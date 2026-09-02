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Пилоты Ferrari поприветствовали тифози в Милане

Ferrari провела Drive to Monza в Милане: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер встретились с болельщиками перед Гран При Италии и нацелились на победу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2026, 20:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом уик-энда Гран При Италии Ferrari провела традиционное мероприятие «Drive to Monza» на площади Пьяцца-дель-Дуомо в Милане. Болельщики собрались, чтобы поприветствовать Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.

Как и годом ранее, площадь оказалась полностью заполнена. Гонщиков встретили овацией и речёвками. Болельщики рассчитывают на успешное выступление Ferrari в этот уик-энд, а в день гонки на трассе также не останется свободных мест. Хэмилтон и Леклер ответили на вопросы ведущих, раздали автографы и пообщались с болельщиками.

Льюис Хэмилтон: «Это фантастика. Находиться здесь – это всегда невероятно! К этому невозможно привыкнуть! Простите меня за мой итальянский, он пока далёк от совершенства, но главное, что я хочу сказать: «Вы лучшие!»

В прошлом году машина не позволяла нам бороться за победу, но в этот уик-энд мы сделаем всё возможное. Я смотрю вперед, у нас одна цель: вернуть Ferrari на вершину. Надеюсь, мы сможем побороться за победу в этот уик-энд».

Шарль Леклер: «Спасибо за вашу поддержку! Это как прибавка мощности нашим моторам! Эта действительно уникальная неделя для нас, мы чувствуем ваш энтузиазм и надеемся порадовать вас в воскресенье. Мы верим в это и сделаем всё возможное, чтобы подняться на две верхние ступени подиума!

Спасибо за вашу любовь. Мы сделаем всё возможное, чтобы в этот уик-энд вы были счастливы».

Источник

Льюис Хэмилтон (428)Шарль Леклер (297)Ferrari (1008)

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