В Новой Зеландии состоится Гонка чемпионов

Организаторы Гонки чемпионов регулярно выбирают новые площадки для проведения традиционного зимнего шоу с участием известных гонщиков. В последние годы соревнование принимали Мексика, Швеция и Австралия. В 2027 году мероприятие впервые состоится в новозеландском Веллингтоне.

Гонка пройдёт 9-10 января 2027 года на Hnry Stadium. Специально для неё там построят асфальтовую трассу.

Участие уже подтвердили четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, чемпион Supercars 2025 года и вице-чемпион ROC Sydney 2025 Чаз Мостерт, победитель Гран При Валттери Боттас, а также новозеландская звезда ралли Хайден Пэддон. Имена остальных участников объявят позже.

Фредрик Йонссон, президент и соучредитель ROC: «Мы очень рады впервые провести Гонку Чемпионов в Веллингтоне и Новой Зеландии. Это одно из самых красивых мест на земле, здесь невероятная страсть к автоспорту и много талантливых гонщиков.

Мы с интересом будем наблюдать за борьбой новозеландских звезд с международными суперзвездами Формулы 1, ралли и других видов спорта перед своими болельщиками».