дорожного строительства.

Новый законопроект Labour — Highways (Financing) Bill — предусматривает создание модели финансирования Regulated Asset Base (RAB) для крупных дорожных проектов. В соответствии с этой схемой частным компаниям и физическим лицам предоставят возможность инвестировать в проекты в качестве «licence holders».

Главным стимулом для инвесторов станет право правительства разрешать им взимать плату с водителей за пользование объектом инфраструктуры, на который выдана лицензия. Речь может идти о дороге, мосте или туннеле.

Как и следовало ожидать, перспектива появления новых платных дорог в Великобритании вызвала негативную реакцию. Президент AA Эдмунд Кинг заявил: “Drivers already pay for roads with £34billion in fuel duty and vehicle excise duty (VED), so extra charges would be a toll too far.” При этом стоит отметить, что ни один из упомянутых AA сборов не имеет целевого назначения: все средства поступают непосредственно в Consolidated Fund правительства.

Согласно первой редакции законопроекта, компании получат право нанимать частных агентов для вскрытия автомобилей, владельцев которых подозревают в проезде через платные участки с использованием “false documents”. То же будет распространяться на лиц, которых заподозрят в применении глушителей или другого оборудования, вызывающего “interference” с системами взимания платы. За подобные действия или “intentionally disrupting” работу агентов может грозить six-month тюремное заключение либо штраф до £500.

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