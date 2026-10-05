«Горбатый» против «Зубра»: как КАЗ «Колхида» и МАЗ сошлись в самой драматичной битве бескапотных грузовиков СССР

В конце 1950-х годов мировой грузовой автопром вступил в новую эпоху: капотные грузовики начали уступать место моделям с кабиной над двигателем. Многим и сегодня непонятно, зачем производители пошли на такой шаг, ведь автомобили «старой школы» выглядят заметно брутальнее. Достаточно вспомнить американские траки, а также отечественные «Урал» и КрАЗ.

Причина заключалась в жёстких европейских требованиях к габаритам автопоездов. Для увеличения грузоподъёмности требовалось делать полуприцепы длиннее. Однако общий размер сцепки уже достиг установленного предела, поэтому конструкторам пришлось сокращать длину тягачей. Отказ от выступающего капота, кроме того, повысил маневренность машин на узких улицах старых европейских городов.

В Советском Союзе острой нехватки пространства или проблем с тесными улицами не ощущали. Однако международные перевозки предполагали соответствие европейским стандартам. Поэтому Минавтопрому СССР поручили создать бескапотные грузовики. Иначе перспективные модели могли не допустить на рынки Западной Европы, а выпуск укороченных полуприцепов оказался бы экономически невыгодным.

К разработке новых машин подключились специалисты автомобильных заводов в Минске и Кутаиси. Грузинское предприятие опередило белорусское, однако результат оказался неоднозначным. Если МАЗ-500 считался практически идеальным грузовиком, а водители боролись за возможность работать на нём, то КАЗ-606 «Колхида» вошёл в историю как один из самых спорных советских грузовиков и постоянный объект для насмешек. Почему так произошло, рассказывает редакция carsweek.ru.

Фото: Carsweek.ru

КАЗ-606 «Колхида», или триумф советской эргономики

В 1958 году конструкторы из Кутаиси показали первые опытные тягачи. Машины получили бескапотную компоновку и полноценное спальное место, расположенное за сиденьями. Для советского автопрома это выглядело серьёзным достижением: водители рассчитывали на более комфортные условия во время дальних рейсов.

Однако поспешный запуск, усугублённый местной спецификой, обернулся для завода большими проблемами. До сих пор остаётся непонятным, каким образом проект с проверенной родословной удалось настолько ухудшить. На КАЗ-606 устанавливали модернизированный двигатель КАЗ-120Т мощностью 104 л. с., созданный на базе надёжного зиловского агрегата. Но качество сборки на КАЗ оказалось крайне низким. Кроме того, сам мотор плохо подходил для магистрального тягача: его возможностей хватало главным образом для равнинной эксплуатации в городах и рядом с ними.

Ещё одним недостатком стало упрощение конструкции ради скорейшего начала серийного производства. От откидной кабины отказались, и водители не раз проклинали инженеров за такое решение. Для ремонта или обслуживания требовалось снимать тяжёлый кожух непосредственно в салоне. Кабина быстро загрязнялась, а внутри сохранялся резкий запах бензина и масла. Из-за плохой герметичности уплотнителей во время движения в салон проникала копоть.

Фото: Carsweek.ru

Неудачной оказалась и развесовка шасси. Из-за короткой базы и тяжёлой передней части, объединявшей кабину и двигатель, задняя ведущая ось оставалась недостаточно нагруженной. На мокрой траве, в грязи или на льду грузовик быстро терял сцепление и практически гарантированно застревал.

В 1965 году началось производство КАЗ-608, в котором попытались устранить основные недостатки предшественника. Тем не менее тягачу не хватало даже нового V8 от ЗИЛ-130 мощностью 148 л. с. При работе на пределе, особенно на колхозных дорогах, двигатель отличался огромным расходом топлива — от 40 до 60 литров на 100 км пробега. При этом кабина наконец получила откидную конструкцию.

Фото: Carsweek.ru

МАЗ-504, или настоящий «Зубр»

Минский автомобильный завод работал без спешки. Вместо создания отдельного тягача конструкторы разработали целое унифицированное семейство. Основным преимуществом модели стал современный дизель ЯМЗ-236 рабочим объёмом 8,36 литра. Надёжный силовой агрегат развивал 180 л. с., а его расход составлял приемлемые 25 литров солярки.

Переход от капотного семейства МАЗ-200 к новой технике также прошёл без остановки производства. Кабина МАЗ-504 откидывалась вперёд силами одного водителя, обеспечивая удобный доступ к основным узлам. Архаичные рычажные амортизаторы заменили гидравлическими телескопическими, а гидроусилитель руля включили в штатную комплектацию. Это существенно облегчило работу шофёров.

Фото: Carsweek.ru

Минский стандарт качества против кутаисского хаоса

Прямое сравнение МАЗ-504 и КАЗ-606 не совсем корректно, поскольку грузовики относились к разным весовым категориям. Минская машина могла буксировать полуприцеп, масса которого почти в два раза превышала возможности «Колхиды». Но различия между моделями не ограничивались техническими характеристиками.

МАЗ-504 создавался с большим запасом прочности. Грузовик выдерживал перегрузы, которые чуть ли не вдвое превышали паспортные ограничения, нормально работал на солярке низкого качества и поддавался ремонту в полевых условиях.

На этом фоне КАЗ-606 выглядел крайне неудачно. Кутаисскому заводу не хватало квалифицированных специалистов, а семейный подряд и кумовство были распространённым явлением. Технологические требования нарушались, а ОТК закрывало глаза на явный брак, стремясь обеспечить выполнение плана.

После покупки новую «Колхиду» нередко приходилось самостоятельно протягивать по всему крепежу ещё у заводских ворот. В противном случае машина могла начать разваливаться по пути к автобазе. Опытные водители, рассчитывавшие на длительную эксплуатацию, разбирали грузовик в гараже практически до винтика, а затем собирали его заново.

Даже после появления откидной кабины на КАЗ-608 конструктивные проблемы не исчезли. Фиксирующие замки изготавливали из незакалённой стали. Они быстро изнашивались, из-за чего при резком торможении кабина могла самопроизвольно откинуться вперёд, полностью перекрыв обзор и создав угрозу тяжёлого ДТП.

Фото: Carsweek.ru

Кто опоздал, тот успел и стал легендой

МАЗ-504 с самого начала ориентировали на международные грузовые перевозки, тогда как КАЗ-606 предназначался в основном для внутренних маршрутов. Однако низкая надёжность «Колхиды» привела к тому, что автобазы старались отказаться от её получения. Госплан это не остановило: волевым решением кутаисские тягачи направили в сельское хозяйство, чтобы закрыть нехватку техники.

Грузовики, рассчитанные прежде всего на ровный асфальт, оказались в тяжёлых условиях: на раскисших грунтовках, пашнях и маршрутах с тяжёлыми полуприцепами-скотовозами. Слабый бензиновый двигатель и неудачная развесовка в сочетании с задним приводом не позволяли машине справляться с такой работой. В сельской местности «Колхиду» не любили, а назначение на неё нередко становилось наказанием за провинности.

МАЗ-504, напротив, заслуженно получил статус легенды советского дальнобоя. Белорусские тягачи работали по всей Европе в составе автопоездов «Совтрансавто», конкурируя на равных с Mercedes-Benz, Volvo и другими известными брендами.

Противостояние двух подходов показало: одной комфортной кабины со спальником недостаточно. Грузовику необходимы надёжное шасси, мощный двигатель и стабильное качество сборки. «Колхида» не получила всех этих качеств и закономерно проиграла минскому «Зубру».

Фото: Carsweek.ru

Справка

«Колхида» — название серии советских седельных тягачей и сельскохозяйственных самосвалов с колёсной формулой 4×4 бескапотной компоновки, производившихся на Кутаисском автомобильном заводе.

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Фото: YouTubе