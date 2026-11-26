В среднем 83 человека погибли или получили тяжёлые травмы на дорогах Великобритании за 12 месяцев, предшествовавших июню 2026 года. Этот показатель немного увеличился по сравнению с предыдущим годом, что побудило экспертов по безопасности дорожного движения призвать правительство ускорить реализацию мер, объявленных в его Road Safety Strategy, и выйти из тупика в борьбе со снижением числа пострадавших.

За год до июня 2026 года на британских дорогах погибли 1,579 человек, ещё 30,274 получили тяжёлые травмы. К этой категории относятся самые разные повреждения — от серьёзных переломов до травм, меняющих жизнь человека. Годом ранее погибли 1,577 человек, а травмы получили 29,604. Эксперты отмечают, что отсутствие значительного ухудшения ситуации является положительным моментом, однако считают это дополнительным свидетельством остановки прогресса в повышении безопасности дорог.

В начале 2026 года правительство во главе с бывшим премьер-министром Keir Starmer представило Road Safety Strategy. Документ предусматривал ряд мер, направленных на сокращение числа погибших и тяжело травмированных на британских дорогах на 65 per cent к 2035 году. Большинство предложений, включая усиление контроля за вождением в состоянии алкогольного опьянения и меры в отношении пожилых и молодых водителей, получили одобрение экспертов по безопасности. Однако почти через год после публикации Strategy многие считают, что законодателям необходимо ускорить её реализацию.