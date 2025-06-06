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Контроль за состоянием резины: ГИБДД начинает жёстко наказывать водителей с июня

Российские автолюбители рискуют штрафом за использование зимних шин летом, даже без шипов. Запрет действует с 1 июня по конец сезона. Переобувайтесь!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.06.2025, 05:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Экономные автомобилисты иногда пренебрегают сменой резины, что в итоге может привести к нарушению правил и штрафу. Особенно важно помнить, что использование зимней шипованной резины летом запрещено и может быть наказано.

С 1 июня по конец лета действует запрет на езду на шипованной резине, специально предназначенной для зимы. Нарушители могут быть оштрафованы суммой до 500 рублей, напоминают сотрудники ГИБДД.

Исключением являются зимние нешипованные шины, так называемые "липучки". Тем не менее, производители автопокрышек все равно советуют сменить шины на летнюю резину.

Правило об обязательной смене резины в зависимости от сезона было введено в России в 2023 году. До этого штрафы за несоответствие данному требованию не применялись, утверждает информационный портал konkurent.ru.

По данным Росавтодора, использование шипованной резины летом приводит к ускоренному износу дорожного покрытия. Годовой экономический ущерб от этого превышает 220 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали о возможных санкциях, которые грозят автовладельцам в России за шумные автомобили.

Фото: unsplash.com.

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