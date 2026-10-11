Главный вездеход СССР: как ЗИЛ-157 преодолевал участки, где увязала гусеничная техника

Модель ЗИЛ-157 «Колун» сошла с конвейера еще в 1958 году и вскоре получила репутацию самого проходимого грузовика в СССР. При этом автомобиль не оснащался сложными системами и усилителями, но уверенно преодолевал препятствия, перед которыми оказывалась бессильной даже гусеничная техника. Во многом такими возможностями машина была обязана легендарному конструктору советского автопрома Виталию Грачеву.

Как создавался ЗИЛ-157

История модели началась с ее предшественника — ЗИС-151. После анализа недостатков этого грузовика инженеры пришли к выводу, что при создании техники для отечественных дорог не следует безоговорочно ориентироваться на ленд-лизовских «американцев». Заимствованная западная конструкция со сдвоенными задними шинами приводила к тому, что колеса разрывали грунт и быстро забивались грязью.

Именно тогда в разработку активно включился Грачев. Он изучил ошибки предыдущей модели и добился принципиальных изменений в конструкции. Конструктору пришлось преодолеть немало препятствий, однако он доказал преимущества односкатных колес: они двигались по одной колее, уменьшали сопротивление и помогали автомобилю проходить затопленные участки.

Технологические особенности и брюссельский Гран-при

Фото: Carsweek.ru

ЗИЛ-157 стал новаторским грузовиком благодаря системе, которая до этого применялась только на амфибии ЗИС-485. Машина получила регулировку давления в шинах, причем управлять ею можно было прямо из кабины. При стандартных 3,5 атмосферы водитель мог простым действием снизить давление до 0,5 атмосферы.

При уменьшении давления шины расширялись, а площадь их контакта с грунтом увеличивалась втрое. Это заметно улучшало сцепление с поверхностью и повышало проходимость автомобиля.

Первые показательные испытания провели на заболоченном полигоне. Их результаты впечатлили присутствовавших генералов. ЗИЛ-157 произвел на них настолько сильное впечатление, что грузовик решили отправить на брюссельскую выставку 1958 года. Там советская машина получила высшую награду, конкурируя с техникой со всего мира.

Мотор бензиновый, а тяга — как у дизеля

Фото: Carsweek.ru

Свое прозвище грузовик получил благодаря характерной форме капота. Под ним находился рядный двигатель «шестерка» объемом 5,55 литра. Несмотря на мощность не более 104 «лошадей», ЗИЛ-157 отличался высокой тягой: максимальный крутящий момент достигался на низких оборотах — не выше 1400 об/мин.

Бензиновый ДВС по своим характеристикам фактически демонстрировал поведение дизельного двигателя тракторного уровня. Благодаря этому колеса уверенно вращались без пробуксовки даже при погружении в жидкую грязь или глубокий снег. На болотистой местности машина не срывала верхний растительный слой, что также способствовало высокой проходимости.

Машина для сильных духом и телом

Фото: Carsweek.ru

При всех достоинствах ЗИЛ-157 за всю историю производства, продолжавшегося 36 лет, так и не получил гидроусилитель руля. Усилие напрямую передавалось от рулевого колеса к колесам, поэтому водитель ощущал каждую неровность и выбоину. Новичков отдельно предупреждали: нельзя было крепко обхватывать руль большими пальцами, поскольку это могло привести к их перелому.

Летом автомобиль проходил еще одно испытание на выносливость. Двигатель располагался непосредственно рядом с кабиной, поэтому в теплое время года его жар превращал салон в настоящую парилку.

Тем не менее эти недостатки машине прощали: аналогов такому вездеходу не существовало ни в СССР, ни за его пределами. Двигатель ЗИЛ-157 мог работать практически на любом бензине, включая А-66. В чрезвычайной ситуации водитель даже мог использовать смесь керосина и машинного масла.

Высокие характеристики позволили «Колуну» пережить появление более новой модели ЗИЛ-131. Несмотря на традицию заменять старую технику усовершенствованной, оба грузовика выпускались одновременно на протяжении целого десятилетия. В результате ЗИЛ-157 пережил и сам СССР — его производство завершили только в 1994 году.

За годы выпуска было произведено около 800 000 таких машин. Вездеход участвовал в экспедициях к полюсу, использовался для транспортировки таежного леса и помогал вести строительство в пустынях Азии. В качестве военной техники он применялся в десятках вооруженных столкновений по всему миру.

Подобная богатая история характерна для многих образцов техники, созданных в период гонки вооружений и технологического развития. Ранее мы рассказывали о мотоцикле «Урал», который сохранился до наших дней и почти не изменил внешний вид за 80 лет выпуска.

Фото: YouTube