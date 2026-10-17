Главная Новости Макс Ферстаппен Гонщики GT рады соперничать с Ферстаппеном
Новости

Гонщики GT рады соперничать с Ферстаппеном

Ники Тиим рассказал об участии Макса Ферстаппена в финале GT World Challenge Europe в Портимао и назвал гонку на 61 машине настоящим хаосом
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.10.2026, 15:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Датский гонщик Ники Тиим, представляющий бельгийскую команду Comtoyou Racing в серии GT World Challenge Europe, выступает на спорткаре Aston Martin. Он признался, что рад возможности соперничать с Максом Ферстаппеном на трассе в Портимао.

Участие четырёхкратного чемпиона мира в финале серии привлекло значительное внимание. Вместе с командой Verstappen Racing он рассчитывает побороться за победу, хотя добиться её будет непросто.

В квалификации экипаж машины №3 показал 15-й результат. Однако из-за дисквалификации Team WRT, за которую выступает Валентино Росси, он начнёт гонку с 14-й позиции.

В интервью GTWorld Тиима спросили, изменился ли его подход к уик-энду из-за участия Ферстаппена. Гонщик ответил: «Вообще-то нет, хотя, конечно, очень здорово, что он здесь, в Портимао. Мне нравится его любовь к гонкам, тот факт, что он просто хочет гоняться, не считаясь с расходами и вне зависимости от того, что за машину он пилотирует.

Вероятно, он наконец-то хочет хотя сесть за руль настоящей гоночной машины вместо этих электрических штучек, которые ему в последнее время приходится пилотировать (в Формуле 1). Очень славно, что он примет участие в нашей финальной гонке, это здорово для всех нас. Полагаю, многие будут следить за ней с огромным интересом.

Португальский автодром – отличное место для финала сезона. Это вообще одна из лучших трасс в календаре серии, и наш экипаж продолжает бороться за 2-е место по итогам года. Но гонка превратится в полный хаос, это я тоже могу обещать. При столь коротком круге (4,653 км) и таком большом количестве машин (61) можно ожидать, что на протяжении всех трёх часов на трассе будет происходить множество событий».

Источник

Макс Ферстаппен (659)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация