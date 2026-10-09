Редкий гоночный Mitsubishi Pajero продают в Подмосковье за 1,6 млн рублей — по цене Niva Sport

Как сообщает Auto Mail, на одной из торговых площадок появилась редкая версия внедорожника Mitsubishi Pajero Evolution. За автомобиль 29-летнего возраста владелец намерен получить 1,65 миллиона рублей — примерно столько же стоит новая Lada Niva Sport у официального дилера.
По словам продавца, машина выпущена в 1997 году и оснащена двигателем мощностью 280 «лошадей». Он утверждает, что перед покупателями сертифицированный оригинальный автомобиль, который не участвовал в гонках ни на трассе, ни на бездорожье. Причиной продажи названо приобретение новой машины.
При внешне идеальном состоянии внедорожнику требуется восстановление кузова. Некоторые элементы рамы подгнили, поэтому их придется варить. Весь заводской обвес, как заверяет продавец, сохранился в оригинальном виде. Ржавчину на поврежденном участке рамы намеренно не зачищали, чтобы сохранить заводскую маркировку.
Автомобиль остается на ходу. На нем установлен новый ГРМ со всеми сопутствующими деталями, а в КПП и редукторы залито качественное масло Motul. Заявленный пробег за последние 4 года составил 2000 километров, что указывает на достаточно бережную эксплуатацию. В комплекте с машиной продавец обещает передать зимнюю резину на фирменных EVO-дисках.
Модель представляет ценность благодаря редкости: спортивную версию с таким обвесом сейчас найти довольно сложно. При этом тем, кто ищет надежный полноприводный внедорожник, недавно представили 10 недорогих вариантов официального и «параллельного» типа.
Фото: pistonheads, thedrive