Xiaomi YU7 через год после покупки лучше всего сохраняет свою стоимость

Специалисты китайской ассоциации автомобильных дилеров, также известной как CPCA, совместно с платформой по оценке б\у автомобилей Jingzhengu составили рейтинг электрокаров с наиболее высокой остаточной стоимостью. Эксперты рассмотрели ликвидность моделей в двух возрастных категориях — через год и через три года после покупки.

Самым ликвидным годовалым электромобилем стал кроссовер Xiaomi YU7. Через 12 месяцев его остаточная стоимость составила 82,5%, что стало лучшим результатом в сегменте. Вторую позицию занял минивэн Li Mega, показатель которого достиг 78,1%. «Бронзу» рейтинга получил большой электрический кроссовер Nio ES8 с результатом 77,5%.

В категории трехлетних электромобилей наиболее выгодно удастся перепродать Tesla Model 3 — ее остаточная стоимость составила 61,4%. Второе и третье места заняли батарейные модели Model X и Model Y, сохранившие 59,5% и 53,9% стоимости соответственно, передает портал «Китайские автомобили».

Китайские электрокары в рейтинге «трехлеток» появились только с четвертой позиции. Ее занял субкомпактный пятидверный электрохэтч BYD Seagull с результатом 50,5%.

Ранее стало известно, что российские специалисты оценили ликвидность моделей марки Haval. Исследование показало: за 2-3 года эти китайские иномарки дешевеют на суммы до 1,2 млн рублей.

Фото: Auto.ru