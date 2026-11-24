В Лас-Вегасе Alpine F1 добилась лучшего командного результата в сезоне, набрав 18 очков. Пьер Гасли занял пятое место, а Франко Колапинто стал шестым. Теперь гонщики с позитивным настроем готовятся к Гран При Катара.

Пьер Гасли: «Я очень рад, что Лас-Вегас мы покидали, заработав для команды большое количество очков, и там я показал свой лучший результат на этой трассе. На протяжении всей гонки мы боролись с топ-командами, соперничество было острым, напряжение по-настоящему зашкаливало, но доставило немало удовольствия, тем более после нескольких трудных гонок.

Из Лас-Вегаса я вернулся домой в Милан, и теперь пора переключать внимание на подготовку к Гран При Катара, предпоследнему этапу сезона. Эта гонка тоже пройдёт в вечернее время в свете прожекторов.

Трасса автодрома в Лосаиле быстрая, у неё органичная конфигурация, и перед 1-м поворотом там можно обгонять. При этом почти с полной уверенностью можно сказать, что по сравнению с Лас-Вегасом всех ждёт шоу совершенного иного плана, и там нам предстоит решать другие задачи.

Команда настроена на борьбу, и я надеюсь, что мы сможем сохранить набранный темп и хорошо отработать в предстоящий уик-энд, чтобы вновь заработать очки».

Франко Колапинто: «Здорово, что в Лас-Вегасе мы вновь набрали очки, и я повторил свой лучший результат в Формуле 1. Весь уик-энд мы показывали хороший темп, поскольку различные характеристики трассы подходили нашей машине, и команда действовала отлично.

Надеемся продолжить в таком же ключе в Катаре, где нас, вероятно, ждёт возвращение к более нормальным по характеру гонкам после безумного опыта обгонов с использованием слипстрима, что было по-своему уникально.

Трасса в Лосаиле наказывает за ошибки, поскольку гравийные ловушки расположены совсем близко к выходу из поворотов, и на обочины там выезжать не стоит. Но кольцо отличается органичной последовательностью поворотов, поэтому, когда удаётся собрать воедино хороший круг, это приносит большое удовлетворение.

Мы готовы выложиться по максимуму на предпоследнем этапе чемпионата, и будем надеяться, что нам удастся заработать очки второй уик-энд подряд».