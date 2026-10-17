Гонщики GT рады соперничать с Ферстаппеном

Датский гонщик Ники Тиим, представляющий бельгийскую команду Comtoyou Racing в серии GT World Challenge Europe, выступает на спорткаре Aston Martin. Он признался, что рад возможности соперничать с Максом Ферстаппеном на трассе в Портимао.

Участие четырёхкратного чемпиона мира в финале серии привлекло значительное внимание. Вместе с командой Verstappen Racing он рассчитывает побороться за победу, хотя добиться её будет непросто.

В квалификации экипаж машины №3 показал 15-й результат. Однако из-за дисквалификации Team WRT, за которую выступает Валентино Росси, он начнёт гонку с 14-й позиции.

В интервью GTWorld Тиима спросили, изменился ли его подход к уик-энду из-за участия Ферстаппена. Гонщик ответил: «Вообще-то нет, хотя, конечно, очень здорово, что он здесь, в Портимао. Мне нравится его любовь к гонкам, тот факт, что он просто хочет гоняться, не считаясь с расходами и вне зависимости от того, что за машину он пилотирует.

Вероятно, он наконец-то хочет хотя сесть за руль настоящей гоночной машины вместо этих электрических штучек, которые ему в последнее время приходится пилотировать (в Формуле 1). Очень славно, что он примет участие в нашей финальной гонке, это здорово для всех нас. Полагаю, многие будут следить за ней с огромным интересом.

Португальский автодром – отличное место для финала сезона. Это вообще одна из лучших трасс в календаре серии, и наш экипаж продолжает бороться за 2-е место по итогам года. Но гонка превратится в полный хаос, это я тоже могу обещать. При столь коротком круге (4,653 км) и таком большом количестве машин (61) можно ожидать, что на протяжении всех трёх часов на трассе будет происходить множество событий».