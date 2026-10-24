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Пилотов Audi вызвали к стюардам

Гонщики Audi Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето вызваны к стюардам после третьей тренировки Гран При США из-за инцидентов на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2026, 22:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения третьей тренировки Гран При США гонщики Audi Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето были вызваны к стюардам.

Нико Хюлкенберг должен дать объяснения из-за инцидента на пит-лейн в начале сессии. Немецкий гонщик отрабатывал процедуру старта на выезде с пит-лейн и начал движение в тот момент, когда сзади к нему приближался Лэнс Стролл.

Хюлкенберг, очевидно, не заметил гонщика Aston Martin. Строллу пришлось затормозить, чтобы избежать столкновения с пилотом Audi.

Габриэль Бортолето вызван к стюардам за то, что помешал Льюису Хэмилтону в 12-м повороте.

Источник

FIA (594)Нико Хюлкенберг (238)Audi (371)Габриэль Бортолето (174)

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