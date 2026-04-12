Пилоты Alpine поздравили Флавио Бриаторе с 76-летием

Флавио Бриаторе – личность противоречивая, но его вклад в успехи команд Формулы 1 не вызывает сомнений. Именно под руководством итальянского менеджера Михаэль Шумахер добился своих первых двух чемпионских титулов, выступая за Benetton в 90-х годах.

Впоследствии, когда команда носила название Renault, Фернандо Алонсо дважды становился чемпионом мира, и вновь во главе коллектива стоял Флавио Бриаторе. В его карьере случались и драматичные эпизоды – после скандала с подтасовкой результатов Гран При Сингапура 2008 года Бриаторе был официально отстранён от Формулы 1. Позже, в результате многолетнего судебного процесса, он вернулся в паддок.

С тех пор прошло немало времени, однако Бриаторе по-прежнему является одной из самых заметных фигур в мире Формулы 1. Сейчас он занимает пост исполнительного советника в команде Alpine и отчитывается непосредственно перед руководителем концерна Renault.

Сегодня, в день 76-летия Флавио Бриаторе, гонщики команды Alpine F1 поздравили его с этим событием, записав для него поздравительное видео на итальянском языке.

Пьер Гасли поздравил Бриаторе, пожелал ему отлично провести день в кругу семьи и отметил: "Я хочу поблагодарить за всё, что вы делаете для нашей команды, работать с вами всегда приятно, ведь мы видим, что вы всегда нацелены на успех. А мотивация у вас по-прежнему как у 30-летнего парня!" Спортсмен выразил уверенность в скорых успехах команды и поделился надеждой порадовать Бриаторе новой победой в ближайшем будущем.

Франко Колапинто также присоединился к поздравлениям: "Как дела, Флавио? Желаю всего наилучшего в день рождения, мне приятно работать под вашим руководством, и я уверен, что этот год будет очень успешным для нас и для всей команды. Все работают, выкладываясь по максимуму, прежде всего благодаря вам." Он выразил благодарность за доверие и умение поддержать в трудные моменты, подчеркнув роль Бриаторе в своей профессиональной судьбе.