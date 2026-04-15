Гонщики провели обсуждение изменений в регламенте с FIA

Гонщики Формулы 1 обсудили с FIA изменения технического регламента 2026 года на онлайн-встрече, часть поправок планируют внедрить в мае.
Иннокентий Петров
15.04.2026, 12:22·1 мин
Гонщики Формулы 1 провели онлайн-конференцию с представителями FIA и руководством чемпионата, чтобы обсудить грядущие изменения технических правил.

Как сообщает GPBlog, встреча прошла в понедельник. В мероприятии принял участие председатель GPDA Джордж Расселл, а также Макс Ферстаппен, который особенно активно выражал свое несогласие с регламентом, запланированным на 2026 год. Точные детали повестки не раскрываются, однако, как предполагают источники, пилоты снова озвучили все свои опасения относительно новой редакции правил.

По словам журналистов, диалог проходил в конструктивном и доброжелательном ключе, и по итогам обсуждение сочли продуктивным.

Остается дождаться, какие предложения спортсменов окажутся учтены при финальных корректировках регламента, которые вскоре рассмотрят команды, FIA и Формула 1. Итоговое обсуждение запланировано на 20 апреля. Ожидается, что часть изменений может быть внедрена уже на следующем этапе в Майами, мероприятие состоится в начале мая.

