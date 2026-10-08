Гонка в Сепанге вернула Хэмилтона во времена его юности

Льюис Хэмилтон признался, что жалеет об отсутствии полноценной борьбы с Максом Ферстаппеном на мокрой трассе в минувшее воскресенье в Сепанге. Впрочем, прогноз на предстоящий уик-энд допускает дождь в Сингапуре, поэтому у британца может появиться новый шанс.

Перед стартом Гран При Бахрейна начался дождь. Однако на многих машинах возникли сбои в программном обеспечении, связанном с работой силовых установок. Пока FIA и команды пытались разобраться с проблемой, трасса успела подсохнуть.

В результате на промежуточной резине гонщики, причём далеко не все, проехали лишь несколько кругов, после чего перешли на слики. Льюис Хэмилтон, например, с самого старта использовал мягкие шины, хотя после финиша в Ferrari признали такой выбор ошибочным. Несмотря на это, семикратный чемпион мира сумел отыграться и завершил гонку на 3-м месте.

Льюис Хэмилтон: «Когда начался дождь, я уже предвкушал, что гонка пройдёт на мокром асфальте, и думал, что это будет весело. И когда мы выехали на трассу, то по пути на стартовое поле, разумеется, колёса машин поднимали шлейфы брызг.

Но потом старт был отложен и всё такое, поэтому в конечном итоге у меня не было возможности побороться с Максом и Кими так, как я хотел, при том что у меня был боевой настрой. Но по поводу решения FIA я не переживаю. Думаю, в итоге они действовали наиболее правильным образом ради нашей общей безопасности.

Пробиваться вперёд было очень весело! Если честно, мне это напоминает времена моей юности, ведь мой самый первый карт был приобретён с рук, до меня у него было несколько хозяев, и он был довольно потрёпанный. В основном я начинал гонку из последних рядов, и мне приходилось пробиваться через пелотон. Вот такие воспоминания меня посетили…»