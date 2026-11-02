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Гонщики команды Alpine получили штрафы и лишились заработанных очков

Гран При Мехико: Колапинто и Гасли получили штрафы за недостаточное снижение скорости под жёлтыми флагами, изменив итоговый протокол гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.11.2026, 05:07·2 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Мехико стюарды рассмотрели нарушения, допущенные гонщиками Alpine Франко Колапинто и Пьером Гасли.

Франко Колапинто не сбросил скорость в достаточной степени в зоне действия одиночных жёлтых флагов. Стюарды изучили телеметрию, записи с камер и выслушали объяснения гонщика. В итоге к его результату на финише добавили 10 секунд, а также начислили один штрафной балл. Таким образом, за 12-месячный период у Франко стало пять штрафных баллов.

Нарушение Пьера Гасли стюарды сочли более серьёзным. Французский гонщик Alpine недостаточно замедлился в зоне действия двойных жёлтых флагов. На слушаниях Гасли и представители команды настаивали, что скорость была снижена в достаточной степени, однако стюарды сравнили его телеметрию с данными других гонщиков и пришли к противоположному выводу.

Пьеру Гасли назначили штраф Stop and Go. Поскольку отбыть его непосредственно во время гонки он уже не мог, к его результату на финише добавили 30 секунд. Кроме того, гонщик получил два штрафных балла. Теперь за 12-месячный период у Пьера их два.

После применения санкций Франко Колапинто опустился на пятнадцатое место в протоколе гонки, а Пьер Гасли — на семнадцатое.

Лиам Лоусон поднялся на седьмую позицию, Габриэль Бортолето — на восьмую, Айзек Хаджар — на девятую, а Рио Хиракава занял десятое место и заработал одно очко в дебютной гонке.

Источник

FIA (604)Пьер Гасли (241)Alpine F1 Team (485)Франко Колапинто (223)

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