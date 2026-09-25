Гонщики Cadillac не смогли воспользоваться слипстримом

В квалификации в Баку гонщики Cadillac заняли 20-е и 22-е места. Серхио Перес оказался быстрее своего напарника Валттери Боттаса. В американской команде считают, что итог мог быть лучше, однако в решающие моменты обоим пилотам помешали жёлтые флаги.

Серхио Перес (20-й): «Сегодня мы ожидали большего. Но для этого всё должно было сложиться именно так, как нужно нам, прежде всего речь о слипстриме, который на этой трассе очень мощный и позволяет отыграть до шести десятых.

Нам это действительно было нужно, однако хотя мы с Валттери планировали помочь друг другу со слипстримом, это у нас не получилось. Валттери пришлось прервать свою вторую попытку из-за жёлтых флагов, после чего он остановился для взвешивания, и я завершал круг сам по себе.

На моей последней попытке у меня возникла проблема из-за того, что кто-то вылетел за пределы трассы, и мне прошлось прервать круг. Всё складывалось против нас, хотя, чтобы пробиться во вторую сессию, первая часть квалификации должна была пройти по идеальному сценарию.

Но в завтрашней гонке может произойти всё, что угодно, и я полагаю, что мы сможем неплохо справиться со стоящими перед нами задачами».

Валттери Боттас: «Под конец нашей квалификации на трассе появились двойные жёлтые флаги, поэтому в зачёт пошёл лишь первые круг, который я смог проехать.

Остаётся лишь сожалеть, ведь после третьей тренировки, сложившейся непросто, мы многое поменяли в машине, и это действительно помогло. Мы поменяли днище и подвеску, и машина наконец-то заработала так, как должна работать. Жаль, что нам не удалось в полной мере использовать её потенциал.

В этот уик-энд мы сократили отставание от команд средней группы, и в завтрашней гонке должны получить какие-то возможности. Если удастся использовать слип-стрим, чтобы удержаться на дистанции атаки, то мы сможем бороться».