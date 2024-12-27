Противостояние двух сил. Глава II. Эпизод III.

Важное заявление: Это вымышленная история, пересечений с реальными событиями искать не стоит. Это продолжение «Гонки двух миров» Никиты Савельева для читателей F1News.ru...

Глава 2. Приветливая пастораль. Часть третья

Мечтал Норман странный сон. На бесконечной трассе он гонял в Финиксе за Рыжим Чаком, который давно разбился. Не мог обогнать, не мог выиграть. В мгле ночной гонки Норман проснулся и увидел черную ночь за окном. Шум не беспокоил его, но внезапные звуки нарушили покой.

В квартире что-то не так. Норман услышал шаги и скрип двери. Внезапно перед ним появился гангстер с пушкой. Быстро реагируя, Норман побежал, оставив одежду. Мгновенно все обернулось погоней. На крыльце его поджидала полиция.

Полицейские ошиблись, приняв Нормана за преступника. Объяснения не помогали, пока неясности не прояснила Кэрол. Неприятное недопонимание решили с улыбкой и пушкой в сторону.

Инспектор Ричардс признал ошибку и извинился за недоразумение. Норман принял извинения спокойно и предложил выпить. Кэрол предложила гонщику остаться у нее жить.

Суетливая Кэрол обещала гостю гостеприимство, а Норман согласился заглядывать время от времени. Перед уходом они обсудили следы скользкого типа, оставшегося в городе.

== Продолжение следует