Гордон Мюррей представит новую дань уважения McLaren F1 на Monterey Car Week

В рамках ежегодной Monterey Car Week компания Gordon Murray Automotive готовится представить общественности свою новую разработку. Презентация нового суперкара, созданного подразделением Gordon Murray Special Vehicles, запланирована на пятницу, 14 августа. Легендарный автоконструктор, основавший компанию, пообещал, что поклонников ждет “что-то очень особенное”.

Напомним, что ровно год назад на этом же мероприятии были показаны модели Le Mans GTR и S1 LM — эффектные автомобили, созданные в честь McLaren F1 GTR, который под руководством Мюррея одержал победу в суточной гонке “24 часа Ле-Мана” в 1995 году.

Текущее поколение суперкара окутано завесой тайны, однако опубликованный компанией тизер намекает на еще более тесную связь с легендарным McLaren F1. Судя по изображению, новая модель напоминает “укрощенную”, ориентированную на дороги общего пользования версию S1 LM.

Автомобиль отличается отсутствием массивного и агрессивного заднего антикрыла, как у S1 LM, однако сохраняет гладкие, элегантные линии кузова, выраженные задние крылья и воздухозаборник на крыше. Среди особенностей также можно отметить NACA-воздухозаборник на капоте и дополнительные воздуховоды на дверях.

Ожидается, что новинка будет еще больше напоминать гиперкар McLaren F1, чем предыдущие проекты Мюррея — GMA T.50 и S1 LM. Однако, насколько близким окажется внешнее сходство, станет ясно только после официальной премьеры.

Скорее всего, в новом суперкаре будет использоваться 12-цилиндровый двигатель V12, разработанный компанией Cosworth и раскручивающийся до 12 100 об/мин — тот же самый мотор стоит на S1 LM. Всего планируется выпустить лишь пять экземпляров данной модели, и уже один из них был продан на аукционе за рекордные $20,6 миллиона (£15,2 млн), что стало новым максимумом для стоимости нового автомобиля с молотка.