Редкий гоночный Mitsubishi Pajero продают в Подмосковье за 1,6 млн рублей — по цене Niva Sport

Как сообщает Auto Mail, на одной из торговых площадок появилась редкая версия внедорожника Mitsubishi Pajero Evolution. За автомобиль 29-летнего возраста владелец намерен получить 1,65 миллиона рублей — примерно столько же стоит новая Lada Niva Sport у официального дилера.

По словам продавца, машина выпущена в 1997 году и оснащена двигателем мощностью 280 «лошадей». Он утверждает, что перед покупателями сертифицированный оригинальный автомобиль, который не участвовал в гонках ни на трассе, ни на бездорожье. Причиной продажи названо приобретение новой машины.

Фото: Carsweek.ru

При внешне идеальном состоянии внедорожнику требуется восстановление кузова. Некоторые элементы рамы подгнили, поэтому их придется варить. Весь заводской обвес, как заверяет продавец, сохранился в оригинальном виде. Ржавчину на поврежденном участке рамы намеренно не зачищали, чтобы сохранить заводскую маркировку.

Автомобиль остается на ходу. На нем установлен новый ГРМ со всеми сопутствующими деталями, а в КПП и редукторы залито качественное масло Motul. Заявленный пробег за последние 4 года составил 2000 километров, что указывает на достаточно бережную эксплуатацию. В комплекте с машиной продавец обещает передать зимнюю резину на фирменных EVO-дисках.

Модель представляет ценность благодаря редкости: спортивную версию с таким обвесом сейчас найти довольно сложно. При этом тем, кто ищет надежный полноприводный внедорожник, недавно представили 10 недорогих вариантов официального и «параллельного» типа.

Фото: pistonheads, thedrive